Russell Crowe 61 éves lett: 10 dolog, amit talán nem tudtál az ausztrál színészlegendáról

Russell Crowe Új-Zélandon, Wellington egyik külvárosi részén látta meg a napvilágot. Felmenői között angolszász, norvég és anyai ágon maori ősök is megtalálhatók. Nem sokkal hároméves kora után, 1967-ben a család Ausztráliába költözött. Gyermekkorát a gyakori költözések jellemezték, mígnem 14 évesen végre beköltözhetett szüleivel első állandó otthonukba. Szülei filmes produkciók étkeztetéséért feleltek, édesapja emellett szállodavezetőként dolgozott. Az ifjú Russell már hatévesen betekintést nyerhetett a filmforgatások világába, ahol idővel kisebb szerepeket is kapott.

Russell Crowe: 10 érdekesség, amit tutti te sem tudtál az ausztrál színészről

Gladiátor, Egy csodálatos elme, Bor, mámor, Provance, Robin Hood, Nyomorultak, Noé, A remény bajnoka, hogy csak néhány filmjét említsük. A népszerű színészt 2000-ben Maximusként ismerte meg az egész világ a Gladiátor című filmben. Ez a szerep meghozta számára a nemzetközi hírnevet, és onnantól kezdve rendszeresen szerepelt nagyszabású hollywoodi produkciókban. A 2020-as évben, a koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében mindössze egy filmje jutott el a mozikba, a Téboly, amelyben rendkívül hitelesen alakította az elborult elméjű, túlsúlyos pszichopata sofőr karakterét. Legutóbb a Maga a pokol című háborús filmben láthattuk, születésnapja alkalmából pedig összeszedtünk 10 érdekességet róla.

1. Valójában nem is ausztrál

Bár Russell Crowe-t mindenki ausztrál színészként tartja számon, valójában Új-Zéland fővárosában, Wellingtonban született, 1964. április 7-én. Crowe anyai ágon maori származású, bár walesi, skót, angol, német, sőt, még norvég és svéd vér is lüktet az ereiben.

2. A színészet a vérében van

Russell Crowe családja szorosan kötődött a filmvilághoz: nagyapja operatőrként dolgozott, szülei pedig Új-Zélandon és később Ausztráliában is a filmes szakmában tevékenykedtek, többek között az ausztrál televízióval is együttműködve. Így nem csoda, hogy Russell gyakorlatilag a forgatások világában nőtt fel. Már fiatalon vonzotta a kamera, és 16 évesen úgy döntött, otthagyja az iskolát, hogy teljes erőbedobással a színészi karrierjére koncentráljon. Bár szülei eleinte aggódtak emiatt, ma már egyértelmű, hogy jó döntést hozott.

3. A színészet előtt zenész szeretet volna lenni

Bár Russell Crowe mindig is érdeklődött a színészet iránt, fiatalon elsősorban a zenei karrierjét építgette. A ’80-as évek elején Új-Zélandon DJ-ként kezdte pályafutását, majd énekes-gitárosként is kipróbálta magát, Russ Le Roq művésznéven. Komoly áttörést nem igazán ért el, de több kislemeze is megjelent. Az első, I Just Wanna Be Like Marlon Brando címmel 1982-ben látott napvilágot – bár Crowe utólag egy interjúban elárulta, akkoriban még egyetlen filmjét sem látta a címbéli színészóriásnak.

4. Egy kultikus szerep indította el a karrierjét

1986-ban, mindössze 24 évesen Russell Crowe megkapta Eddie szerepét a The Rocky Horror Picture Show legendás színpadi adaptációjában. A produkció hatalmas élmény volt számára, és meghatározó mérföldkővé vált a karrierjében. Az előadás után úgy érezte, készen áll a nagyobb kihívásokra is, ezért elhagyta Új-Zélandot, hogy megvesse lábát a nemzetközi színészi pályán.