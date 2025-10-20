Nem ismerték fel a betegségét, ezért véletlenül temették el élve Nagy Sándort

A világhódító hadvezér, Nagy Sándor halálával kapcsolatban még manapság is sok a bizonytalanság. A történészek között abban sincs egyetértés, hogy mi okozta az uralkodó végzetét. Egyesek szerint tífusz, mások szerint malária vagy éppen himlő miatt hunyt el, de olyanok is akadnak, akik úgy vélik, hogy egy olyan súlyos betegségben szenvedett, amelynek következtében kómába esett és így temették el.

Egyes vélemények szerint Nagy Sándor még élt, amikor bebalzsamozták.

Nagy Sándor, a hódító hadvezér

III. Alexandrosz, azaz Nagy Sándor az ókor egyik legismertebb történelmi alakja volt. A kiváló hadvezér uralkodása csúcsán Makedónia királya, a Hellén világ uralkodója, Perzsia meghódítója, és az ókor legnagyobb hadvezére volt. Apja, II. Philipposz nyomdokaiba lépve hatalmát a Peloponnészosztól egészen Indiáig terjesztette ki, elfoglalva az akkor ismert világ nagy részét. Rövid, de eredményes uralkodása a klasszikus ókori történelem és kultúra egy új korszakának, a hellenizmusnak a kezdetét jelentette. Nagy Sándor kiváló taktikai és hadsereggel kapcsolatos tudása miatt ma is a klasszikus hadvezetés egyik legnagyobb alakja. Nagy Sándor végül 13 évvel a világ egyik legnagyobb birodalmának megalapítása után Kr. e. 323-ban meghalt, ezzel pedig a régészet egyik legnagyobb megfejtetlen rejtélyét hagyta maga után. Biztosat sem a halálának okáról, sem pedig a sírhelyének hollétéről azóta sem tudni. Azonban van egy elmélet, amely szerint az uralkodó még élt, amikor a halálát megállapították.

Élve temethették el Nagy Sándort

Az élve eltemetés sokak legnagyobb félelme és a makedón uralkodó talán át is élte ezt a borzalmat, ugyanis Nagy Sándort egy elmélet szerint élve temethették el. Korabeli forrásokra hivatkozva néhány kutató arra jutott, hogy a makedón uralkodó Guillain-Barré-szindrómában szenvedhetett. Ez egy ritka autoimmun betegség, amelyet egy vírusfertőzés okoz. A kór nagyon gyors lefolyású és súlyos, előrehaladott állapotban teljes bénuláshoz vezet. Az elképzelések szerint Nagy Sándor is ebben a betegségben szenvedett és nem kizárt, hogy még élt, amikor lebénult testét a koporsóba helyezték.