„Nem bunkó vagyok, csak Z generációs" – Kirobbant a generációk harca a Gen Z-tekintet miatt

A generációk harca és online vitája már annyira a mindennapjaink része, hogy fel sem tűnik. A millennialok szidják a Gen Z-ket és fordítva, a Boomerekről pedig ne is beszéljünk. Most egy olyan jelenség tűnt fel, ami a Z generációsokat veszi górcső alá. Az elmúlt hónapban több videó is megjelent a TikTokon, ami azt taglalja, hogy az idősebbek ki vannak akadva a Gen Z-tekintettől és úgy érzik, bunkók a fiatalabbak. Most utánajártunk mi is ez valójában.
Több millennial és X generációs is arról számolt be a TikTokon, hogy miután valamilyen társadalmi interakciót kezdeményeztek egy Gen Z-vel, az furán nézett rájuk és nem, hogy nem válaszolt, hanem csak visszabámult – írta meg a Mirror. Sokan ezt bunkóságnak és illetlenségnek gondolják és van, aki bántónak vagy flegmának is érezte azt, aki így reagált. Pedig valójában egy társadalmi jelenségről van szó, ami a Z generációsokra jellemző. Több vélemény is érkezett, miszerint a Z generációs alkalmazottak akár az ügyfelekkel is használják a Gen Z-tekintetet, ami valójában egy kedves, felszínes interakcióra való semleges arckifejezés.
Az idősebb korosztálynak természetes, hogy köszön a másiknak, megkérdezi hogy van, bátran hozzászól a másikhoz, hogy megkérdezze mennyi az idő vagy jó étvágyat kívánjon az irodai étkezőben. A Z generációsok azonban ezekre a kezdeményezésekre furcsán reagálnak, mint akik lefagynak, úgy bámulnak vissza rájuk és nem válaszolnak a kérdésre.
A TikTokon természetesen a Z generációsok is hadba szálltak, hogy megvédjék magukat. Szerintük egész más áll a háttérben, mint egyszerű bunkóság.
A közösségi médiában számos elmélet felmerült, ami az oka lehet ennek a fajta tekintetnek. Vannak, akik szerint ez egyfajta szociális szorongás jele, amit a társas interakciók váltanak ki a fiatalabbakból. A Z generációsok nagy része ugyanis gimnazista volt a koronavírus idején, így elszigetelten, a négy fal között éltek akkor, amikor a legfogékonyabbak lettek volna az alapvető reakciók elsajátítására.
A fiatalok éveik nagy részét elszigetelten töltötték, és elsődleges kommunikációs formánk az üzenetváltás lett. Valójában nem beszélgettünk valakivel, hanem küldtünk egy üzenetet, amire vártuk a választ
– fejtette ki egy Z generációs TikTokker, aki szerint most is ez történik, csak személyesen. A fiatalok ugyanis a hirtelen jött kedves érdeklődésre nem tudják mit feleljenek, próbálják feldolgozni az információt és a megfelelő választ keresni, ami szimpátiát vált ki az illetőből. Tam Kaur, a Gen-Z önsegítő vezető szakértője szerint pedig épp a szimpátián van a hangsúly.
„Mi vagyunk az első generáció, aki úgy nőtt fel, hogy az arcunk folyamatosan látható szelfikben, Instagram-sztorikban, videóhívásokban. Emiatt mi fokozottan figyelünk arra, hogy mit gondolnak rólunk és félünk az ítélkezéstől, még a legkisebb interakcióknál is" – fejtette ki Kaur, ami szintén egy magyarázat lehet arra, hogy miért reagál furán egy Gen Z, ha váratlanul megszólítjuk. Valójában fél, zavarban van és hirtelen nem tudja mit feleljen, hogy szimpátiát váltson ki. Hiszen ők megszokták, hogy minden, ami kikerül róluk az internetre az alaposan megfontolt, megkomponált tartalom, így a valóságban gondolkodniuk kell mit is feleljenek egy váratlan érdeklődésre, hogy az pozitív benyomást keltsen.
