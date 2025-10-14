Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jelenség

Vászontáska, macha latte és érzékeny lélek: bemutatjuk az új férfiideált, a performatív pasit

Shutterstock - theshots.co
jelenség trend férfiideál stílus
Kis Dalma Róza
2025.10.14.
Feminista irodalommal, érzékeny lélekkel és bő szárú nadrágokkal hódít az új férfiideál. A performatív férfi egy popkulturális jelenség, amit a közösségi média teremtett meg. Ők azok a férfiak, akik úgy öltöznek, beszélnek és olyan hobbikat is űznek, amik imponálnak a nőknek.

Térd alá érő, bő rövidnadrág, fehér, hosszúszárú zokni, vászontáska, helyi, kézműves kávézóban vásárolt macha latte, analóg fényképezőgép és egy női szerző mélyenszántó könyve. Pusztán ennyi kell 2025 új férfiideálja, a „performatív férfi" megteremtéséhez. Azt már megszokhattuk, hogy a közösségi média újabbnál újabb férfi archetípusokat gyárt és amit csak lehet, felcímkéz. Az azonban viszonylag ritka, hogy a TikTok-ról olyan naggyá nővi ki magát egy jelenség, hogy egész mozgalom épül rá. A „performatív férfi" ilyen. De mit is jelent ez a kifejezés?

performatív férfi ül a parkban egy padon, mellette kávé és könyvek
A performatív férfi kötelező kelléke a vászontáska, a macha latte és a könyv.
Forrás: Shutterstock

Performatív férfi: az érzékeny, feminista művészlélek

A performatív férfi jelenség nem újkeletű dolog. Elődje a toxikus maszkulinitást ellensúlyozni akaró softboy fogalom, ami 2021-ben tört be a köztudatba. Mindkettőben közös, hogy nem a férfi őserő és macsóság van a fókuszban, hanem a femininebb jegyek: az érzékenység, a művészet iránti érdeklődés, a feminizmus és az esztétikus megjelenés. A különbség az, hogy míg a softboy egy romantikus, olykor nyomulós figura, addig a performatív férfi ennél sokkal megtervezettebb. A performatív jelző éppen ezt jelenti: ő egy pontosan megszerkesztett, kitalált, eljátszott alak, akinek a szerepe felvett, nem valódi. A célja természetesen ugyanaz mindkettőnek: csajokat felszedni. 

A performatív férfi az, aki magára vesz olyan stílusjegyeket, amikről tudja, hogy bejön a nőknek. Pusztán abból a célból, hogy felszedjen egy lányt, képes eljátszani az érzékeny művészlelket, akinek fontos az önismeret, a terápia, imádja a feminista irodalmat, küzd a nők jogaiért és persze kizárólag analóg fényképezővel fotóz, amit egy vászontáskában hurcol magával mindenhova.

Ezek a férfiak eljátsszák, hogy tényleg érdekli őket a női lélek és csak azért képesek Lana Del Rey-t hallgatni, hogy annak dalszövegét a randin megvitathassák a lányokkal. Nagyon figyelnek megjelenésükre, makulátlanul esztétikusak, a szettjük tökéletesen passzol, ahogy minden kiegészítő is. A baj nem is ezzel van, hiszen mind ismerjük az „alter fiú" és a „bölcsész lány" kategóriákat. A probléma a megjátszással van, azaz a performansz résszel és a színjáték céljával.

performatív férfi, macha lattéval a kezében
A performatív férfiak szeretik hangoztatni mindazt, ami szerintük a kiszemelt nőnek tetszik. 
 Forrás: Shutterstock

A nők teremtették meg a performatív férfit?

Már önmagában a tény is ijesztő, hogy a férfiak egy külön identitást építenek fel maguknak azért, hogy becserkésszék a nőket. Nem játszottuk már meg magunkat eddig is eléggé a randikon? 

Ez az új férfiideál sajnos annak a jele, hogy még mindig nem divat az őszinteség és a pasik inkább felvesznek egy női érdeklődésikörrel rendelkező férfikaraktert, mint, hogy fel merjék vállalni önmagukat.

A kérdés csak az, hogy miért? Mi tettük ezt velük? Tényleg úgy érzik a mai férfiak, hogy színjáték nélkül nem tudnak megnyerni minket? Az biztos, hogy a progresszív, okos nőket nem nyeri meg egy luxusautó mellett pózolós fotó vagy az, ha a pasi az edzőteremben tölti minden szabadidejét és másról sem lehet vele beszélni. A művelt nők intellektuális beszélgetésre vágynak, odafigyelésre, fejlődésre nyitott férfiakra, akik érdeklődőek a nő világa iránt. De egy dologra biztosan nem vágynak: színjátékra. 

A performatív férfi pedig éppen azt teszi meg a nőkkel, ami ellen évszázadok óta küzdünk: butának nézi és átveri őket. 

A jelenség már annyira kinőtte magát, hogy performatív férfi versenyeket hirdetnek világszerte, Budapesten is megrendeztek egy ilyet. Ennek azonban inkább az a célja, hogy kifigurázza az ilyen viselkedést és kritizálják azokat, akik performatív férfiként viselkednek. A kérdés csak az, hogy miből gondolják a performatív férfiak, hogy a nők ilyen párra vágynak? Hiszen a maszkulinitás nem szitokszó, szüksége van rá a nőnek. Az nem mindegy, hogy mivel párosul. Támogatással és tisztelettel a nő felé, vagy elvárásokkal és agresszióval. 

Itt az új trend, a „hercegnői bánásmód" – Ártalmatlan jelenség vagy óriási red flag?

Trend lett a közösségi médiában az új kapcsolati dinamika.

„Nem bunkó vagyok, csak Z generációs" – Kirobbant a generációk harca a Gen Z-tekintet miatt

Vírusként terjed a TikTokon a Gen Z-tekintet.

Trendi lett a nagyid gardróbja — Itt az új TikTok-trend, az eclectic grandma

Így lehet stílusos a nagyi stílus!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu