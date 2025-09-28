Ezekben az országokban már eltörölték az óraátállítást - De mi lesz velünk?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.28.
Október 26-án, vasárnap hajnalban ismét vissza kell állítanunk az óráinkat: hajnali 3 órakor 2-re ugrik vissza a mutató, vagyis megkezdődik a téli időszámítás. Bár a világ számos országában már eltörölték az évtizedek óta vitatott gyakorlatot, Európában továbbra is életben maradt az óraátállítás rendszere.

A nyári időszámítás gondolata a 20. század elején merült fel, az Osztrák–Magyar Monarchiában  1916-ban be is vezették, de néhány év múlva megszüntették. A második világháború idején, 1940 és 1948 között ismét próbálkoztak vele, majd 1954 és 1957 között alkalmazták ismét. Magyarországon végül 1980-ban vezették be, azóta megszakítás nélkül minden évben váltogatjuk a nyári és téli időszámítást. A rendszer eredeti célja az energiamegtakarítás volt, ám mára egyre többen vitatják a hasznosságát.
Az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, de a közös döntés mindmáig nem született meg. 

Egyes országokban már eltörölték az óraátállítást - De mi lesz velünk?
Országok, ahol már nincs óraátállítás

A világon ma már csak mintegy 70 ország használja a nyári időszámítást, a többiek végleg átálltak az állandó időrendre. Néhány példa:

  • Oroszország – 2014 óta állandóan a téli időt (UTC+3) használja.
  • Törökország – 2016 óta végleg a nyári időszámítást tartja.
  • Uruguay – tíz éve nem állít órát.
  • Azerbajdzsán, Irán, Jordánia, Szíria – mind eltörölték az átállítást.
  • Namíbia – megszüntette az évszakos eltolódásokat.
  • Mexikó – 2022 óta csak az USA-val határos régiókban van óraátállítás.
  • Brazília – 2019-ben törölte el.
  • Kína – az egész ország egyetlen időzónát használ (UTC+8).
  • India – soha nem alkalmazta.
  • Japán – 1951-ben törölte el.
  • Dél-Korea – 1988-ban szűnt meg.
  • Ausztrália – több államban (Queensland, Nyugat-Ausztrália, Északi Terület) nincs nyári időszámítás.

Mikor állítuk át az órákat?

2025-ben a téli időszámítás október 26-án, vasárnap kezdődik. Hajnali 3-kor az órákat 2-re kell visszatekerni. Az éjszakák tehát egy órával hosszabbak lesznek – egészen a következő tavaszi előreállításig.

