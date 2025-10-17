A férfiak odáig voltak értük: félmeztelenül küzdöttek az ókori Róma női gladiátorai

Amikor a gladiátorokról esik szó, mindenkinek azok a férfiak jutnak eszébe, akik az életüket nem féltve küzdöttek az arénában. De azt tudtad, hogy léteztek női gladiátorok is, akik szintén elképesztő hírnévre tehettek szert az ókori Rómában?

Női gladiátorok is léteztek az ókori Rómában

Forrás: Moment RF

A női gladiátorok kifejezetten szépek voltak

Az ókori római társadalomban a gazdag emberek elsődleges szórakozása a gladiátorharcokon való részvétel volt. Bár a küzdőtereket a férfiak uralták, a közhiedelemmel ellentétben akadtak gladiátornők is az ókori Rómában. Ráadásul, a közönség legnagyobb örömére, a női gladiátorok amellett, hogy rendkívül harciasak, kifejezetten csinosak is voltak, hiszen a rabszolgatartók pontosan tudták, hogy a szórakozásra vágyó férfiak számára ez az egyik legfontosabb kitétel. A gladiátornők, vagyis gladiatrixok jelentősen ritkábban léptek az arénák, vagyis az amfiteátrumok homokjára, azonban éppen ez adta a különlegességét az eseményeknek.

A férfiak fantáziáját még jobban beindította, hogy a gladiátornők jellemzően fedetlen felsőtesttel harcoltak egymással – mutatva, hogy a másik nemhez tartoznak. A korabeli átlagos nőkkel ellentétben a gladiátornők kisportolt, tekintélyes asszonyok voltak, ami még inkább fokozta a férfiak érdeklődését irántuk. Egy-egy csata után szerelmesleveleket, virágokat és más ajándékokat dobáltak a férfiak a kedvenc női gladiátoruknak.

A női gladiátorok betiltása

Idővel annyira népszerűek lettek a gladiátorok, hogy a rómaiak tartottak attól, hogy a felsőbb körökhöz tartozó nőknek is kedvük támad a látványos harcokhoz. Ennek hatására időszámításunk után 19-ben hoztak egy törvényt, amely megtiltotta a felsőbb osztálybeli nőknek és férfiaknak, valamint leszármazottaiknak is, hogy fellépjenek az arénában. Végül Septimius Severus császár tiltotta ki teljesen a gladiátornőket az arénákból időszámításunk után 200-ban, ugyanis szerinte a nők tisztességét sérti, ahogyan a tömeg fütyüli, gúnyolja őket.

A nép akaratát azonban semmi sem tudta felülmúlni, ezért ha nem is hivatalosan, de egészen az 5. századig a nők is folytatták a küzdelmeket. Csak akkor koptak ki az arénákból, amikor a gladiátorküzdelmeknek már végleg leáldozott, hála a kereszténység térhódításának, valamint a Római Birodalom bukásának.

