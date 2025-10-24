Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Müller Péter üzent a Life olvasóinak: "Aki önfeledten és spontán tud cselekedni, annak életmegoldó képessége szinte határtalan."

2025.10.24.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

 A véletlen olyan esemény, ami sorsszerű, csak én nem véltem, hogy bekövetkezik. Nem kell rá készülni. Ha jó, örülsz neki, ha nem, túllépsz rajta, vagy megoldod.

Aki önfeledten és spontán tud cselekedni, annak életmegoldó képessége szinte határtalan. Amit máskor évekig bogoz vagy végleg összegabalyít, azt ilyenkor egyetlen mozdulattal megoldja. Visszanézve látja, hogy angyalok munkáját tette tönkre, mert a konok feje után ment.

