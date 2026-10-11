Zsíros és csupa olaj? Ezzel a pofonegyszerű módszerrel ismét csillogni fog a szagelszívó

Biztos veled is előfordult már, hogy a sok használattól ragacsossá, és zsírossá vált szagelszívót hiába törölgeted, mosogatod, a rárakódott zsírréteget szinte sehogy sem tudtad leszedni. Mielőtt ismét nekilátnál az órákig tartó súrolásnak, mutatjuk azt a házi praktikát, amivel könnyen fellazíthatod a rátelepedett szennyeződéseket.

Nem lehet egyszerű törölgetéssel eltávolítani a szagelszívóról a makacsul letapadt zsírréteget, ilyenkor alaposabb tisztításra van szükség.

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A szagelszívó nem csak a gőzt és a párát, hanem az olajcseppeket és zsírt is magába szívja használat során.

A letapadt makacs zsírréteget ezért szimpla vizes ronggyal lehetetlenség eltüntetni.

Egy egyszerű módszerrel azonban elérhetjük, hogy a szagelszívó ismét csillogóan tiszta legyen.

A szagelszívó használat során hamar zsíros lehet

A szagelszívó a konyhában olyan, akárcsak egy legjobb barát. Rekordgyorsasággal képes magába szívni a főzés közben keletkezett gőzt és párát anélkül, hogy a lakásban okozna kellemetlen szagokat.

Azonban főzés közben nemcsak a gőzt szívja magába, hanem a levegőbe kerülő apró zsír- és olajcseppeket is, amelyek idővel megtapadnak a burkolatán és a szűrőn is.

Ráadásul ha ezekhez a porszemek is hozzáragadnak, hamar kialakulhat az a kellemetlen, ragacsos réteg, amelyet már egy egyszerű vizes törléssel szinte lehetetlen eltávolítani. Éppen ezért nem érdemes megvárnod, amíg a szennyeződés teljesen rászárad a felületre, ha rendszeresen áttörlöd a szagelszívót, sokkal könnyebb dolgod lesz, és nem kell később hosszasan súrolnod vagy kapargatnod a rárakódott zsírréteget. Ha pedig már beütött a baj, mutatjuk azt a trükköt, amivel könnyen megszabadulhatsz a makacs lerakódásoktól!

Ezzel a trükkel a legmakacsabb szennyeződésektől is búcsút inthetünk

A konyhai szagelszívó takarítása elsőre nagy feladatnak tűnhet, pedig egy egyszerű házi módszerrel könnyen fellazíthatod a makacs zsírréteget. Ehhez mindössze egy kevés étolajra, forró vízre, néhány csepp mosogatószerre, egy puha mikroszálas kendőre vagy szivacsra, valamint egy régi fogkefére lesz szükséged.

Mielőtt azonban nekilátsz, nulladik lépésként kapcsold ki a szagelszívót, és ha lehetséges, áramtalanítsd is.

Ezután, ha a szűrő kivehető, távolítsd el azt is, és tedd félre, mert azt külön kell megtisztítani. Ezután cseppents egy kevés étolajat egy puha kendőre, és töröld át vele a legzsírosabb, ragacsos részeket. Bár ez a módszer elsőre furcsának tűntet, egyáltalán nem kell megijedned, hisz ez az előkezelés segít fellazítani a makacs réteget. Ha felvitted a szert, csak hagyd néhány percig hatni, mielőtt folytatod a tisztítást.

Ezután készíts forró vizet néhány csepp mosogatószerrel, majd egy tiszta szivaccsal töröld át vele alaposan kívül, és belül is a szagelszívó burkolatát, és tisztításd át a sarkakat, illesztéseket és kisebb réseket egy régi fogkefe segítségével.

Ha sikerült eltávolítanod a zsíros lerakódást, töröld át a felületét egy tiszta, nedves kendővel, majd az extra fényességért menj át rajta egy mikroszálas kendővel.