A szállodai takarítók titka: ezel kellene kezdened a takarítást, különben mindent elrontasz

Kevés jobb érzés van annál, mint amikor belépünk egy frissen kitakarított szállodai szobába. A hófehér ágynemű, a csillogó felületek és a porszemmentes bútorok olyan összhatást keltenek, amelyet otthon is szívesen viszontlátnánk. A tökéletes takarítás azonban nemcsak az alaposságon múlik, hanem azon is, milyen sorrendben látunk neki a feladatoknak. Lisa Williams, egy yorki szálloda vezető takarítási szakembere elárulta, melyik felülettel érdemes kezdeni, hogy ne mi legyünk azok, akik továbbterjesztik a baktériumokat a lakásban.

Szállodai takarító elárulta: ezzel kellene kezdenünk az otthonunk takarítását.

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A takarítás legfontosabb szabálya: mindig ezekkel a felületekkel kezdj

Amikor nekiállunk rendbe tenni a lakást, általában a leglátványosabb feladatokkal kezdünk. Letöröljük a port a bútorokról, megtisztítjuk a tükröket, vagy rögtön elővesszük a porszívót. Egy tapasztalt szállodai takarító azonban egészen más sorrendet javasol.

Lisa Williams szerint elsőként azokat a felületeket kell megtisztítani és fertőtleníteni, amelyeket a nap folyamán a leggyakrabban megérintünk. Ezek különösen fontos szerepet játszhatnak a baktériumok terjedésében.

„A legfontosabb, amire a takarítás megkezdésekor emlékezni kell, hogy először mindig a gyakran érintett felületeket portalanítsuk és fertőtlenítsük” – magyarázta a szakember.

Ide tartoznak többek között a kilincsek, a villanykapcsolók, a csaptelepek és a korlátok. Bár naponta többször is hozzájuk érünk, a takarítás során hajlamosak vagyunk megfeledkezni róluk.

Ha ezekkel kezdünk, csökkenthetjük annak esélyét, hogy a takarítás további részében széthurcoljuk a kórokozókat a helyiségben.

Így lesz igazán hatékony az otthoni takarítás

Miután a gyakran érintett felületekkel végeztünk, következhetnek azok a területek, amelyekhez ritkábban nyúlunk hozzá. Ilyenek például a tükrök, az ablakpárkányok és a világítótestek.

A szakember szerint a padló tisztítását érdemes a legvégére hagyni, vagyis a porszívózás és a felmosás legyen az utolsó nagyobb feladat.

„Ha ebben a sorrendben takarítunk ki egy szobát, azzal biztosíthatjuk, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzunk” – hangsúlyozta.