Éjszakai paplanzsonglőr vagy reggeli összebújós? - Ezt árulja el rólad, hogy mikor van a csúcson a libidód

Esti libidó – Az érzéki ráhangolódó

Sokan csak este tudnak igazán ellazulni, nem csoda, ha a vágy is ekkor éled fel bennük. Ha te is akkor kívánod leginkább az intimitást, amikor már levetetted a nap feszültségét, akkor valószínűleg érzékenyebb, romantikusabb beállítottságú vagy. Neked nemcsak a test, hanem a hangulat is számít – illatok, fények, finom érintések... Az esti típusok ritkán kapkodnak, ők a lassú ráhangolódás mesterei.

Éjszakai libidó – Az álmodozó csábító

Ha te akkor kapsz kedvet az összebújáshoz, amikor mások már rég elaludtak, akkor valószínűleg éjjeli bagoly típus vagy. Az ilyen emberek gyakran álmodozók, kreatívak és hajlamosak éjszaka „életre kelni”. Náluk a szex nem egy napirendi pont, hanem egy belső világ része, ahol minden érzék kiélesedik, és ahol a csendben erősebb a kapcsolódás. Az éjszakai vágy romantikus, titokzatos és egy kicsit filmszerű.

Lehet, hogy eddig csak megszokásból "estél szerelembe" este vagy reggel, de most már tudod, érdemes figyelni arra, mikor lobban fel benned igazán a vágy. És ha a pároddal nem stimmel az „időzítésetek”? Semmi pánik! A szexuális napszak, ritmus simán hangolható. Egy kis odafigyeléssel, kommunikációval és persze játékos kíváncsisággal.