Ezekben az országokban már eltörölték az óraátállítást - De mi lesz velünk?

A nyári időszámítás gondolata a 20. század elején merült fel, az Osztrák–Magyar Monarchiában 1916-ban be is vezették, de néhány év múlva megszüntették. A második világháború idején, 1940 és 1948 között ismét próbálkoztak vele, majd 1954 és 1957 között alkalmazták ismét. Magyarországon végül 1980-ban vezették be, azóta megszakítás nélkül minden évben váltogatjuk a nyári és téli időszámítást. A rendszer eredeti célja az energiamegtakarítás volt, ám mára egyre többen vitatják a hasznosságát.
Az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, de a közös döntés mindmáig nem született meg.
A világon ma már csak mintegy 70 ország használja a nyári időszámítást, a többiek végleg átálltak az állandó időrendre. Néhány példa:
2025-ben a téli időszámítás október 26-án, vasárnap kezdődik. Hajnali 3-kor az órákat 2-re kell visszatekerni. Az éjszakák tehát egy órával hosszabbak lesznek – egészen a következő tavaszi előreállításig.
