Saját anyja zaklatta kegyetlen üzenetekkel a tinédzsert hónapokon át: ezzel magyarázta tettét

Horrorral felérő online zaklatáson ment keresztül a fiatal pár, ahol az egyikük anyja hamis profillal bántalmazta őket.
A 44 éves Kendra Licari, hónapokon át zaklatta a tizenéves lányát, Lauryn Licarit és a barátját, Owen McKennyt.
A két fiatal, Lauryn és Owen már hetedik osztály óta ismerték egymást, mivel mindketten érdeklődtek a sport iránt. Látszólag úgy tűnt, hogy a családjaik támogatják a kapcsolatukat, ám 2020 októberében a Michigan államban élő, két 13 éves egy névtelen telefonszámról gyűlöletkeltő és zaklató üzenetet kaptak. A zaklatás első üzenetei arról szóltak, hogy Owen szakítani készül Laurynnal, és hogy intim viszonyban áll egy másik, névtelen személyjel. Az üzenetek nem álltak le, egyre durvábbá és személyesebbé váltak és olyan sértő megjegyzéseket is tartalmaztak, amelyek már hatással voltak a tizenéves lány önértékelésére és mentális egészségére.
A zaklató célja egyértelmű volt: Lauryn és Owen kapcsolatát akarta tönkretenni.
Az üzenetek küldője jól eltitkolta kilétét: véletlenszerű számokat használt, így a fiatalok nem tudták blokkolni vagy azonosítani az elkövetőt.
Ezt a súlyos problémát úgy tudták csak kezelni, hogy Lauryn és Owen családjai és az iskola is összefogtak, hogy megvédjék a fiatalokat. A rendőrség pedig segített kinyomozni, hogy ki állhat a bűntett mögött. Bill Chillman, az iskolaigazgató így nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:
Ezek az üzenetek olyan vulgárisak és durvák voltak, hogy egy 53 éves férfi is elpirult volna tőlük.
Az igazgató mindent megtett, hogy kiderítse ki állhat a zaklatás mögött: kihívta a diákokat a tanórákról és még kamerákat is felhelyezett, de 15 hónapon keresztül nem tudták megoldani a problémát, hiszen az nem az iskolán belül volt.
Mivel a zaklató üzenetei feszültséget okoztak a tinédzserek életében, ezért Owen úgy döntött, hogy szakítsanak. Owen abban bízott, hogy a szakítással és azzal, hogy már nem beszélnek egymással, a zaklató végre abbahagyja az üzenetek küldését, de a helyzet csak még rosszabra fordult: az üzenetek súlyosbodtak. Lauryn olyan sértő és önpusztításra ösztönző szövegeket kapott, mint például:
Csúnya vagy. Sz*r vagy. Mi nyertünk. Semmirekellő vagy.
Nyomozás során végül Mike Main seriff is bekapcsolódott az ügybe és − több, mint egy év után − kiderült, hogy az üzenetek mögött nem egy idegen, hanem Lauryn saját anyja állt.
Hónapokon át zaklatta lányát és szerelmét sértő, bántó mondatokkal, gyakran napi nyolc órán (!) keresztül.
Lauryn így emlékezett vissza a csalódottság és düh pillanataira:
A sokkérzet először szomorúságba, majd dühbe, végül őrületbe fordult át. Ezt a kevert érzést nehéz szavakba önteni.
Az FBI az IP-cím alapján megtalálta a zaklatót, bár nem volt könnyű dolguk, mivel Kendra Licarinak informatikai végzettséggel rendelkezik. 22 hónappal a zaklatás kezdete után a rendőrség házkutatási végzést szerzett, és kihallgatták Kendra Licarit, aki beismerte, hogy ő állt a fenyegető üzenetek mögött.
Az anya súlyos lelki és családi problémákkal küzdött és anyagi nehézségei is voltak, mivel mindkét munkahelyéről elbocsátották, mert a lányát zaklatta munkavégzés helyett. Kendra szerint cselekedetei gyerekkori traumákból eredhettek.
Owen anyja szerint Kendra megszállottja lett a lánya barátjának és kapcsolatot akart vele.
Ezt a véleményt bizonyítja, hogy Kendra akkor is eljárt Owen sporteseményeire, amikor már szakított a fiatal pár, emellett tovább üzengetett a fiúnak, hogy kapcsolatban maradhasson vele is.
Lauryn ma már főiskolán tanul kriminológiát, és a zaklatás ellenére még mindig szeretne kapcsolatban maradni az anyjával.
Nélküle nem érzem magam teljesnek, igazán szükségem van rá az életemben.
Kendra bűnösnek vallotta magát kiskorú elleni zaklatás miatt, ezért 19 hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélték. Tavaly augusztusban szabadult, és jelenleg nem találkozhat lányával, de reméli, hogy a jövőben helyre tudják hozni a kapcsolatukat.
Ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy az online zaklatás létezik és súlyos veszélyei vannak az emberekre, de főleg a fiatalokra nézve. Egy virtuális térben zajló bántalmazás jelentősen képes befolyásolni egy fiatal életét, ezért ebben a helyzetben kifejezetten fontos, hogy a családok és közösségek összefogjanak!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.