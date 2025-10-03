Müller Péter: "Amikor megöregszel és visszanézel, látod, hogy mindennek meg kellett történni veled, ami történt"

Éppen most játsszák a darabomat Prágában Seress Rezső életéről. Ő énekli:





„Ne hallgass az emberekre csak a szív szavára





Akárki is szól utánad, ne nézz soha hátra,





Menj szépen a szíved után nevetve vagy sírva!





Mert az ember akármit tesz, az élete mégis úgy lesz,





Ahogy meg van írva.