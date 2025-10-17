Kiderült: ebben az életkorban bírják legtovább a férfiak az ágyban

Az, hogy a férfiak mikor érik el az orgazmust, sok mindentől függ. Például, hogy mennyire fáradtak, mennyi alkoholt ittak előtte, vagy mikor hancúroztak előtte. A legegyértelműbb befolyásoló tényező a férfiak életkora. Mennyi idősen bírják a pasik legtovább az ágyban?

Ennyi idő alatt jutnak el az orgazmusig a férfiak életkoruk alapján!

Forrás: Shutterstock

Ennyi idő kell a pasidnak az orgazmushoz az életkora alapján

Egy 2024-es tanulmány szerint a heteroszexuális férfiak egy aktus alatt 95%-ban elérik az orgazmust, míg a nők aránya csupán 65%. Hogy ez miért lehet, arra egyszerű a válasz: a nőknek több időre van szükségük, hogy ráhangolódjanak a szerelmeskedésre. A Lovehoney kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy pontosan mennyi ideig bírják a férfiak az életkoruk alapján. Máris nézzük a válaszokat, de előtte azért elmondanánk, hogy ezek csupán átlagok, szóval férfiak, nehogy szégyenkezzetek a „teljesítményetek miatt” és kedves hölgyek, ti pedig nehogy számon kérjétek emiatt a partnereteket. Igazán nem az a célunk, hogy konfliktust szítsunk köztetek, pusztán tájékoztató jellegű információnak szánjuk ezeket! Ahogy Sarah Mulindwa, a Lovehoney szexuális szakértője kiemeli:

Nincsen egyetlen helyes időtartam. Ne az időmérés és az életkor számítson, hanem a kommunikáció és a technika, ami az örömök beteljesüléséhez vezethet.

18-24 éves férfiak: 16,14 perc

Egy 2025-ös vizsgálat alapján átlagosan 16,14 percet bírnak ebben az életkorban a férfiak. A csoport 5%-a 1-2 percig hancúrozik, 13% 3-5 percig, 5% pedig azt állítja, hogy minden alkalommal egy óráig bírja.

A kutatások szerint a szexuális együttlét időtartama a késő húszas, kora harmincas évekre csúcsosodik ki, majd fokozatosan csökken az életkor előrehaladtával

– mondta a szakértő. Miért lehet ez? A szexológus szerint a húszas években az izgalom nagy része az újdonság ereje miatt alakul ki, ami gyorsabb orgazmushoz vezet. Ennek a korosztálynak általában jó az állóképessége és gyorsabban is regenerálódik, viszont fontos megtalálni a megfelelő tempót és ajánlott a légzéskontroll, meg az óvszerhasználat!

25-34 éves pasik: 18,29 perc

Ebben az időszakban az orgazmushoz szükséges idő megnő 18,29 percre. A korcsoportban a férfiak 21%-a 11-15 perc között bírja, 15%-nál pedig 21-30 percig tart egy menet. A megnövekedett önbizalom hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább tartson a folyamat, miközben a tapasztalat, a jobb kommunikáció és a jó ritmus örömtelibbé teszi az aktust. Egyetlen probléma lehet ebben a korban: a stressz.

Éppen ezért a szakértő szerint érdemes olyan időpontot választani, amikor a legtöbb energiája van a pasinak és nyugodtan próbáljatok ki különféle szexjátékokat, hogy behatolás nélkül is a csúcsra juthassatok.

35-44 éves pasik: 17,4 perc

A harmincas évek közepétől a férfiak kitartása enyhén lecsökken. Ennek az oka, hogy változik a hormonrendszer és megjelenhetnek korai merevedési problémák. Sok pár ekkor már inkább az érzelmekre és a simogatásra helyezi a hangsúlyt.

Sarah azt ajánlja, hogy a partnerek beszéljenek egymással a tempóról, mert az intenzívebbé teheti az együttléteket: vagyis inkább a minőségre törekedjetek, ne a mennyiségre!

45-54 éves férfiak: 14,14 perc

Jelentős csökkenés történik 45 és 54 éves kor körül. Ebben a korosztályban a férfiak 25%-a 6-10 perc között, 18% 11-15 perc között ér a csúcsra. Ez azért van így, mert ekkor már kevésbé kiszámíthatóak a merevedések.

Válasszatok szexjátékokat és olyan pózokat, amik kevésbé terhelnek meg benneteket.

55-64 éves urak: 11,3 perc

55 és 64 év között a férfiak gyorsabban jutnak el a tetőpontra. Ekkor már inkább a lassú vágykeltésre fektetik a partnerek a hangsúlyt és a kellemes, intim hangulat megteremtésére. Ugyan sok a tapasztalatuk, ekkor már a gyógyszereknek is nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani.