Müller Péter: "Amikor megöregszel és visszanézel, látod, hogy mindennek meg kellett történni veled, ami történt"

Amikor megöregszel és visszanézel, látod, hogy mindennek meg kellett történni veled, ami történt. Jó és rossz. Amíg benne voltál, nem így láttad.
Éppen most játsszák a darabomat Prágában Seress Rezső életéről. Ő énekli:
„Ne hallgass az emberekre csak a szív szavára
Akárki is szól utánad, ne nézz soha hátra,
Menj szépen a szíved után nevetve vagy sírva!
Mert az ember akármit tesz, az élete mégis úgy lesz,
Ahogy meg van írva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.