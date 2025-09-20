Baba Vanga sötét látomása: nem lesz köszönet abban, ami 2026-ban az emberiségre vár

Háború Európában, pusztító földrengések és vulkánkitörések, a mesterséges intelligencia felemelkedése és idegenek érkezése – ezekkel a hátborzongató jóslatokkal riogatta híveit Baba Vanga. A bolgár vak jósnőt sokan a világ legpontosabb látnokaként tartják számon: követői szerint előre látta Diana hercegné halálát, a 9/11-es terrortámadásokat valamint a koronavírus-járvány kitörését is.
Baba Vanga próféciái szerint 2026-ban a világpolitikai feszültségek végzetes fordulatot vehetnek. A jósnő azt állította, keletről indul majd ki a konfliktus, amelyből harmadik világháború lehet. Úgy fogalmazott: a háború elpusztítja a Nyugatot.
A látnok szerint 2026-ban természeti katasztrófák is sújtják a világot: földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges időjárási jelenségek jönnek. Jóslata szerint a szárazföld 7–8 százaléka is érintett lehet, ami ökoszisztémák összeomlásához és létfontosságú infrastruktúrák pusztulásához vezethet.
Baba Vanga szerint a mesterséges intelligencia 2026-ra olyan fejlett lehet, hogy átveheti az irányítást az emberek felett. A jövendölés szerint a robotok nemcsak a munkahelyeken, hanem a magánéletünkben is meghatározó szerepet játszanak majd, és alapjaiban változtatják meg a társadalmat.
A legmegdöbbentőbb jóslat 2026 novemberére szól: ekkorra jelezte az első kapcsolatfelvételt a földönkívüliek. Látomása szerint egy hatalmas űrhajó lép be a Föld légkörébe, és ez lesz az emberiség első közvetlen találkozása az idegen civilizációval. Érdekesség, hogy a NASA valóban észlelt egy szokatlan objektumot, amely a Föld felé közelít. Bár a kutatók üstökösként azonosították, több tudós – köztük Avi Loeb, a Harvard csillagásza – nem zárja ki, hogy mesterséges eredetű is lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.