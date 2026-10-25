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tisztítás

A szállodai takarítók titka: ezel kellene kezdened a takarítást, különben mindent elrontasz

tisztítás takarítás otthon szálloda
Nagy Anna
2026.10.25.
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A makulátlanul tiszta szállodai szobák titka nem feltétlenül a drága tisztítószerekben rejlik. A takarítás sorrendje ugyanis sokkal többet számít, mint gondolnád. Egy szállodai takarító árulta el, mivel kell kezdeni.

Kevés jobb érzés van annál, mint amikor belépünk egy frissen kitakarított szállodai szobába. A hófehér ágynemű, a csillogó felületek és a porszemmentes bútorok olyan összhatást keltenek, amelyet otthon is szívesen viszontlátnánk. A tökéletes takarítás azonban nemcsak az alaposságon múlik, hanem azon is, milyen sorrendben látunk neki a feladatoknak. Lisa Williams, egy yorki szálloda vezető takarítási szakembere elárulta, melyik felülettel érdemes kezdeni, hogy ne mi legyünk azok, akik továbbterjesztik a baktériumokat a lakásban. 

Szállodai takarító elárulta: ezzel kellene kezdenünk az otthonunk takarítását.
Szállodai takarító elárulta: ezzel kellene kezdenünk az otthonunk takarítását.
Forrás: 123rf.com

A takarítás legfontosabb szabálya: mindig ezekkel a felületekkel kezdj

Amikor nekiállunk rendbe tenni a lakást, általában a leglátványosabb feladatokkal kezdünk. Letöröljük a port a bútorokról, megtisztítjuk a tükröket, vagy rögtön elővesszük a porszívót. Egy tapasztalt szállodai takarító azonban egészen más sorrendet javasol.

Lisa Williams szerint elsőként azokat a felületeket kell megtisztítani és fertőtleníteni, amelyeket a nap folyamán a leggyakrabban megérintünk. Ezek különösen fontos szerepet játszhatnak a baktériumok terjedésében.

„A legfontosabb, amire a takarítás megkezdésekor emlékezni kell, hogy először mindig a gyakran érintett felületeket portalanítsuk és fertőtlenítsük” – magyarázta a szakember.

Ide tartoznak többek között a kilincsek, a villanykapcsolók, a csaptelepek és a korlátok. Bár naponta többször is hozzájuk érünk, a takarítás során hajlamosak vagyunk megfeledkezni róluk.

Ha ezekkel kezdünk, csökkenthetjük annak esélyét, hogy a takarítás további részében széthurcoljuk a kórokozókat a helyiségben.

Így lesz igazán hatékony az otthoni takarítás

Miután a gyakran érintett felületekkel végeztünk, következhetnek azok a területek, amelyekhez ritkábban nyúlunk hozzá. Ilyenek például a tükrök, az ablakpárkányok és a világítótestek.

A szakember szerint a padló tisztítását érdemes a legvégére hagyni, vagyis a porszívózás és a felmosás legyen az utolsó nagyobb feladat.

„Ha ebben a sorrendben takarítunk ki egy szobát, azzal biztosíthatjuk, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzunk” – hangsúlyozta.

A módszer előnye, hogy nemcsak a látható szennyeződésekkel foglalkozunk, hanem azokkal a kevésbé feltűnő felületekkel is, amelyekről egyébként könnyen megfeledkeznénk.

Egy apró trükk, amitől olyan lesz a lakásod, mint egy luxusszálloda

A szállodai tisztaság érzéséhez azonban nem elegendő a portalanítás és a fertőtlenítés. Lisa Williams szerint az utolsó simítások legalább ennyire fontosak, ha igazán rendezett, hívogató otthont szeretnénk.

A szakember azt tanácsolja, hogy a takarítás végén próbáljuk meg egy vendég szemével végignézni a lakást, még akkor is, ha egyáltalán nem várunk látogatókat. Ez az egyszerű nézőpontváltás segíthet észrevenni azokat az apróságokat, amelyek a mindennapokban már fel sem tűnnek. Lehet, hogy egy tükrön maradt némi por, vagy a kanapén az egyik díszpárna kissé ferdén áll.

Ha mindent a helyére igazítottunk, jöhet az utolsó lépés: egy kevés szobaparfüm. A kellemes illat tovább fokozhatja a frissen takarított lakás hangulatát, és azt az érzést keltheti, mintha egy elegáns szállodai szobába érkeznénk.

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