Optikai illúzió: csak a 140+ IQ-val rendelkezők képesek 12 mosómedvét megtalálni 12 másodperc alatt

Készen állsz egy jó kis agytornára? Ezzel a trükkös IQ-teszttel most bebizonyíthatod, hogy átlag feletti az intelligenciád! Találd meg a képen elrejtett 12 mosómedvét! De a keresgélés közben ne feledkezz meg az időről sem! Hiszen csupán 12 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy rábukkanj a képen lévő összes mosómedvére. Felkészültél arra, hogy sikeresen meg tudd fejteni ezt a trükkös optikai illúziót? Ha igen, akkor indítsd el az órát és kezdődhet a keresés! Íme a kép:
A mosómedve egy kedves kis szőrös állat, aki úgy látszik, szeret bújócskázni. Ezen a képen tizenkét mosómedve rejtőzött el. Egy ott ül a fa tövében, a többiek pedig rejtekhelyet találtak a fa és a bokrok sűrű levelei között. A ravasz jószágok jól álcázzák magukat, így csak a kivételesen éles látásúaknak sikerül megtalálniuk mindegyiküket. Ezt a kihívást csak azok képesek megfejteni tizenkét másodperc alatt, akik képesek villámgyorsan feldolgozni a vizuális információkat. Nézd meg jól a képet és kezdj el számolni. Ha valóban ügyes megfigyelő vagy, akkor másodpercenként sikerül megtalálnod 1-1 mosómedvét. Ha ez neked több időt vesz igénybe, akkor bizony ki fogsz futni az időből és elbukod ezt a megmérettetést.
Lejárt az idő! Ha megtaláltad mind a tizenkét mosómedvét akkor megérdemelten jár a gratuláció! Nem sikerült ráakadnod az összes mosómedvére? Ne keseredj el. Ha rendszeresen oldasz meg ilyen IQ-teszteket, azzal jelentősen javulhatnak a kognitív képességeid. És bár az ellenkezőjét gondolhatnánk, de a hasonló optikai illúziók nyugtató hatással vannak az elmére és segíthetnek csökkenteni a stresszt is. Görgess lejjebb, ahol megmutatjuk a tizenkét mosómedve rejtekhelyét.
A képen bejelölve láthatod mind a tizenkét mosómedvét. Hányat sikerült megtalálnod? Melyik az, amelyik kifogott rajtad?
Tetszett ez a feladvány? Akkor KÜLDD TOVÁBB ismerőseidnek is! Vajon nekik sikerül megtalálniuk mind a 12 mosómedvét tizenkét másodperc alatt? Ki lesz az, aki a leggyorsabban teljesíti a kihívást?
