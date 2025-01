Próbáld ki az ókori Róma ízeit! 3 különleges étel, amit otthon is elkészíthetsz

Az ókori rómaiak nemcsak a történelemkönyvekben hagytak maradandó nyomot, hanem a gasztronómia világában is. Ételeik máig inspirációként szolgálnak. Cikkünkben három olyan receptet mutatunk be, amelyek segítségével nemcsak az ókor ízeit, hanem a római kultúra szellemét is megidézhetjük.

Ókori római lakoma

Forrás: Leemage via AFP/©Bridgeman Images/Leemage

1. Francia bundás kenyér ókori recept szerint

Ez az egyszerű ókori recept kiváló indítása lehet a napnak, hozzávalóit is könnyű beszerezni. Az eredeti recept többnapos kenyeret ír, ugyanis ez az étel a birodalom végnapjaiban volt népszerű, amikor az ínség miatt fontos volt a maradék felhasználása. Kedvelt desszert és délutáni nasi volt.

Francia bundás kenyér

Forrás: AlikeYou/Shutterstock

Hozzávalók:

néhány szelet kenyér

2 tojás

kb. 3 dl tej

olaj a sütéshez

3 ek méz

A római bundás kenyér elkészítése:

1. A kenyérszeleteket törd nagyobb darabokra

2. Keverd össze a tejet és tojást, majd verd habosra.

3. Áztasd a kenyérdarabokat a tojásos keverékbe, majd forró olajban süsd aranybarnára.

4. Tálalás előtt locsold meg mézzel a kenyeret.

2. Az ókori római konyha csemegéje: borban főtt kagyló

A rómaiak kedvelt ínyencsége volt ez a fehérborban készült kagyló.

borban főtt kagyló

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók:

kb. ½ kg friss kagyló

1 db póréhagyma

4 ek garum (római halmártás)

3 dl passum (mazsolabor)

kömény, só és bors ízlés szerint

1 ek olívaolaj

Tipp: A garum ázsiai, illetve olasz halszószokkal is helyettesíthető, passum helyett pedig használhatunk tokaji aszút.

A fehérboros római kagyló elkészítése:

1. Karikázd fel a póréhagymát

2. Keverd össze a bort, halmártást, valamint a fűszereket.

3. Alaposan mosd meg a kagylót, majd tedd egy lábosba.

4. Add hozzá a boros-fűszeres keveréket, utána párold meg a kagylókat. Akkor van kész, amikor a folyadék teljesen elpárolgott.

3. Római torta szaturnália ünnepére

Az egyik legkedveltebb római ünnep volt a szaturnália, amit a téli napfordulón tartottak. Ezen a napon különleges ókori ételek kerültek a rómaiak asztalára, például ez a tortaamit dulcia piperata néven emlegetnek a források.

dulcia piperata

Forrás: Wikipedia

Hozzávalók:

140 g őrölt búza

70 g aprított mandula

1 ek rozmaring

100 ml édes fehérbor

2 ek méz

1 kk bors

2 tk tej

2 db tojás

¼ csésze vágott mogyoró