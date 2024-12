Gondoltad volna, hogy léteztek női gladiátorok is?

Az ókori római társadalomban a gazdag emberek legfőbb szórakozása a gladiátorharcokon való részvétel volt. Az arénában számtalan férfi küzdött az életéért: hol egymással, hol pedig vérengző állatokkal csaptak össze. Amikor az ókori gladiátorokra gondolunk, leginkább férfiak jutnak eszünkbe, azt csak kevesen tudják, hogy olykor női gladiátorok is az őrjöngő tömeg elé léptek.

A nő gladiátorok léteztek. Ritkán, de ők is vívtak viadalokat.

Forrás: Shutterstock

A nő gladiátorok ritkábbak voltak, de léteztek

Maguk a rómaiak sem voltak biztosak abban, hogy honnan származik a gladiátorviadalok ötlete. Egyesek az etruszkoknak tulajdonítják, mások úgy gondolják, hogy Campaniából hozták be. Abban viszont sokan egyetértenek, hogy nem római találmány volt, ugyanis a rómaiak kultúrájának nagy része más kultúráktól átvett szokások. Szerettek lenyúlni ezt-azt a szomszédaiktól, és aztán népszerűsíteni. Róma alapításának mítosza viszont pont az egy az egy elleni halálos küzdelem eszméjén alapult: amikor Romulus és Remus azon veszekedtek, hogy hol építsék fel városukat, Romulus megölte testvérét.

Ajándék volt a gladiátorviadal

A gladiátorviadalok a római társadalom részévé váltak, és a „munera” (ajándékok, látványosságok, mint a szekérversenyek) egyik példájaként rendezték meg őket. A gazdag emberek fizettek a gladiátorviadalért, hogy elnyerjék a polgárok kegyeit.

Kár, hogy a szatirikus Juvenalisnak a római plebsről szóló frappáns epigrammáját olyan ritkán idézik teljes egészében: „Azok, akik egykor katonai hatalmat, politikai hatalmat, légiót, mindent adományoztak; most korlátozzák magukat, és csak két dologért imádkoznak: kenyérért és cirkuszért.” A mondat eredeti verziójának utolsó két szava a „panem et circenses”, amelyből az Éhezők Viadala disztopikus országának neve is származik. Panemben a fiatalokat egy korábbi lázadás büntetéseként egymás ellen uszítják, hogy megpróbáljanak élelmet szerezni népüknek. A film több szempontból is inspirálódott a gladiátorviadalokból, annak ellenére, hogy az eredeti viadalokat rabszolgák vívták.

Rabszolgák csatája

A gladiátorok semmivel sem voltak többek, mint tárgyak gazdáik szemében. Szintén érdekesség, hogy ugyan a gladiátorok az életükért vívták a harcokat, egy viadal semmivel sem volt veszélyesebb, mint a bányákba küldött rabszolgák helyzete. Sőt a gladiátorok talán még jobban is jártak, mert több időt vett igénybe a kiképzésük, ezért érdemes volt életben tartani őket.

Sokféle gladiátor létezett: a retiarius hálóval és szigonnyal harcolt, a samnit rövid karddal és pajzzsal, a murmillo hosszabb karddal, pajzzsal és halat ábrázoló sisakkal a címerén, és még több tucatnyi típus létezett. A küzdelmek vonzereje - legalábbis részben - abban rejlett, hogy mindenki láthatta, hogyan harcoltak egymással a különböző fegyverzetű férfiak. És mintha ez nem lenne elég változatos, a viadaloknak is voltak különböző típusai. Néha gladiátorok küzdöttek egymással, néha pedig vadállatokkal harcoltak „venationes”-ban, azaz vadállatvadászatok keretében. Alkalmanként az arénát vízzel töltötték meg, és egy miniatűr tengeri csatát vívtak.