„Nem bunkó vagyok, csak Z generációs" – Kirobbant a generációk harca a Gen Z-tekintet miatt

A generációk harca és online vitája már annyira a mindennapjaink része, hogy fel sem tűnik. A millennialok szidják a Gen Z-ket és fordítva, a Boomerekről pedig ne is beszéljünk. Most egy olyan jelenség tűnt fel, ami a Z generációsokat veszi górcső alá. Az elmúlt hónapban több videó is megjelent a TikTokon, ami azt taglalja, hogy az idősebbek ki vannak akadva a Gen Z-tekintettől és úgy érzik, bunkók a fiatalabbak. Most utánajártunk mi is ez valójában.

Illetlennek gondolják a Z generációsokat ezért a reakciójukért.

Forrás: Shutterstock

Z generációs bámulás: illetlenek vagy csak zavarban vannak?

Több millennial és X generációs is arról számolt be a TikTokon, hogy miután valamilyen társadalmi interakciót kezdeményeztek egy Gen Z-vel, az furán nézett rájuk és nem, hogy nem válaszolt, hanem csak visszabámult – írta meg a Mirror. Sokan ezt bunkóságnak és illetlenségnek gondolják és van, aki bántónak vagy flegmának is érezte azt, aki így reagált. Pedig valójában egy társadalmi jelenségről van szó, ami a Z generációsokra jellemző. Több vélemény is érkezett, miszerint a Z generációs alkalmazottak akár az ügyfelekkel is használják a Gen Z-tekintetet, ami valójában egy kedves, felszínes interakcióra való semleges arckifejezés.

Az idősebb korosztálynak természetes, hogy köszön a másiknak, megkérdezi hogy van, bátran hozzászól a másikhoz, hogy megkérdezze mennyi az idő vagy jó étvágyat kívánjon az irodai étkezőben. A Z generációsok azonban ezekre a kezdeményezésekre furcsán reagálnak, mint akik lefagynak, úgy bámulnak vissza rájuk és nem válaszolnak a kérdésre.

A TikTokon természetesen a Z generációsok is hadba szálltak, hogy megvédjék magukat. Szerintük egész más áll a háttérben, mint egyszerű bunkóság.

A Z generációsok a középiskolai évek alatt is otthon voltak, elszeparálja az emeberektől.

Forrás: Shutterstock

A Gen Z-tekintet a Covid-járvány következménye?

A közösségi médiában számos elmélet felmerült, ami az oka lehet ennek a fajta tekintetnek. Vannak, akik szerint ez egyfajta szociális szorongás jele, amit a társas interakciók váltanak ki a fiatalabbakból. A Z generációsok nagy része ugyanis gimnazista volt a koronavírus idején, így elszigetelten, a négy fal között éltek akkor, amikor a legfogékonyabbak lettek volna az alapvető reakciók elsajátítására.

A fiatalok éveik nagy részét elszigetelten töltötték, és elsődleges kommunikációs formánk az üzenetváltás lett. Valójában nem beszélgettünk valakivel, hanem küldtünk egy üzenetet, amire vártuk a választ

– fejtette ki egy Z generációs TikTokker, aki szerint most is ez történik, csak személyesen. A fiatalok ugyanis a hirtelen jött kedves érdeklődésre nem tudják mit feleljenek, próbálják feldolgozni az információt és a megfelelő választ keresni, ami szimpátiát vált ki az illetőből. Tam Kaur, a Gen-Z önsegítő vezető szakértője szerint pedig épp a szimpátián van a hangsúly.