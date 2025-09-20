A szokásosnál korábban lesz az őszi óraátállítás: itt a pontos dátum

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. 2025-ben ez október 26-ra virradó éjszakára esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani, tehát egy órával többet alhatunk. Ez a dátum korábbi, mint amit megszokhattunk, az óraátállítás dátuma az elmúlt években október 27-30 között volt.

A szokásosnál korábban lesz az őszi óraátállítás

Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás sorsa még mindig nem dőlt el

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamoknak ezidáig nem sikerült egyezségre jutni, hogy a nyári vagy téli időszámítást használjuk-e. A nyári mellett szól, hogy este tovább van világos, a téli azonban jobban igazodik a természetes napjáráshoz: reggel hamarabb kel fel a Nap. A nyári időszámítást elsőként Németország vezette be az első világháború kellős közepén, energiatakarékossági okokból. A világ országai ezután sorban bevezették a nyári időszámítást, de az egységesítés csak az 1970-es években történt meg. A legtöbb ország még ma is évente kétszer állítja át az óráit, a nyári időszámítás és a téli, azaz hivatalos nevén a standard időszámítás szerint.

Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.

Mindenképp beleszól a bioritmusunkba

Bár az őszi óraátállításkor sokan örülhetünk az extra alvás lehetőségének, ez az időeltolódás jelentős hatással lehet napi ritmusainkra, hangulatunkra, viselkedésünkre és általános mentális egészségünkre, amire főleg a kisgyerekeseknek nem árt előre felkészülniük.