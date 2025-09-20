Baba Vanga sötét látomása: nem lesz köszönet abban, ami 2026-ban az emberiségre vár

Háború Európában, pusztító földrengések és vulkánkitörések, a mesterséges intelligencia felemelkedése és idegenek érkezése – ezekkel a hátborzongató jóslatokkal riogatta híveit Baba Vanga. A bolgár vak jósnőt sokan a világ legpontosabb látnokaként tartják számon: követői szerint előre látta Diana hercegné halálát, a 9/11-es terrortámadásokat valamint a koronavírus-járvány kitörését is.

A hívei szerint Baba Vanga a világ legpontosabb látnoka

Baba Vanga próféciái szerint 2026-ban a világpolitikai feszültségek végzetes fordulatot vehetnek. A jósnő azt állította, keletről indul majd ki a konfliktus, amelyből harmadik világháború lehet. Úgy fogalmazott: a háború elpusztítja a Nyugatot.

A látnok szerint 2026-ban természeti katasztrófák is sújtják a világot: földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges időjárási jelenségek jönnek. Jóslata szerint a szárazföld 7–8 százaléka is érintett lehet, ami ökoszisztémák összeomlásához és létfontosságú infrastruktúrák pusztulásához vezethet.

Baba Vanga szerint uralomra tör az AI

Baba Vanga szerint a mesterséges intelligencia 2026-ra olyan fejlett lehet, hogy átveheti az irányítást az emberek felett. A jövendölés szerint a robotok nemcsak a munkahelyeken, hanem a magánéletünkben is meghatározó szerepet játszanak majd, és alapjaiban változtatják meg a társadalmat.

A legmegdöbbentőbb jóslat 2026 novemberére szól: ekkorra jelezte az első kapcsolatfelvételt a földönkívüliek. Látomása szerint egy hatalmas űrhajó lép be a Föld légkörébe, és ez lesz az emberiség első közvetlen találkozása az idegen civilizációval. Érdekesség, hogy a NASA valóban észlelt egy szokatlan objektumot, amely a Föld felé közelít. Bár a kutatók üstökösként azonosították, több tudós – köztük Avi Loeb, a Harvard csillagásza – nem zárja ki, hogy mesterséges eredetű is lehet.