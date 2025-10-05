Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
"Szeretnék mesélni a titokzatos szobákról" − Hátborzongató üzenetet kapott egy fiatal pár a házvásárlásuk után

Nagy Kata
2025.10.05.
Hátborzongató titkos szobákra bukkant az otthonában egy amerikai pár, miután egy rejtélyes idegen levelet hagyott a postaládájukban.

Egy sorozat forgatókönyvének is beillene annak a házaspárnak a története, akik ijesztő titkos szobákat fedeztek fel az újonnan vásárolt házukban. 

Ijesztő titkos szobákat talált az új otthonában egy házaspár. 
Titkos szobák és nyugtalanító levelek: horrorsztorivá vált a fiatal pár lakásvásárlása 

Talán emlékszel még a Netflix 2022-es valós eseményeken alapuló sorozatára, A megfigyelőre, ami egy fiatal házaspár kálváriáját követte nyomon onnantól kezdve, hogy megvettek egy családi házat és ijesztő leveleket kezdtek el kapni egy rejtélyes idegentől. Nos, úgy tűnik, a történelem megismétli önmagát, ugyanis hasonló dolgok történtek nemrég egy fiatal amerikai házaspárral is.

 Matt és Courtney nemrég vásárolta meg az első házát, egy több mint 130 éves, felújításra szoruló viktoriánus stílusú ingatlant.

Épp, hogy aláírták az adásvételi papírokat, az események különös fordulatot vettek: érkezett hozzájuk egy névtelen levél, amiben a következő állt: "Én vagyok a Madison család utolsó életben maradt tagja, aki egykor a ház tulajdonosa volt és ott nőtt fel. Szeretnék mesélni a titokzatos szobákról és néhány egyéb dologról, amit valószínűleg nem mondtak el nektek, amikor megvettétek a házat." 

A pár természetes módon teljesen lesokkolódott a levél láttán és úgy döntöttek, a felfedezéseiket a TikTokon dokumentálják: a ház furcsaságairól szóló videókat már több mint másfél millióan látták.

 Az első videóban egy titkos italszekrényre bukkantak a nappali kandallója felett, ami tele volt régi üvegekkel és dobozokkal, még egy 1970-es francia rozéra is bukkantak az italok között.

Ezután a házaspár a fürdőszobájában bukkant egy eddig rejtett, titkos szobára, ami leginkább egy alacsony, hátborzongató padlástérre hasonlított. A toalett felett is találtak egy titkos helyiséget, ami egy meglepően nagy szobát rejtett.

 A kommentelők teljesen odáig vannak a kísérteties házért és meglepő módon Courtney-ékat sem rázza ki a hideg az otthonukban előbukkanó nyomasztó szobák láttán, sőt, állításuk szerint élvezik a kincskeresést. 

