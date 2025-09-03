Saját anyja zaklatta kegyetlen üzenetekkel a tinédzsert hónapokon át: ezzel magyarázta tettét

Horrorral felérő online zaklatáson ment keresztül a fiatal pár, ahol az egyikük anyja hamis profillal bántalmazta őket.

Hónapokig nyomozták az online zaklatás elkövetőjét, mire kiderült, hogy Lauryn Licari saját anyja volt az

Forrás: Shutterstock

Az anya követte el az online zaklatást: saját lánya és annak barátja voltak az áldozatok

A 44 éves Kendra Licari, hónapokon át zaklatta a tizenéves lányát, Lauryn Licarit és a barátját, Owen McKennyt.

Kezdetek

A két fiatal, Lauryn és Owen már hetedik osztály óta ismerték egymást, mivel mindketten érdeklődtek a sport iránt. Látszólag úgy tűnt, hogy a családjaik támogatják a kapcsolatukat, ám 2020 októberében a Michigan államban élő, két 13 éves egy névtelen telefonszámról gyűlöletkeltő és zaklató üzenetet kaptak. A zaklatás első üzenetei arról szóltak, hogy Owen szakítani készül Laurynnal, és hogy intim viszonyban áll egy másik, névtelen személyjel. Az üzenetek nem álltak le, egyre durvábbá és személyesebbé váltak és olyan sértő megjegyzéseket is tartalmaztak, amelyek már hatással voltak a tizenéves lány önértékelésére és mentális egészségére.

A zaklató célja egyértelmű volt: Lauryn és Owen kapcsolatát akarta tönkretenni.

A zaklató módszere

Az üzenetek küldője jól eltitkolta kilétét: véletlenszerű számokat használt, így a fiatalok nem tudták blokkolni vagy azonosítani az elkövetőt.

Iskolai ügy lett belőle

Ezt a súlyos problémát úgy tudták csak kezelni, hogy Lauryn és Owen családjai és az iskola is összefogtak, hogy megvédjék a fiatalokat. A rendőrség pedig segített kinyomozni, hogy ki állhat a bűntett mögött. Bill Chillman, az iskolaigazgató így nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

Ezek az üzenetek olyan vulgárisak és durvák voltak, hogy egy 53 éves férfi is elpirult volna tőlük.

Az igazgató mindent megtett, hogy kiderítse ki állhat a zaklatás mögött: kihívta a diákokat a tanórákról és még kamerákat is felhelyezett, de 15 hónapon keresztül nem tudták megoldani a problémát, hiszen az nem az iskolán belül volt.

Owen kilépett a kapcsolatból

Mivel a zaklató üzenetei feszültséget okoztak a tinédzserek életében, ezért Owen úgy döntött, hogy szakítsanak. Owen abban bízott, hogy a szakítással és azzal, hogy már nem beszélnek egymással, a zaklató végre abbahagyja az üzenetek küldését, de a helyzet csak még rosszabra fordult: az üzenetek súlyosbodtak. Lauryn olyan sértő és önpusztításra ösztönző szövegeket kapott, mint például:

Csúnya vagy. Sz*r vagy. Mi nyertünk. Semmirekellő vagy.

Az ügy lezárása

Nyomozás során végül Mike Main seriff is bekapcsolódott az ügybe és − több, mint egy év után − kiderült, hogy az üzenetek mögött nem egy idegen, hanem Lauryn saját anyja állt.

Hónapokon át zaklatta lányát és szerelmét sértő, bántó mondatokkal, gyakran napi nyolc órán (!) keresztül.

Lauryn így emlékezett vissza a csalódottság és düh pillanataira:

A sokkérzet először szomorúságba, majd dühbe, végül őrületbe fordult át. Ezt a kevert érzést nehéz szavakba önteni.

Az FBI az IP-cím alapján megtalálta a zaklatót, bár nem volt könnyű dolguk, mivel Kendra Licarinak informatikai végzettséggel rendelkezik. 22 hónappal a zaklatás kezdete után a rendőrség házkutatási végzést szerzett, és kihallgatták Kendra Licarit, aki beismerte, hogy ő állt a fenyegető üzenetek mögött.