Trendi lett a nagyid gardróbja — Itt az új TikTok-trend, az eclectic grandma

A divat és a trendek folyamatosan változnak és 2025-re az egyik legnagyobb trenddiktáló, trendteremtő szerepet a TikTok platformja tölti be. Az elmúlt években végigkísérhettük, hogyan lesz újra trendi minden, ami retró vagy vintage. A Z-generáció különösen imádja a bakelitek, analóg kamerák és a retró zenék reneszánszát. Mindezek következtében egy új stílus ütötte fel a fejét: az eclectic grandma!

Tiktok-trend: az eclecic grandma

Forrás: Getty Images Europe

Az eclectic grandma divattrend keveri a vintage és a retró darabokat a modern dizájnnal. A nagyistílus egyszerre bájos és divatos, tele nőiességgel, finomsággal, és ami a legjobb, a kényelemmel.

TikTok-trendből egész divatirányzat

Képzeld el a nagyid pipereasztalát, amelyen horgolt terítő van, egy-két gyöngysor hever egy arany szélű porcelán tálkában és édeskés parfümös üvegek sorakoznak a tükör előtt. Ez a kép talán jól szemlélteti azt a lágy, nőies, finom esztétikát, amit ez a divattrend követni akar. További inspirációkért nézd meg az alábbi videót, mert zseniálisan átadja az eclectic grandma TikTok-trend lényegét.

Stílustippek az eclectic grandma TikTok-trendhez