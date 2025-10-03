Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

Müller Péter: "Amikor megöregszel és visszanézel, látod, hogy mindennek meg kellett történni veled, ami történt"

2025.10.03.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Amikor megöregszel és visszanézel, látod, hogy mindennek meg kellett történni veled, ami történt. Jó és rossz. Amíg benne voltál, nem így láttad.

Müller Péter:  „Ne hallgass az emberekre csak a szív szavára"

Heti útravaló Müller Pétertől

Éppen most játsszák a darabomat Prágában Seress Rezső életéről. Ő énekli:


 

     „Ne hallgass az emberekre csak a szív szavára


 

     Akárki is szól utánad, ne nézz soha hátra,


 

     Menj szépen a szíved után nevetve vagy sírva!


 

     Mert az ember akármit tesz, az élete mégis úgy lesz,


 

     Ahogy meg van írva.

Müller Péter üzent a Life olvasóinak: Megbeszélni lehet, de nem érdemes

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter üzent a Life olvasóinak: A születés és a halál csak két ajtó

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter üzent a Life olvasóinak: A jó párkapcsolat két szabad ember tánca

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

 

