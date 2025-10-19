A 16. században tényleg halálra táncolták magukat az emberek – A nagy táncjárvány története

Az 1518-as év emlékezetes volt a strasbourgiak számára, ugyanis egy megmagyarázhatatlan táncjárvány vette kezdetét a nyár közepén.

Az 1518-as táncjárvány története – A tánclázban kimerült táncosok vérrel áztatott cipőben táncoltak

Forrás: publicdomainreview.org

A táncjárvány kezdete

A mai Franciaországhoz tartozó elzászi város a 16. században még a Német-római Birodalomhoz tartozott. Itt élt egy Frau Troffea nevű hölgy, aki egy júliusi napon se szó, se beszéd, egyszer csak megállás nélküli táncba kezdett a város utcáin. A többi lakos egy ideig csupán csodálkozva bámulta a hölgy rángó mozdulatait, ám Frau Troffea tánca csak nem akart szűnni. Persze vannak feljegyzések, melyek szerint az asszony néha elájult a kimerültségtől, de aztán felkelt, és újra ropni kezdte az akkor igencsak modern stílusúnak számító koreográfiáját.

A tánc is ragályossá vált

Éppúgy, ahogy ma is kopírozzuk az előttünk ásítozót vagy hahotázót, a német bámészkodók is elkezdték utánozni Frau Troffea tánclejtését. Egyre többen csatlakoztak be, míg végül több százan rángatóztak együtt bármiféle zenei kíséret nélkül.

Mi lehet a megoldása a táncláznak?

Ekkor már a középkori orvosok is beleavatkoztak a történésekbe. Csakhogy először elég érdekes ötlettel rukkoltak elő gyógyírként, mondván, hogy ha már mindenki táncba kezdett, akkor miért is ne lehetne ezt a napokon és éjeken át tartó „mulatságot” végigülni? Vagyis erre a különös betegségre a „táncold ki magad” receptet írták fel az akkori gyógyászok.

Táncparkettet húztak fel, valamint zenészeket és erős legényeket béreltek fel, akik segítették a táncoslábúakat, hogy azok talpon maradva rophassák. Mindezt abban a hiszemben tették, hogy az őrjöngő táncosok majd úgyis kifáradnak, és akkor végre az egész hűhó véget ér.

Ennek a következménye viszont sokkal tragikusabb volt, mint azt hitték volna. Ekkor már vagy négyszázan táncoltak, ám az orvosok által előrít kitáncoltatásnak nem gyógyulás, hanem sok esetben halál lett a vége.

Középkori feljegyzések szerint a strasbourgi táncmániában többen is odavesztek kimerültség, kiszáradás, szívroham vagy agyvérzés miatt. A „betegek” továbbá annyira megerőltették testüket a halálos táncban, hogy a felduzzadt lábukba tóduló vér miatt többen vérrel áztatott cipőkben táncoltak.

Második megoldás: mindez Szent Vitus átka, ő is fogja kiűzni!

Mivel az első megoldás kevésbé volt sikeres, így az új gyógyírt inkább vallási szempontból közelítették meg.