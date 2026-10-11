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feladat

Eleged van az állandó rendetlenségből? A 3-30-as módszer segít

feladat módszer rendrakás
Simon Péter
2026.10.11.
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Hiába pakolsz el hétvégén, néhány nap múlva megint minden tele van széthagyott holmikkal, a mosatlan edényekkel és a szennyes ruhákkal? A rendrakás könnyen végtelen feladattá válik, ha mindig csak akkor foglalkozol vele, amikor már nagy a káosz.

Senki nem szeret hosszú órákat tölteni takarítással és rendrakással, ám ha mindent egyszerre akarsz megcsinálni, nem marad más lehetőséged. Ha szeretnél ezen változtatni, egy egyszerű módszer éppen ezen változtat: nem egyszerre akar mindent megoldani, hanem a nap több pontjára osztja szét a házimunkát.

rendrakás 3-30-as módszerrel
Nem kell, hogy a teljes hétvégéd rendrakással teljen el - erre jó a 3-30-as módszer.
Forrás: 123rf

Nem kell, hogy a rendrakással menjen el az egész hétvégéd

  • Nem kell többé egy egész napot a takarításra áldoznod.
  • Egy egyszerű rutin segít megelőzni a káoszt.
  • A módszer legnagyobb előnye, hogy nem kell előre megtervezned minden feladatot.
  • Ha fél órád sincs, rövidebb időszakokkal is elkezdheted.

Napi 3-szor fél óra, és máris könnyebb kordában tartani a káoszt

A 3–30-as módszer lényege, hogy naponta háromszor fél órát szánsz a háztartásra. Nem kell szigorú takarítási tervet követned, és azt sem kell előre eldöntened, melyik nap melyik helyiséget veszed célba. A cél az, hogy a kisebb feladatok ne halmozódjanak fel, és ne kelljen folyton órákon át takarítanod.

A szabály egyszerű: reggel, délután és este jelölj ki egy-egy harmincperces időszakot a házimunkára. Hogy pontosan mikor iktatod be ezeket, azt a saját napirendedhez igazíthatod.

Reggel például beágyazhatsz, elpakolhatod a reggeli után maradt edényeket, vagy elindíthatod a mosást. Délután jöhet az előszoba rendbetétele, a komódon felhalmozódott holmik átválogatása vagy a porszívózás. Este pedig visszakerülhetnek a helyükre a napközben széthagyott tárgyak, és rendbe teheted a konyhát is.

A lényeg nem az, hogy minden alkalommal látványos eredményt érj el. Inkább az, hogy rendszeresen foglalkozz azzal, ami éppen elintézésre vár.

Ezért lehet könnyebb betartani, mint egy szigorú takarítási tervet

A módszer egyik előnye, hogy nem kell minden apró feladatot előre beosztanod. Nem szükséges hétfőre a fürdőszobát, keddre a konyhát, szerdára pedig a portörlést kijelölnöd. Mindig azt veszed előre, amire éppen szükség van.

Ez különösen jól jöhet, ha változékony a napirended, dolgozol, gyerekekről gondoskodsz, vagy gyakran borulnak a terveid. A félórás időkeret ráadásul határt szab a házimunkának: nem kell az egész délutánt takarítással töltened, de annyi időd van, hogy valóban elvégezz néhány feladatot.

Az is sokat számít, nem várod meg, amíg a rendetlenség kezelhetetlenné válik. Ha naponta többször visszateszed a helyükre a tárgyakat, kevesebb holmi gyűlik össze a pulton, az asztalon vagy a kanapén.

Mi van, ha nincs napi másfél órád?

A módszer neve ne ijesszen meg: nem kell mindenáron háromszor harminc percet találnod a napban. Ha ez túl soknak tűnik, kezdd rövidebb időszakokkal. Tizenöt perc alatt is elpakolhatod a nappaliban széthagyott dolgokat, kiürítheted a mosogatógépet vagy rendbe teheted a konyhapultot. Ha pedig csak öt perced van, válassz egyetlen apró feladatot, amelynek a végére érhetsz.

A rendszer akkor működik a legjobban, ha a saját életviteledhez igazítod. Nem az a cél, hogy a háztartás mindenáron uralja a napodat, hanem az, hogy a rendrakás ne váljon újra és újra hatalmas, kimerítő projektté.

A tartós rend titka nem a tökéletesség

Attól, hogy bevezetsz egy új rutint, még nem lesz mindig makulátlan a lakásod. Egy mozgalmas napon kimaradhat valamelyik időszak, és az is természetes, hogy néha nagyobb takarításra van szükség.

A 3–30-as módszer inkább abban segít, hogy ne kelljen állandóan a nulláról kezdened. Ha a kisebb teendőkkel rendszeresen foglalkozol, könnyebben átlátod, mi vár még rád, és kevésbé nyomasztó a házimunka.

Nem kell tökéletesen rendben tartanod az otthonodat ahhoz, hogy jól érezd magad benne. Néha már az is elég, ha nem hagyod, hogy a kisebb teendők hetek alatt egy egész napos nagytakarítássá nőjenek.

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