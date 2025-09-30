A Z generáció szex helyett ezt a furcsa intim helyzetet választja inkább

Egy szemkápráztató új tanulmányból, az derül, ki, hogy nem a szexet tartja a Z generáció a legintimebb dolognak.
A New York Post oldalán arról számoltak be, hogy a legújabb tanulmány alapján, a Z generációs szinglik a párkeresés során azzal tudják leginkább beindítani egymást, ha nem érnek egymáshoz. Mi az, ami lenyűgözi őket? Az ismerkedés során előnyben részesítik a leendő partnerük kinézetét, így a flörtölés nem a szexuális kapcsolatra fut ki, hanem a hosszú szemkontaktusra.
A kutatók azt találták, hogy a Z generációsok többsége a romantikus kapcsolatokban a szemkontaktust részesíti előnyben az érintéssel szemben. Kimutatások alapján a 20-as éveiben járó fiatalok egészen rendkívüli módon állnak a szerelemhez és az intimitáshoz.
A kutatók arra jutottak, hogy a megkérdezettek 59%-a szerint a szemkontaktus egy sokkal bensőségesebb, meghittebb és mélyebb kapcsolódást tesz lehetővé, mint a fizikai.
A Z generáció szerint a szemkontaktus még a szexnél is intimebb. A kutatók 1000 felnőttet kérdeztek meg − szingliket és párkapcsolatban élőket is −, hogy megvizsgálhassák, hogy mekkora hatása van a szemeknek és a szemüvegeknek a romantikus kapcsolatokban.
A szemkontaktus a magabiztosság vagy a flörtölés jele lehet – és nagyon meghitt is. Sokkal gyorsabban lehet a szemekkel kapcsolatot teremteni, mint egy beszélgetéssel, és már az első találkozáskor is bizalmas viszonyt teremthet
– írták a tanulmány szerzői.
A kutatók arra jutottak, hogy a nők 62%-a jobban értékeli az érintésmentes, pusztán szemkontaktussal történő csábítást, mint az érintést.
A férfiaknál 55% szavazott arra, hogy a csábító, kéjes szemezést tartja többre, mint a testi kontaktust, vagyis simogatást, ölelkezést, szexet.
A vizsgálat vezetői szerint abból fakad a Z generáció körében, hogy inkább a kontaktusmentes interakcióra szavaznak, mert mélységesen megvetik a hiteltelenséget, emellett bizalmatlanok és félénkek is lehetnek. Ugyan sokan használnak online társkereső alkalmazásokat, egyre több 30 alatti fiatal rakja le a telefonját, mert nem a mesterséges intelligencia virtuális szárnysegédjeivel szeretnék megtalálni a nagy Ő-t, hanem valódi élményekre, izgalmakra vágynak.
A személyes találkozás és egymás szemébe nézés lehet a módja annak, hogy az emberek bizalmat építsenek a kapcsolatukban, ezzel elkerülhetik az online tér hazug, kétszínű világát
− nyilatkozták a kutatók.
Ha már arról beszélünk, hogy mennyire fontos a szemkontaktus a csábítás művészetében, nézzük, mit gondoltak a vizsgálat résztvevői a szemüveges emberekről.
A megkérdezett szemüvegesek 41%-a eltávolítja a szemüveget a randiappra feltöltött képekről, 25%-uk pedig úgy jelenik meg a randikon, hogy nem viseli a szemüvegét, hiába lenne rá szüksége.
Ezek mellett csupán minden harmadik szemüveges ember az, aki kontaktlencsét visel a randikra, a többiek inkább nem látnak élesen. A legújabb tanulmányok megcáfolták azt az elavult tévképzetet, hogy a szemüveget viselő emberek nem vonzóak. Ha szemüveget hordasz, akkor most megnyugodhatsz, mert a szakértők azt fedezték fel, hogy a randizók többsége különösen vonzónak tartja a szemüvegeseket.
A válaszadók 58%-a mondta, hogy szexibbé teszi az arcot a szemüveg: a férfiaknak a 69%-a, a nőknek pedig a 46%-a rajong a szemüvegért.
A szakemberek szerint a válaszok alapján a klasszikus fekete keretes szemüveghez olyan megnyerő tulajdonságokat kapcsoltak az emberek, mint a: komolyság és a magabiztosság. Így, ha azt szeretnéd, hogy egy profi, kiegyensúlyozott, karizmatikus embernek higgyenek, akkor ez a legjobb választás. Mi a helyzet a merészebb és színesebb keretekkel? A fekete kerettel szemben egy ilyen darab a játékosságot, nyitottságot, extrovertáltságot jelképezi.
Ha érdekel, hogy milyen szemüveg illik az arcformádhoz, akkor kattints a videóra!
