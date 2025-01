Kleopátra temetése és Nagy Sándor sírhelye: a legnagyobb történelmi rejtélyek nyomában

Nagy Sándor sírhelyének helye a mai napig rejtély.

5. Ki volt Hasfelmetsző Jack?

Hasfelmetsző Jack a világ egyik legismertebb sorozatgyilkosa, 1888-ban legalább öt nőt gyilkolt meg Londonban, testüket brutálisan megcsonkítva. A korabeli rendőrség bár minden erejét bevetette, nem tudta kideríteni, ki gyilkolja a nőket, emiatt pedig rengeteg levelet kaptak, amiben ócsárolták az emberek a nyomozói képességeiket. Egyes pletykák szerint maga a gyilkos is írt pár levelet, de ez sosem derült ki egyértelműen.

A Hasfelmetszőt soha nem találták meg, és az évek során több tucat embert hoztak szóba lehetséges gyanúsítottként.

2012-es „ Jack The Ripper: The Hand Of A Woman ” című könyvében John Morris azt sugallja, hogy egy Lizzie Williams nevű nő volt a Hasfelmetsző, bár más szakértők kétségbe vonják ezt. Valószínűtlennek tűnik, hogy a Hasfelmetsző valódi kiléte valaha is biztosan kiderül.

6. Hol van Kleopátra sírja?

A Nílus királynője néven is ismert VII. Kleopátra Philopatór az ókori Egyiptom utolsó és egyik legismertebb uralkodója volt. Alakja köré számos hiedelem szövődött az évszázadok során, amik halála után is fennmaradtak.

Plutarch író szerint a sír Ízisz, egy ókori egyiptomi istennő templomának közelében található és egy magas és gyönyörű emlékmű volt,

amely aranyból, ezüstből, smaragdból, gyöngyből és ébenfából készült kincseket tartalmazott. A sír helye mai napig rejtély, 2010-ben Zahi Hawass, Egyiptom egykori régiségügyi minisztere ásatásokat végzett egy Alexandria melletti helyszínen, ahol számos sír található abból a korszakból, amikor VII. Kleopátra uralkodott Egyiptomban. Bár sok érdekes régészeti felfedezésre került sor, VII. Kleopátra sírja nem volt köztük, és nincs bizonyíték arra, hogy a sír ott található.