Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 10., péntek Gedeon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Trendi lett a nagyid gardróbja — Itt az új TikTok-trend, az eclectic grandma

Getty Images Europe - Christian Vierig
divattrend nagymama TikTok stílus
Te gondoltad volna, hogy a nagymamád ruhatára lesz 2025-ben a tökéletes divatinspirációd? Mi sem, de ne aggódj, elhoztunk neked mindent, amit az eclectic grandma TikTok-trendről tudni érdemes! Garantáltan te is beleszeretsz!

A divat és a trendek folyamatosan változnak és 2025-re az egyik legnagyobb trenddiktáló, trendteremtő szerepet a TikTok platformja tölti be. Az elmúlt években végigkísérhettük, hogyan lesz újra trendi minden, ami retró vagy vintage. A Z-generáció különösen imádja a bakelitek, analóg kamerák és a retró zenék reneszánszát. Mindezek következtében egy új stílus ütötte fel a fejét: az eclectic grandma! 

tiktok-trend divat
Tiktok-trend: az eclecic grandma
Forrás: Getty Images Europe

Az eclectic grandma divattrend keveri a vintage és a retró darabokat a modern dizájnnal. A nagyistílus egyszerre bájos és divatos, tele nőiességgel, finomsággal, és ami a legjobb, a kényelemmel. 

TikTok-trendből egész divatirányzat

Képzeld el a nagyid pipereasztalát, amelyen horgolt terítő van, egy-két gyöngysor hever egy arany szélű porcelán tálkában és édeskés parfümös üvegek sorakoznak a tükör előtt. Ez a kép talán jól szemlélteti azt a lágy, nőies, finom esztétikát, amit ez a divattrend követni akar. További inspirációkért nézd meg az alábbi videót, mert zseniálisan átadja az eclectic grandma TikTok-trend lényegét.

@_diaryofhope Lace details and hand embroidered sweaters ❥ #eclecticgrandma #style #microaesthetic #fashioninspo #nicheaesthetics ♬ July - Noah Cyrus

Stílustippek az eclectic grandma TikTok-trendhez

  1. Kardigánok, pulcsik és minden ami kötött: dobd fel a basic outfited egy mintás, kötött kardigánnal vagy pulcsival. Bónusz pont, ha olyan mintája van a pulcsinak, mint egy régi teáscsészének.
  2. Viselj gyöngy és arany ékszereket: a kettő kombinációja megadja a vintage hatást a megjelenésednek.
  3. Próbáld ki a francia manikűrt — hidd el, teljesen új embernek érzed majd magad.
  4. Itt az idő, hogy újra begyakorold a gyerekkorod kedvenc hajfonásait.
  5. Keress horgolt, selyem, szatén, bársony darabokat, és kész is a retró hatás.
  6. Válassz púderes, krémes színeket, közülük is kifejezetten a lágy rózsaszínt.

Millennial csajok nézzetek félre: PTSD-t okoz ezeknek a daraboknak a visszatérése a divatba

Így lett újra divat a 2000-es évek esztétikája.

Millennial-outfitek, amiket a Z generáció már soha nem venne fel

A Z generáció egyre több Y generációs, azaz millennial divattrendet kaszál el, sőt, kifejezetten cikinek tart. Nézzük melyek azok az outfitek, amelyek a millenialok kedvencei, a Z generáció szerint pedig divatjamúltak.

Sosem gondoltuk, hogy ez eljön: a papucs zoknival már nem ciki, hanem a legmenőbb dolog

A nyári divat egyik totális kedvence lett az eddig cikinek számító kombó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu