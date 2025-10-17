Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Müller Péter üzent a Life olvasóinak: "Ha süllyed a csónakod, ne úszni tanulj, hanem repülni!"

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Ha süllyed a csónakod, ne úszni tanulj, hanem repülni! Növessz szárnyakat!... A földi bajok csak arra jók, hogy fölemelkedj belőlük!

Megoldani semmit sem lehet, csak föléje emelkedve. Amíg benne vagy, nyomaszt a helyzet, a gond, a félelem, és a zűrzavar. Ha föléje kerülsz, eltölti a lényedet a derű. Hazakerültél.

Müller Péter: „Egyedül nem tudsz örülni"

Müller Péter üzent a Life olvasóinak: "Szeretni egy másik embert a legnehezebb dolog"

Müller Péter: "Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk"

