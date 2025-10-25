Miért bújunk ágyba valakivel? A tudomány szerint legalább 237 indokunk van rá, és néhány egészen beteg

A vonzalom okait hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni: vágy, szerelem, reprodukció. Pedig a valóság ennél sokkal bonyolultabb. A Texasi Egyetem két pszichológusa, David Buss és Cindy Meston éveken át kutatta a szexuális motivációt, vagyis, hogy miért bújnak ágyba az emberek. Az eredmény egy 237 okból álló lista lett, amiből kiderül, hogy az intim együttlétek még annál is kevésbé szólnak az őszinte érzelmekről, mint eddig hittük. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezze a szex mögötti valós motivációkat a romantikus indítékoktól egészen a manipulatív, sőt önpusztító késztetésekig.

A szexuális motivációk listáján a bosszú van az első helyen.

Forrás: Shutterstock

A kutatás, ami a szexuális motivációt kutatta, meglepő eredménnyel zárult

Buss és Meston egy 2007-ben készült kutatással nem kis fába vágták a pszichológiai fejszéjüket: több száz férfit és nőt kérdeztek meg, mi motiválta őket legutóbbi szexuális kalandjuknál. A válaszokat ezek után négy kategóriába rendezték:

Fizikai indokok: vágy, orgazmus, vonzalom

vágy, orgazmus, vonzalom Célorientált szex: pénz, előléptetés, egyéb társadalmi előnyök, házastársi kötelesség

pénz, előléptetés, egyéb társadalmi előnyök, házastársi kötelesség Érzelmi okok: szeretet, kötődés, kibékülés

szeretet, kötődés, kibékülés Létbizonytalansági hajtóerők: unalom, önbizalomhiány, megfelelési kényszer

Így született meg a szexuális motivációk listája, amelyen 237 tétel található.

Ezek közül alább találod a 7 legmeglepőbbet

Bosszú vagy manipuláció: sokan vallották be, hogy azért feküdtek le valakivel, hogy féltékennyé tegyenek valakit, vagy visszavágjanak egy megcsalásért. Anyagi előny megszerzése: a pénz, státusz, előléptetés vagy ajándék reménye sem ritka motiváció. Kíváncsiság: sokan csupán kipróbálni akartak valakit vagy valamit – egy új pózt, új embert vagy egy új perverziót. Kötelesség: főleg hosszú távú kapcsolatokban jelenik meg a „házastársi kötelesség” nyomása. Unalom vagy ünneplés: van, aki csak szereti élvezetesen elütni az időt és van, aki így szereti megünnepelni a sikereket. Spirituális ok: néhány résztvevő arról számolt be, hogy a szexet az Istenhez való közeledés formájának éli meg. Betegség átadása: az egyik legmegdöbbentőbb indok az volt, amikor valaki bosszúból szándékosan fertőzött meg másokat.

Férfiak vs. nők – A harc, amit senki sem nyer meg

A kutatás során a megkérdezett nők több érzelmi, a férfiak inkább fizikai vagy társadalmi státuszhoz köthető okokat említettek. A férfiaknál gyakrabban szerepeltek az olyan indokok, mint a teljesítményérzés vagy a hódítás öröme, míg a nők körében az intimitás, kötődés és önértékelés hangsúlyosabb volt.