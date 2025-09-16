Itt az új trend, a „hercegnői bánásmód" – Ártalmatlan jelenség vagy óriási red flag?

Hihetetlen ajándékokkal halmozzák el őket, fizetik a műkörmösüket, a fodrászukat és a bevásárlásaikat, hozzák-viszik őket a munkába és otthon is istennőként tekintenek rájuk: ők a modern hercegnők. Vagyis azok a nők, akiket a kapcsolatukban vagy a randizás időszakában hercegnői bánásmódban részesítenek. Ez a fajta életmód és kapcsolati dinamika trendként terjed most a közösségi médiában, ahol azt vesézik ki a fiatalok, hogy valóban egy követendő példáról van-e szó, amit minden nő megérdemel, vagy valójában egy mérgező jelenség a párok között. Mélyedjünk el benne!
Minden kapcsolat más és mindegyikben mások a férfi-női szerepek is. Van amelyikben szinte felcserélődnek, és a nő hordja a nadrágot, de van olyan is, ahol a nőknek semmi dolguk, kényeztetik és igazi hercegnőként kezelik őket a kapcsolatban. Partnerük mindent megtesz értük és bonyolult, egzotikus randevúkat szervez, hogy a nő imádva érezze magát. Sokak szerint ez alapvetés, és már egyre több nő várja is ezt el, de egyesek szerint ez valójában egy mérgező kapcsolati minta, ami hatalmi helyzetbe hozza a „hercegnőt", aki piedesztálra kerül, és így ő válik a kapcsolat irányítójává.
Sok TikTok-videó szerint a nők egyre inkább vágynak erre a bánásmódra, ugyanis így szeretnék visszaszerezni nőiességüket. Valójában azonban sokszor ezt azok a nők várják el, akik bizonytalanok, és emiatt állandóan érzelmi megerősítésre vágynak. Hiszen a hercegnőket sosem hagyják el, igaz?
A vitát az robbantotta ki a TikTok-on, hogy ha valaki hercegnői bánásmódban részesül, az egyenlőtlenséget szül a kapcsolatban. Egy jól működő párkapcsolatban ugyanis kölcsönös az odafigyelés, egymás támogatása, ajándékokkal való elhalmozása, dicsérete. Ráadásul sokak szerint az ilyen bánásmód igazi oka nem is a nő felemelése, hanem a leuralása, éppen ezért veszélyes. Az ilyen férfiak ugyanis, akik luxusutazásokkal és dizájnerruhákkal próbálják megnyerni a nőt, valójában irányítani akarják. Nem ritka ugyanis, hogy az így kezelt nők feltűnően tartózkodnak más férfiak társaságától, gyakran még a pincér szemébe sem néznek, ha az hímnemű. Imádójuk rendel ételt helyettük, ő dönti el mit hordjon, hová utazzon az ő hercegnője, így tulajdonképpen ezek a nők nagyra nőtt babákként élnek a babaházukban.
Hogy melyik tábornak van igaza, azt mindenki döntse el maga, egy azonban szinte biztos: ahol van hercegnő, ott hercegnek is lennie kell, és kettejüknek ugyanúgy kell bánniuk egymással. A lényeg a kölcsönösség és a „közös uralkodás egy jól felépített birodalomban”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.