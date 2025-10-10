Müller Péter: "Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem."

A legnehezebb, hidd el, nem önmagadat megismerni, ahogy mondják, hanem a másik embert. Legyen az a férjed, szerelmed, gyereked. Másik Énje van, nem a tied. Ha megvágja az ujját, neki fáj, ha szomorú ő szomorú, ha olvassa ezt az írást, csak sejted, mit gondol, nem azt, amit te, mert egy másik Én irányítja belülről, nem tudsz hozzá férni.
Ezért nem szabad ítéletet mondani mások felett, mert téves. Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem. Fél óráig lennél csak Ő, az Ő énjével élnél, s egy ismeretlen világba éreznéd magad.
