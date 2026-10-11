Eleged van az állandó rendetlenségből? A 3-30-as módszer segít

Senki nem szeret hosszú órákat tölteni takarítással és rendrakással, ám ha mindent egyszerre akarsz megcsinálni, nem marad más lehetőséged. Ha szeretnél ezen változtatni, egy egyszerű módszer éppen ezen változtat: nem egyszerre akar mindent megoldani, hanem a nap több pontjára osztja szét a házimunkát.

Nem kell, hogy a teljes hétvégéd rendrakással teljen el - erre jó a 3-30-as módszer.

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Nem kell, hogy a rendrakással menjen el az egész hétvégéd Nem kell többé egy egész napot a takarításra áldoznod.

Egy egyszerű rutin segít megelőzni a káoszt.

A módszer legnagyobb előnye, hogy nem kell előre megtervezned minden feladatot.

Ha fél órád sincs, rövidebb időszakokkal is elkezdheted.

Napi 3-szor fél óra, és máris könnyebb kordában tartani a káoszt

A 3–30-as módszer lényege, hogy naponta háromszor fél órát szánsz a háztartásra. Nem kell szigorú takarítási tervet követned, és azt sem kell előre eldöntened, melyik nap melyik helyiséget veszed célba. A cél az, hogy a kisebb feladatok ne halmozódjanak fel, és ne kelljen folyton órákon át takarítanod.

A szabály egyszerű: reggel, délután és este jelölj ki egy-egy harmincperces időszakot a házimunkára. Hogy pontosan mikor iktatod be ezeket, azt a saját napirendedhez igazíthatod.

Reggel például beágyazhatsz, elpakolhatod a reggeli után maradt edényeket, vagy elindíthatod a mosást. Délután jöhet az előszoba rendbetétele, a komódon felhalmozódott holmik átválogatása vagy a porszívózás. Este pedig visszakerülhetnek a helyükre a napközben széthagyott tárgyak, és rendbe teheted a konyhát is.

A lényeg nem az, hogy minden alkalommal látványos eredményt érj el. Inkább az, hogy rendszeresen foglalkozz azzal, ami éppen elintézésre vár.

Ezért lehet könnyebb betartani, mint egy szigorú takarítási tervet

A módszer egyik előnye, hogy nem kell minden apró feladatot előre beosztanod. Nem szükséges hétfőre a fürdőszobát, keddre a konyhát, szerdára pedig a portörlést kijelölnöd. Mindig azt veszed előre, amire éppen szükség van.

Ez különösen jól jöhet, ha változékony a napirended, dolgozol, gyerekekről gondoskodsz, vagy gyakran borulnak a terveid. A félórás időkeret ráadásul határt szab a házimunkának: nem kell az egész délutánt takarítással töltened, de annyi időd van, hogy valóban elvégezz néhány feladatot.