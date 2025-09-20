Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jóslat

Baba Vanga sötét látomása: nem lesz köszönet abban, ami 2026-ban az emberiségre vár

jóslat 2026 baba vanga
Horváth Angéla
2025.09.20.
2026 a jósok szerint nem sok jót hoz: háború, természeti katasztrófák, az emberiséget uraló mesterséges intelligencia és idegenek érkezése is felmerül. A világ egyik leghíresebb látnokának tartott Baba Vanga is azt mondja, ez az év sorsfordító lehet az emberiség történetében.

Háború Európában, pusztító földrengések és vulkánkitörések, a mesterséges intelligencia felemelkedése és idegenek érkezése – ezekkel a hátborzongató jóslatokkal riogatta híveit Baba Vanga. A bolgár vak jósnőt sokan a világ legpontosabb látnokaként tartják számon: követői szerint előre látta Diana hercegné halálát, a 9/11-es terrortámadásokat valamint a koronavírus-járvány kitörését is.

A hívei szerint Baba Vanga a világ legpontosabb látnoka
A hívei szerint Baba Vanga a világ legpontosabb látnoka

Baba Vanga próféciái szerint 2026-ban a világpolitikai feszültségek végzetes fordulatot vehetnek. A jósnő azt állította, keletről indul majd ki a konfliktus, amelyből harmadik világháború lehet. Úgy fogalmazott: a háború elpusztítja a Nyugatot.

A látnok szerint 2026-ban természeti katasztrófák is sújtják a világot: földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges időjárási jelenségek jönnek. Jóslata szerint a szárazföld 7–8 százaléka is érintett lehet, ami ökoszisztémák összeomlásához és létfontosságú infrastruktúrák pusztulásához vezethet.

Baba Vanga szerint uralomra tör az AI

Baba Vanga szerint a mesterséges intelligencia 2026-ra olyan fejlett lehet, hogy átveheti az irányítást az emberek felett. A jövendölés szerint a robotok nemcsak a munkahelyeken, hanem a magánéletünkben is meghatározó szerepet játszanak majd, és alapjaiban változtatják meg a társadalmat.

A legmegdöbbentőbb jóslat 2026 novemberére szól: ekkorra jelezte az első kapcsolatfelvételt a földönkívüliek. Látomása szerint egy hatalmas űrhajó lép be a Föld légkörébe, és ez lesz az emberiség első közvetlen találkozása az idegen civilizációval. Érdekesség, hogy a NASA valóban észlelt egy szokatlan objektumot, amely a Föld felé közelít. Bár a kutatók üstökösként azonosították, több tudós – köztük Avi Loeb, a Harvard csillagásza – nem zárja ki, hogy mesterséges eredetű is lehet.

Szoboszlai Dominik először említette egy interjúban kislánya nevét

Rendhagyó interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a TV2-nek. A magyar válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, milyen érzés, hogy pár hónapos kislánya ott van a meccsein.

Elképesztő fordulat: 20 év után végre rátalálhattak Kleopátra elveszett sírjára

Több mint két évezrede tartja lázban a történészeket és régészeket, hogy hol nyugszik Kleopátra és Marcus Antonius. Most úgy tűnik, egy dominikai régész, Kathleen Martínez közel járhat a megoldáshoz: húsz évnyi kutatás után olyan felfedezést tett, amely megoldhatja az ókori rejtélyt.

Harry herceg ultimátumot kapott Meghan Markle-től: örökre el kell felejtenie ezt a nőt

Harry herceg és felesége, Meghan Markle kapcsolatában újabb feszültségforrás jelentkezett: bennfentesek szerint a hercegné világossá tette, hogy férjének végleg meg kell szakítania a kapcsolatot sógornőjével, Katalin hercegnével.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu