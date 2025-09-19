Optikai illúzió: csak a 140+ IQ-val rendelkezők képesek 12 mosómedvét megtalálni 12 másodperc alatt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek

Tóth Bori
2025.09.19.
Pengeéles az elméd és bravúrosan gyors az észlelőképességed? Akkor bizonyára ez a ravasz optikai illúzió sem fog ki rajtad. Vagy mégis? Ez csak egy módon derülhet ki: fejtsd meg a feladványt!

Készen állsz egy jó kis agytornára? Ezzel a trükkös IQ-teszttel most bebizonyíthatod, hogy átlag feletti az intelligenciád! Találd meg a képen elrejtett 12 mosómedvét! De a keresgélés közben ne feledkezz meg az időről sem! Hiszen csupán 12 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy rábukkanj a képen lévő összes mosómedvére. Felkészültél arra, hogy sikeresen meg tudd fejteni ezt a trükkös optikai illúziót? Ha igen, akkor indítsd el az órát és kezdődhet a keresés! Íme a kép:

optikai illúzió: keresd meg a tizenkét mosómedvét!
Optikai illúzió: hol bujkál a tizenkét mosómedve?
Forrás: jagranjosh.com

Találd meg a 12 mosómedvét ebben az optikai illúzióban

A mosómedve egy kedves kis szőrös állat, aki úgy látszik, szeret bújócskázni. Ezen a képen tizenkét mosómedve rejtőzött el. Egy ott ül a fa tövében, a többiek pedig rejtekhelyet találtak a fa és a bokrok sűrű levelei között. A ravasz jószágok jól álcázzák magukat, így csak a kivételesen éles látásúaknak sikerül megtalálniuk mindegyiküket. Ezt a kihívást csak azok képesek megfejteni tizenkét másodperc alatt, akik képesek villámgyorsan feldolgozni a vizuális információkat. Nézd meg jól a képet és kezdj el számolni. Ha valóban ügyes megfigyelő vagy, akkor másodpercenként sikerül megtalálnod 1-1 mosómedvét. Ha ez neked több időt vesz igénybe, akkor bizony ki fogsz futni az időből és elbukod ezt a megmérettetést.

Lejárt az idő! Ha megtaláltad mind a tizenkét mosómedvét akkor megérdemelten jár a gratuláció! Nem sikerült ráakadnod az összes mosómedvére? Ne keseredj el. Ha rendszeresen oldasz meg ilyen IQ-teszteket, azzal jelentősen javulhatnak a kognitív képességeid. És bár az ellenkezőjét gondolhatnánk, de a hasonló optikai illúziók nyugtató hatással vannak az elmére és segíthetnek csökkenteni a stresszt is. Görgess lejjebb, ahol megmutatjuk a tizenkét mosómedve rejtekhelyét.

Íme a képes optikai illúzió megoldása

A képen bejelölve láthatod mind a tizenkét mosómedvét. Hányat sikerült megtalálnod? Melyik az, amelyik kifogott rajtad?

Optikai illúzió megoldás.
Optikai illúzió megoldás.
Forrás: jagranjosh.com

Tetszett ez a feladvány? Akkor KÜLDD TOVÁBB ismerőseidnek is! Vajon nekik sikerül megtalálniuk mind a 12 mosómedvét tizenkét másodperc alatt? Ki lesz az, aki a leggyorsabban teljesíti a kihívást?

