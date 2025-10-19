Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tömeghisztéria

A 16. században tényleg halálra táncolták magukat az emberek – A nagy táncjárvány története

publicdomainreview.org -
tömeghisztéria járvány tánc Strasbourg
Life
2025.10.19.
„Hét nap, s hét éjjel tartó lakodalmat ültek. Tán még ma is táncolnak, ha meg nem haltak.” Ismerős ez a népmesefordulat? De mi van, ha ez a valóságban is megtörtént? Ismerd meg a 16. századi táncjárvány történetét, amelyben a lakosok hónapokon keresztül táncoltak, amíg egyesek tényleg meg nem haltak. Így már nem is olyan mesés a fordulat, ugye?

Az 1518-as év emlékezetes volt a strasbourgiak számára, ugyanis egy megmagyarázhatatlan táncjárvány vette kezdetét a nyár közepén.

kimerült táncosok a táncjárványban
Az 1518-as táncjárvány története – A tánclázban kimerült táncosok vérrel áztatott cipőben táncoltak
Forrás: publicdomainreview.org

A táncjárvány kezdete

A mai Franciaországhoz tartozó elzászi város a 16. században még a Német-római Birodalomhoz tartozott. Itt élt egy Frau Troffea nevű hölgy, aki egy júliusi napon se szó, se beszéd, egyszer csak megállás nélküli táncba kezdett a város utcáin. A többi lakos egy ideig csupán csodálkozva bámulta a hölgy rángó mozdulatait, ám Frau Troffea tánca csak nem akart szűnni. Persze vannak feljegyzések, melyek szerint az asszony néha elájult a kimerültségtől, de aztán felkelt, és újra ropni kezdte az akkor igencsak modern stílusúnak számító koreográfiáját.

A tánc is ragályossá vált

Éppúgy, ahogy ma is kopírozzuk az előttünk ásítozót vagy hahotázót, a német bámészkodók is elkezdték utánozni Frau Troffea tánclejtését. Egyre többen csatlakoztak be, míg végül több százan rángatóztak együtt bármiféle zenei kíséret nélkül.

Mi lehet a megoldása a táncláznak?

Ekkor már a középkori orvosok is beleavatkoztak a történésekbe. Csakhogy először elég érdekes ötlettel rukkoltak elő gyógyírként, mondván, hogy ha már mindenki táncba kezdett, akkor miért is ne lehetne ezt a napokon és éjeken át tartó „mulatságot” végigülni? Vagyis erre a különös betegségre a „táncold ki magad” receptet írták fel az akkori gyógyászok. 

Táncparkettet húztak fel, valamint zenészeket és erős legényeket béreltek fel, akik segítették a táncoslábúakat, hogy azok talpon maradva rophassák. Mindezt abban a hiszemben tették, hogy az őrjöngő táncosok majd úgyis kifáradnak, és akkor végre az egész hűhó véget ér.

Ennek a következménye viszont sokkal tragikusabb volt, mint azt hitték volna. Ekkor már vagy négyszázan táncoltak, ám az orvosok által előrít kitáncoltatásnak nem gyógyulás, hanem sok esetben halál lett a vége. 

Középkori feljegyzések szerint a strasbourgi táncmániában többen is odavesztek kimerültség, kiszáradás, szívroham vagy agyvérzés miatt. A „betegek” továbbá annyira megerőltették testüket a halálos táncban, hogy a felduzzadt lábukba tóduló vér miatt többen vérrel áztatott cipőkben táncoltak.

Második megoldás: mindez Szent Vitus átka, ő is fogja kiűzni!

Mivel az első megoldás kevésbé volt sikeres, így az új gyógyírt inkább vallási szempontból közelítették meg.

táncoló pestis egy templom kertjében
A táncoló pestisben szenvedők a sírok között táncolnak egy templom kertjében.
Forrás: publicdomainreview.org

Az orvosok szerint a bűnös táncolókat maga Szent Vitus büntette meg, a mulatozóknak tehát bűnbánatot kellett mutatniuk ennek a szentnek. A nyilvános táncot (sőt a zenét is) betiltották, az erkölcstelennek és bűnösnek titulált táncosokat pedig felvitték Szent Vitus kegyhelyére. Itt piros cipőt aggattak rájuk, melyet kereszt motívumokkal ékesítettek és szentelt vízzel hintettek be. A bűnös lelkeknek pedig latin inkantációk közepette kellett rituálisan megtisztulniuk. 

Ez a gyógyír már hatásosabbnak bizonyult, a táncoló pestis ugyanis 1518 szeptemberében véget ért.

a táncoló pestis szenvedő áldozata
A táncjárványnak áldozatai is voltak, akik valóban halálra táncolták magukat.
Forrás: publicdomainreview.org

Mi lehetett az oka?

Persze a fentebb említett ásítás és nevetés ragályos lehet, viszont, ha valaki random elkezd táncolni az úton, attól még nem perdülünk mi magunk is táncra. Vagy igen? 

Bár az 1518-as strasbourgi eseménysorozat a mai napig megmagyarázhatatlan, a kutatók mégis két lehetséges felvetéssel magyarázták ezt a nem mindennapi járványt. Elsőként egy tömeges anyarozs-mérgezés (ergotizmus) gyanúja lépett fel. Vagyis a strasbourgi lakók étrendjébe egy olyan gombafaj kerülhetett be, mely LSD-szerű hallucinációkat és rángásokat okozott. Jóllehet már az ókori görögök is alkalmazták ezt a hallucinogén szert csoportos rítusokban, azért mégis furcsa elgondolni, hogy négyszáz ember emiatt rángatózna éjjel-nappal.
    

A másik lehetséges magyarázat John Waller amerikai orvostörténész tollából származik. Ő ugyanis arról számol be, hogy szerinte a 16. századi elzászi várost stressz okozta pszichózis sújtotta, melyet egy táncjárványba torkolló tömeghisztéria koronázott meg.

Az 1518-as táncjárványhoz hasonló tömeghisztériákra volt még példa a történelemben, azonban a strasbourgi eset rejtelmessége kitűnik mind közül. Júliustól szeptemberig majd’ négyszáz ember tombolt együtt szinte a halálig. De hogy valójában mi okozta ezt a jelenséget, azt a mai napig homály fedi.

 

Baba Vanga sötét látomása: nem lesz köszönet abban, ami 2026-ban az emberiségre vár

2026 a jósok szerint nem sok jót hoz: háború, természeti katasztrófák, az emberiséget uraló mesterséges intelligencia és idegenek érkezése is felmerül. A világ egyik leghíresebb látnokának tartott Baba Vanga is azt mondja, ez az év sorsfordító lehet az emberiség történetében.

Nostradamus legrémisztőbb beteljesült jóslatai — És ami még vár ránk...

Michel de Nostredame minden idők leghíresebb jósa. Bár a látomásai utólag nyugtalanítóan pontosnak tűnhetnek, alapvetően homályosak, sokféleképpen értelmezhetőek és erősen vitatottak. Ami még előttünk van, azt nem látjuk, és Nostradamus jóslataiból kikövetkeztetni a jövőt, nem érdemes, de halálának évfordulóján, július 2-án nézzük meg, melyek voltak a bizonyos értelmezések szerint már bekövetkezett és még előttünk álló legrémisztőbb jóslatai!

Halálos, a rákhoz hasonlítható gombafertőzés terjed a kórházakban – Ellánáll a gyógyszereknek

Egyre gyorsabban terjed az Egyesült Államok kórházaiban a Candida Auris nevű, rendkívül ellenálló és gyakran halálos kimenetelű fertőzést okozó gombafajta. Az egészségügyi szakértők szerint a fertőzés különösen veszélyes, mivel szinte minden jelenleg rendelkezésre álló kezelésnek ellenáll.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu