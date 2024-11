Kóma: megdöbbentő dolgokat árulnak el, akik visszatértek

A kóma nyitja állítólag az idő. A szervezet egy különleges, eszméletlenségből szőtt burokban regenerálódik, miközben a beteg látszólag nem reagál a környezetére, és mintha nem is lenne tudatában annak, ami körülötte történik. Mégis sokakat foglalkoztat, hogy vajon mit élhetnek át azok, akik kómában vannak. Érzik, ha szeretteik ott vannak mellettük? Emlékezhetnek valamire az állapotukból? Bár a tudomány és az orvosi technológia még nem képes teljes körűen megmagyarázni a kómában töltött idő alatt zajló folyamatokat, a neurológiai kutatások egyre többet tárnak fel erről a misztikus állapotról.

A mai napig nem tudjuk pontosan, mi történik az aggyal kóma közben

Forrás: Shutterstock

Mi történik az aggyal kóma közben?

A kóma súlyos agysérülés, betegség vagy mérgezés következtében alakulhat ki. Ilyenkor az agyi aktivitás drámaian csökken, és az agy nem képes reagálni a környezet ingereire, például hangokra, érintésre vagy fényre. Az agy bizonyos részei azonban mégis aktívak maradhatnak, különösen azok, amelyek az alapvető életfunkciókat, például a légzést és a vérkeringést szabályozzák. A kóma állapota azonban sokféle lehet, attól függően, hogy az agy mely részeit érinti és mennyire súlyosan. A különböző mélységű kómákban eltérő mértékben maradhat meg az érzékelés képessége. A Buzzfeed megkérte olvasóit, osszák meg a kómával kapcsolatos élményeiket, emlékeiket. A beszámolók egytől-egyig döbbenetesek.

Mit érzékelhetnek a kómában lévők?

A kómában lévő betegek egy része bizonyos ingereket továbbra is érzékelhet. Az agyi képalkotó vizsgálatok, például az fMRI és az EEG vizsgálatok arra utalnak, hogy egyes külső ingerek, különösen a hangok, akár reakciót is kiválthatnak az agyban, még akkor is, ha a beteg nem képes tudatosan válaszolni rájuk. Íme néhány lehetséges érzékelési élmény a kóma alatt:

1. Hangok és beszéd felismerése

Számos kutatás és eset tanúskodik arról, hogy a kómában lévők agya reagálhat az ismert hangokra, például családtagok beszédére vagy kedvelt zene hangjaira. Bár a kómában lévő beteg nem tud válaszolni vagy reagálni, egyesek, miután felébredtek, emlékeztek bizonyos mondatokra vagy érzésekre, amelyeket hallottak az állapotuk alatt. Ez arra utal, hogy a hallás és az alapvető érzékelés egyes esetekben részlegesen megmaradhat, és a hangok akár nyugtató hatással is lehetnek a betegre.

A nagybátyám kómában volt. Nagyon közel álltunk egymáshoz, sokszor ültem az ágya mellett és egyszerűen csak beszéltem hozzá. Nem szerette az apámat, de egy nap volt egy megérzésem, ezért azt mondtam neki: Apa azt hiszi, hogy már soha nem ébredsz fel...Abban a másodpercben a nagybátyám szemei kipattantak- az orvosok azt mondták, csak reflex, de én tudtam, hogy sokkal több annál. Amikor végül magához tért, azt kérte, mondjam meg apámnak, hogy mégis sikerült a visszatérés.

2. Érintés és fájdalomérzet

Az érintés és a fájdalomérzet is lehet jelen valamilyen mértékben. Az orvosok általában vizsgálják, hogy a beteg reagál-e a fájdalomra vagy az érintésre, mivel ez fontos információ az állapot mélységének megítélésében. Bár a reakciók nem tudatosak, az agy az ilyen ingereket olykor észlelheti. Családtagok beszámolói szerint az érintés, például kézfogás vagy simogatás, megnyugtató lehet, és vannak, akik úgy érzik, hogy ez elősegítheti a beteg gyógyulását.

A nagybátyám szepszis miatt került kómába. Úgy gondoltam jót teszek vele, ha megmasszírozom a lábait. Miközben az orvosok engedélyére vártam, megnéztem egy reflexológiai ábrát, de arra lettem figyelmes, hogy a nagybátyám egyik lába rángatózni kezd. Meggyőződésem, hogy így jelzett nekem, hogy szeretné a kezelést. Hat hét múlva hazavittük- azt gondoltuk otthon szeretne meghalni- de másnap felébredt, reggelit készített, majd megkért bennünket, hogy vigyük el az állataihoz. Mintha mi sem történt volna. A kóma 2015-ben volt, és ő még ma is él.

3. Belső élmények és álomszerű állapotok

Egyes betegek, miután felébredtek a kómából, olyan tapasztalatokról számoltak be, mintha álomszerű vagy hallucinációs élményeik lettek volna. Ezek az élmények lehetnek kellemesek, de sok esetben szorongást vagy félelmet is kelthetnek. Ezek az álomszerű élmények arra utalnak, hogy az agy valamilyen formában továbbra is dolgozik, bár csökkentett szinten.

Tüdőgyulladás miatt szepszisem lett, majd mesterséges kómába kerültem, és erős gyógyszereket kaptam, hogy zavartalanul gyógyulhassak. A kómában töltött idő alatt sok rémálom gyötört, volt, hogy a családomat egy törzs tagjaiként láttam viszont, akik fel akartak áldozni, máskor pedig egyszerűen be akarták nekem vallani a bűneiket, vagy egyszerűen bűnbakká akartak tenni.... Soha többé nem szeretnék ilyen erős gyógyszereket!

4. Az idő érzékelése

A kómában töltött idő észlelése eltérő lehet. Egyesek számára az egész kómás időszak egyetlen pillanatnak tűnik, míg mások homályos emlékeket őriznek bizonyos időpontokról vagy eseményekről. Az időérzékelés szubjektív, és gyakran az agy aktivitásától függ, hogy a beteg mennyire tud megőrizni emlékeket vagy érzéseket.

Az egyik barátomat lelőtték, amikor 9 éves volt. Hat hétig mesterséges kómában tartották. Amikor visszatért, elmesélte rémálmát: Órákon át sétált egy végtelen, ajtók és ablakok nélküli folyosón. A barátom teljesen meggyógyult, most 28 éves és doktori fokozatot szerzett. Boldog élete van.

Mi segíthet a kómában lévőknek?

A kutatások arra utalnak, hogy a szeretet és támogatás pozitív hatással lehet a betegek állapotára, még ha a beteg nem is tud tudatosan reagálni. A családtagok beszéde, a kedvenc zene lejátszása vagy az ismerős érintés megnyugtató lehet az agy számára. Ezek az ingerek bizonyos esetekben segíthetik a beteg állapotának stabilizálását, és akár a felépülés esélyeit is növelhetik.