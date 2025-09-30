A Z generáció szex helyett ezt a furcsa intim helyzetet választja inkább

Egy szemkápráztató új tanulmányból, az derül, ki, hogy nem a szexet tartja a Z generáció a legintimebb dolognak.

A Z generáció szerint ez a tett még a szexnél is intimebb.

Forrás: E+

A Z generációnak nem a szex a legintimebb dolgok a világon

A New York Post oldalán arról számoltak be, hogy a legújabb tanulmány alapján, a Z generációs szinglik a párkeresés során azzal tudják leginkább beindítani egymást, ha nem érnek egymáshoz. Mi az, ami lenyűgözi őket? Az ismerkedés során előnyben részesítik a leendő partnerük kinézetét, így a flörtölés nem a szexuális kapcsolatra fut ki, hanem a hosszú szemkontaktusra.

Mindent a szemnek, semmit a kéznek?

A kutatók azt találták, hogy a Z generációsok többsége a romantikus kapcsolatokban a szemkontaktust részesíti előnyben az érintéssel szemben. Kimutatások alapján a 20-as éveiben járó fiatalok egészen rendkívüli módon állnak a szerelemhez és az intimitáshoz.

A kutatók arra jutottak, hogy a megkérdezettek 59%-a szerint a szemkontaktus egy sokkal bensőségesebb, meghittebb és mélyebb kapcsolódást tesz lehetővé, mint a fizikai.

A szem a lélek tükre, de vajon a szexnél is jobb?

A Z generáció szerint a szemkontaktus még a szexnél is intimebb. A kutatók 1000 felnőttet kérdeztek meg − szingliket és párkapcsolatban élőket is −, hogy megvizsgálhassák, hogy mekkora hatása van a szemeknek és a szemüvegeknek a romantikus kapcsolatokban.

A szemkontaktus a magabiztosság vagy a flörtölés jele lehet – és nagyon meghitt is. Sokkal gyorsabban lehet a szemekkel kapcsolatot teremteni, mint egy beszélgetéssel, és már az első találkozáskor is bizalmas viszonyt teremthet

– írták a tanulmány szerzői.

A nőknek jobban bejön az érintés nélküli csábítás, mint a férfiaknak?

A kutatók arra jutottak, hogy a nők 62%-a jobban értékeli az érintésmentes, pusztán szemkontaktussal történő csábítást, mint az érintést.

A férfiaknál 55% szavazott arra, hogy a csábító, kéjes szemezést tartja többre, mint a testi kontaktust, vagyis simogatást, ölelkezést, szexet.

Miért szavaz a Z generáció többsége a szemezésre?

A vizsgálat vezetői szerint abból fakad a Z generáció körében, hogy inkább a kontaktusmentes interakcióra szavaznak, mert mélységesen megvetik a hiteltelenséget, emellett bizalmatlanok és félénkek is lehetnek. Ugyan sokan használnak online társkereső alkalmazásokat, egyre több 30 alatti fiatal rakja le a telefonját, mert nem a mesterséges intelligencia virtuális szárnysegédjeivel szeretnék megtalálni a nagy Ő-t, hanem valódi élményekre, izgalmakra vágynak.

A személyes találkozás és egymás szemébe nézés lehet a módja annak, hogy az emberek bizalmat építsenek a kapcsolatukban, ezzel elkerülhetik az online tér hazug, kétszínű világát

− nyilatkozták a kutatók.