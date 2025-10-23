Óraátállítás: kiderült, Magyarország melyik időszámítást támogatná

Az óraátállítás gondolata egészen a 18. századig nyúlik vissza. Benjamin Franklin vetette fel először 1784-ben, hogy az emberek a Naphoz igazítva keljenek és feküdjenek, így kevesebb gyertyát használnának. A gyakorlatot azonban nem ő, hanem a németek vezették be először 1916-ban, az első világháború idején, amikor az energiatakarékosság valóban létkérdés volt. Hamarosan Nagy-Britannia, majd az Egyesült Államok is követte a példát.

Forrás: Shutterstock

Az Egyesült Államokban az eltérő helyi szabályozások miatt évtizedekig teljes káosz uralkodott, mire 1966-ban a Kongresszus a Uniform Time Act elfogadásával egységesítette az óraátállítás időpontját. Hazánkban 1916-ban vezették be először a nyári időszámítást, ám többször is felfüggesztették. 1996-tól az Európai Unióban egységesítették az átállás időpontját. 2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett az óraátállítás eltörlésére, mivel a kutatások szerint az energiamegtakarítás mértéke elhanyagolható, viszont az óraátállítás számos negatív hatással jár: megzavarja az alvásritmust, növeli a fáradtságot és a koncentrációs zavarokat.

Óraátállítás: mi lesz a jövőben, nyári vagy téli időszámítás?

A tagállamok 2019-ig dönthettek volna arról, melyik időszámítást tartanák meg véglegesen, de máig nem született határozat. Magyarország a kormány álláspontja szerint inkább a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát, vagyis azt támogatná, hogy este tovább legyen világos. Ugyanakkor a kabinet jelezte: az egységes európai döntés érdekében hajlandó a többségi álláspontot követni.

Egy uniós felmérés szerint az emberek 84 százaléka eltörölné az óraátállítást, sokan ugyanis nehezen alkalmazkodnak a váltáshoz. Az állatok napi ritmusát is megzavarja, hiszen más időpontban világosodik és sötétedik, mint amit megszoktak.

Európa földrajzi kiterjedése miatt nehéz olyan rendszert kialakítani, ami minden ország számára ideális. Ha az óraátállítást teljesen eltörölnék, az unió területén várhatóan két fő időzóna maradna, nagyjából a kontinens közepén húzódó határvonallal. Grönland már döntött: 2022-ben megszavazta, hogy egész évben a nyári időszámítást alkalmazza. Mi viszont egyelőre maradunk a régi rendszerben – így október végén ismét vissza kell tekerni az órát, hogy elkezdődhessen a téli időszámítás.