Tudtad? Ez az összefüggés a szex gyakorisága és a nők boldogsága között

A szex nem csupán kellemes időtöltés, hanem a boldogságunk egyik kulcsa is lehet! Egy friss kutatás szerint a szexuálisan aktív nők nemcsak elégedettebbek az életükkel, hanem harmonikusabb párkapcsolatban is élnek. De vajon miért van ez így, és hogyan profitálhatunk ebből a saját kapcsolatainkban?

A párkapcsolatra és a nők boldogságára is jó hatással van a rendszeres szexuális együttlét.

Forrás: Shutterstock

Szex, mint boldogságnövelő “csodaszer”

A szex közben felszabaduló endorfinok – vagyis boldogsághormonok – természetes fájdalomcsillapítóként és hangulatjavítóként hatnak. Az együttlétek így képesek csökkenteni a stresszt és a szorongást, hosszú távon pedig hozzájárulnak a mentális egyensúly fenntartásához. Ráadásul, ha jól érezzük magunkat a hálószobában, az az önbizalmunkra is pozitívan hat – és ez az élet más területein is érezteti hatását.

Az International Journal of Sexual Health című szaklapban nemrég megjelent tanulmány szerint a rendszeres szex nemcsak az egyéni boldogságszintet emeli, de a párkapcsolat minőségére is látványosan jó hatással van. A kutatásban részt vevő nők közül azok, akik hetente legalább egyszer összebújtak a párjukkal, 85 százalékban elégedettek voltak a kapcsolatukkal. Ez az arány 66 százalékra csökkent azoknál, akik csak havonta egyszer éltek nemi életet, és mindössze 17 százalék volt azok körében, akik ennél is ritkábban.

A legnagyobb szexuális elégedettséget a 18–24 éves korosztályban tapasztalták, míg a 45 év feletti nők körében ez jelentősen alacsonyabb volt. A kutatás világosan rávilágít: a kielégítő szexuális élet gyakran együtt jár a kiegyensúlyozott, stabil párkapcsolattal.

A szexuális intimitás ereje

A harmonikus szexuális élet megerősíti az intimitást, a kötődést és az egymás iránti bizalmat. Az érintés, a gyengédség és a közös élmények mélyítik a kapcsolatot, és segítenek abban is, hogy a nehézségeken könnyebben túljussunk. Egy kellemes és kielégítő szeretkezés után sokkal könnyebb leülni, megbeszélni egy problémát, vagy egyszerűen csak nyitottabban állni a másikhoz. Ezek pedig mind hozzájárulnak a kapcsolat hosszú távú boldogságához.

Tippek a boldogabb szexuális élethez

Merjünk beszélni vágyainkról és igényeinkről, hiszen a nyitottság közelebb hoz egymáshoz!

Próbáljunk ki új dolgokat, fedezzük fel együtt, mi okoz örömet!

Tudatosan szánjunk időt az intimitásra, ne csak a nap végén, fáradtan essünk be az ágyba!

Szeressük a testünket, mert az önbizalom a jó szexuális élet alapja!

A szex tehát messze túlmutat a testi örömökön – hozzájárul a lelki jólléthez, az önbizalom növeléséhez, és a párkapcsolat stabilitásához is. A kutatás eredményei egyértelmű üzenetet hordoznak: a szex nem csak vágy, hanem a jól működő kapcsolat egyik alappillére is.