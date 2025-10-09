Tarol a TikTok új hálószobatrendje: mindenki a fekvőrendőrpózra esküszik

Minden szexpóznak megvan a maga előnye és hátránya: ha klasszikusra vágysz, ott a misszionárius; ha te irányítanál, jöhet a cowgirl. De ha egyszerű, érzéki megoldást keresel, ami épp a TikTokon is tarol, jöhet a fekvőrendőrpóz – kényelmes tempó, maximális hatás!

Fekvőrendőrpóz: nem véletlen kapta ezt a nevet

Forrás: Shutterstock

A fekvőrendőr a kutyapóz egyik változata – mindent is stimulál, ezért is lett tiktokkerek egyik kedvence. Sokan valószínűleg már ki is próbálták, anélkül, hogy a tudták volna, fekvőrendőr-pózban szexelnek.

A pozícióról szóló videókra olyan kommentek érkeztek, hogy: "Némi kutatás után, hogy mi is ez, rájöttem, hogy csináltam már, és megerősíthetem, hogy nagy kedvenc."

Mi az a fekvőrendőrpóz?

Ezt a hálószobai pozíciót azért nevezik fekvőrendőrnek, mert a nő pontosan olyan testhelyzetet vesz fel, mintha egy bukkanó lenne az úttesten – mint a fekvőrendőr jele a közlekedési táblákon. A kutyapóz módosított változatában a nő térdelés helyett a hasán fekszik, a csípője alá pedig párnát helyez. A nő lábai össze vannak zárva, a férfi pedig vegye őket a saját lábai közé, térdelő helyzetben.

Miért hatásos a fekvőrendőrpóz?

A fekvőrendőr szexpóz nagy előnye, hogy remekül hozzá lehet férni a g-ponthoz, amely a hüvely a belső falán helyezkedik el. A fekvőrendőr tökéletes a lusta légyottokhoz, és a lassabb szexhez. A módszert azért kapták fel a tiktokkerek, mert kényelmes mindkét fél számára, és növeli az intimitást a partnerek között, ráadásul a csajok saját magukat is kényeztethetik közben. Érdemes kikísérletezni azza, mennyire legyen magasan a csípő, a különböző szögek kölönböző élményt nyújthatnak.