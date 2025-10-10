Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Müller Péter: "Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem."

2025.10.10.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

 A legnehezebb, hidd el, nem önmagadat megismerni, ahogy mondják, hanem a másik embert. Legyen az a férjed, szerelmed, gyereked. Másik Énje van, nem a tied. Ha megvágja az ujját, neki fáj, ha szomorú ő szomorú, ha olvassa ezt az írást, csak sejted, mit gondol, nem azt, amit te, mert egy másik Én irányítja belülről, nem tudsz hozzá férni.

Müller Péter: "Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem."

Heti útravaló Müller Pétertől 

Ezért nem szabad ítéletet mondani mások felett, mert téves. Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem. Fél óráig lennél csak Ő, az Ő énjével élnél, s egy ismeretlen világba éreznéd magad.

