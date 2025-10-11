Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tevékenység

A magas intelligencia jelei: 5 meglepően furcsa szokás, ami titokban magas IQ-ra utal

magas intelligencia jelei
Shutterstock - ImageFlow
tevékenység furcsa szokások iq
Tóth Bori
2025.10.11.
A magas intelligenciával élő embereket gyakran különlegesnek, sőt néha kicsit csodabogárnak tartják. Pedig sokszor éppen azok a hétköznapi szokások árulkodnak kiemelkedő IQ-ról, amelyeket mások furcsának gondolnának. Mutatjuk, mely viselkedések lehetnek a magas intelligencia jelei.

Gondoltad volna, hogy a magas intelligencia jelei a kutatások szerint gyakran váratlan, mindennapi viselkedésekben is megnyilvánulhatnak? Néhány olyan furcsaság, amit esetleg különcnek vagy haszontalannak tartunk, valójában a briliáns elme titkos jele lehet. Íme öt meglepő szokás, ami azt jelezheti, hogy okosabb vagy, mint gondolnád. 

A magas intelligencia jelei, amire nem is gondolnál.
A céltalan sétálgatás is szerepel a magas intelligencia jelei között.
Forrás: Shutterstock/StockPhotosArt

Ez az 5 szokás szerepel a magas intelligencia jelei között

1. Hosszú, céltalan séták egyedül

Íme a magas IQ jelei közül az egyik talán legszokatlanabb. Ahelyett, hogy az edzőterembe mennének vagy strukturált edzést követnének, néhány rendkívül intelligens ember a hosszú, céltalan sétákat részesíti előnyben. A neurológiai kutatások szerint a séta, különösen zavaró tényezők nélkül, növeli a divergens gondolkodást. Azt a képességet, hogy egy problémára többféle megoldást találjunk. 

Az egyedüli séta lehetővé teszi az agy számára, hogy látszólag összefüggéstelen ötleteket kapcsoljon össze, ami a kreativitás és az intelligencia egyik jellemzője. 

2. Szokatlan humor

Az intelligens emberek gyakran különc vagy elsőre nehezen érthető humorral rendelkeznek. Olyan dolgokon nevetnek, amiket mások észre sem vesznek, vagy absztrakt összefüggésekre épülő vicceket alkotnak. A Journal of Cognitive Processing tanulmánya szerint a magasabb IQ-val rendelkezők hajlamosak összetettebb humort alkotni és élvezni az olyan vicceket, amelyek iróniát, szóvicceket, vagy váratlan csavarokat tartalmaznak.

Íme, a világ legjobb vicce a tudomány szerint

40 ezer vicc közül választották ki a győztest.

3. Furcsa, apró részletek megjegyzése másokról

Emlékszel, mennyire zseniálisan idézett fel Benedict Cumberbatch minden apró részletet Sherlock Holmesként? Nem véletlen, hogy ez a páratlan nyomozó ilyen rendkívüli tehetséggel rendelkezik. A kiemelkedően intelligens emberek gyakran észrevesznek olyan apróságokat is, amik másoknak fel sem tűnnek. Ez nem a kíváncsiskodás, hanem egy olyan kivételes memória jele, ami a mások számára jelentéktelennek tűnő részletekre összpontosít. 

Kutatások szerint az ilyen megfigyelő memória magasabb érzelmi intelligenciával és erősebb empátiával áll összefüggésben.

4. Szokatlan időpontokban alvás

Végre megvan a tökéletes indokunk a délutáni szundira! Félretéve a viccet, a rendkívül intelligens ember jellemzői közé tartozik, hogy gyakran szabálytalan alvási mintákat alakítanak ki. Ezek inkább gondolkodási ritmusukhoz, semmint az órához, vagy a napszakokhoz igazodnak. Legyen szó arról, hogy hirtelen hajnal 3-kor a leghatékonyabbak, vagy délután hosszú szunyókálásra van szükségük, a szokatlan alvási idő jelezheti, hogy agyuk nem követi a hagyományos korlátokat.

Az arcod megmutatja, mennyire vagy intelligens

Egy cseh kutatás szerint az arcunk az IQ-szintünkről is sokat elárul. Úgy vélik, az intelligencia és bizonyos arcvonások kéz a kézben járnak.

5. Jegyzetelés, amit más nem ért

Szoktál még kézzel jegyzetelni? Már emiatt a furcsa szokás miatt csodabogárnak tűnhetsz sokak szemében.  Ha a jegyzetfüzeted tele van firkákkal, szimbólumokkal vagy félbehagyott szavakkal, amiket csak te értesz, elsőre kaotikusnak tűnhet. Valójában az egyedi rövidítések és jegyzetrendszerek a fejlett kognitív hatékonyság jelei. Ahelyett, hogy tökéletes mondatokat írna, az agy gyorsabban dolgozik, mint a kéz, így egy kód keletkezik, ami a gyors feldolgozási sebességet tükrözi. A gyors, rendetlen formák segítik az agyat az absztrakt gondolatok vizualizálásában. 

A jegyzetelésről szóló kutatások szerint a firkálás javíthatja a fókuszt és növelheti a megértést, különösen összetett információk feldolgozásakor, tehát érthető, hogy miért is szerepel a magas intelligencia jelei között.

Optikai illúzió: csak a 140+ IQ-val rendelkezők képesek 12 mosómedvét megtalálni 12 másodperc alatt

Pengeéles az elméd és bravúrosan gyors az észlelőképességed? Akkor bizonyára ez a ravasz optikai illúzió sem fog ki rajtad. Vagy mégis? Ez csak egy módon derülhet ki: fejtsd meg a feladványt!

Az igazán intelligens emberek SOSEM mondják ezt a 3 dolgot

Vannak mondatok, amiket általában csak akkor használnak az emberek, ha nem akarnak sokat agyalni egy témán. A magas intelligencia jele viszont pont az, hogy ha sosem bújsz ki a gondolkodás terhe alól.

Az AI szerint, ha kedveled ezt az 5 filmet magas az IQ-d

A filmes ízlés nem mindig tükrözi az intelligenciát, de vannak olyan alkotások, amikhez kell egy bizonyos fokú elmélyülés, értelmezési képesség vagy absztrakt gondolkodás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu