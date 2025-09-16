Itt az új trend, a „hercegnői bánásmód" – Ártalmatlan jelenség vagy óriási red flag?

Hihetetlen ajándékokkal halmozzák el őket, fizetik a műkörmösüket, a fodrászukat és a bevásárlásaikat, hozzák-viszik őket a munkába és otthon is istennőként tekintenek rájuk: ők a modern hercegnők. Vagyis azok a nők, akiket a kapcsolatukban vagy a randizás időszakában hercegnői bánásmódban részesítenek. Ez a fajta életmód és kapcsolati dinamika trendként terjed most a közösségi médiában, ahol azt vesézik ki a fiatalok, hogy valóban egy követendő példáról van-e szó, amit minden nő megérdemel, vagy valójában egy mérgező jelenség a párok között. Mélyedjünk el benne!

Az új trend alapja, hogy a nőt piedesztálra emeli a férfi, igazi hercegnőként kezelve. Forrás: Shutterstock

Mi is ez az új trend, a „hercegnői bánásmód"

Minden kapcsolat más és mindegyikben mások a férfi-női szerepek is. Van amelyikben szinte felcserélődnek, és a nő hordja a nadrágot, de van olyan is, ahol a nőknek semmi dolguk, kényeztetik és igazi hercegnőként kezelik őket a kapcsolatban. Partnerük mindent megtesz értük és bonyolult, egzotikus randevúkat szervez, hogy a nő imádva érezze magát. Sokak szerint ez alapvetés, és már egyre több nő várja is ezt el, de egyesek szerint ez valójában egy mérgező kapcsolati minta, ami hatalmi helyzetbe hozza a „hercegnőt", aki piedesztálra kerül, és így ő válik a kapcsolat irányítójává.

Sok TikTok-videó szerint a nők egyre inkább vágynak erre a bánásmódra, ugyanis így szeretnék visszaszerezni nőiességüket. Valójában azonban sokszor ezt azok a nők várják el, akik bizonytalanok, és emiatt állandóan érzelmi megerősítésre vágynak. Hiszen a hercegnőket sosem hagyják el, igaz?

Tényleg az az erősebb a kapcsolatban, akinek a fején van a korona? Forrás: Shutterstock

Ha van hercegnő, akkor van herceg is

A vitát az robbantotta ki a TikTok-on, hogy ha valaki hercegnői bánásmódban részesül, az egyenlőtlenséget szül a kapcsolatban. Egy jól működő párkapcsolatban ugyanis kölcsönös az odafigyelés, egymás támogatása, ajándékokkal való elhalmozása, dicsérete. Ráadásul sokak szerint az ilyen bánásmód igazi oka nem is a nő felemelése, hanem a leuralása, éppen ezért veszélyes. Az ilyen férfiak ugyanis, akik luxusutazásokkal és dizájnerruhákkal próbálják megnyerni a nőt, valójában irányítani akarják. Nem ritka ugyanis, hogy az így kezelt nők feltűnően tartózkodnak más férfiak társaságától, gyakran még a pincér szemébe sem néznek, ha az hímnemű. Imádójuk rendel ételt helyettük, ő dönti el mit hordjon, hová utazzon az ő hercegnője, így tulajdonképpen ezek a nők nagyra nőtt babákként élnek a babaházukban.