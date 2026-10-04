Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 4., vasárnap Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
ásványi anyag

Egyetlen egyszerű trükk, és a zuhanykabin üvege többé nem lesz vízkőcsíkos

ásványi anyag víz üveg vízkő
Life.hu
2026.10.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha van zuhanykabinod, valószínűleg ismerős a helyzet: kitakarítod az üveget, csillog-villog, aztán néhány zuhanyzás után megint ott vannak rajta a fehér csíkok és foltok. Mintha a vízkő személyes sértésnek venné, hogy egyszer már sikerült eltüntetned.

Nem feltétlenül azzal van baj, ahogy takarítasz. A makacs vízkő azért tér vissza újra és újra, mert egyszerűen rosszkor próbálod megoldani a problémát.

vízkő ellen nem vegyszerekkel kell küzdeni
A zuhanykabin tisztításának titka nem a vízkőoldó vegyszerekben rejlik.
Forrás: 123rf

A zuhanykabin tisztításának titka

  • A zuhanykabin üvegén megjelenő fehér foltokért elsősorban a vízben lévő ásványi anyagok felelősek.
  • A kemény víz különösen gyorsan hagy nyomot az üvegen.
  • Nem feltétlenül kell minden alkalommal tisztítószerhez nyúlnod.
  • Egy egyszerű, néhány másodperces mozdulattal sokat tehetsz azért, hogy lassabban alakuljon ki a vízkő.
  • A rendszeresség a kulcs.

Nem a takarításnál kezdődik a vízkő elleni harc

A vízkő akkor jelenik meg, amikor a víz megszárad az üvegen, a benne oldott ásványi anyagok pedig visszamaradnak a felületen. A kalcium- és magnéziumtartalmú lerakódások idővel egyre látványosabb fehér foltokat, csíkokat és fátyolos réteget képeznek. Minél keményebb a víz, annál gyorsabban történik mindez.

Vagyis minden zuhanyzás után ott marad egy rakás apró vízcsepp az üvegen, ami aztán szépen lassan elpárolog. A víz eltűnik, az ásványi anyagok viszont maradnak. És itt jön a trükk.

Ezt csináld minden zuhanyzás után

Egyszerűen húzd le az üveget egy gumis vízlehúzóval. Ennyi. Nem kell neki tíz perc, nem kell hozzá különleges tisztítószer, és még csak a gumikesztyűt sem kell elővenned.

A vízlehúzóval néhány mozdulattal eltávolíthatod az üvegen maradt vízcseppek nagy részét, mielőtt azok megszáradnának. Így kevesebb ásványi anyag marad a felületen, vagyis lassabban alakul ki a jellegzetes vízköves, homályos réteg. A mozdulat tényleg csak néhány másodperc, ezért érdemes a vízlehúzót magában a zuhanyzóban tartani, hogy mindig kéznél legyen.

Nem kell minden alkalommal súrolni

A trükk másik előnye, hogy nem azt jelenti: mostantól minden zuhanyzás után takarítsd ki a fürdőszobát. Pont ellenkezőleg.

Ha rendszeresen lehúzod az üveget, sokkal kevesebb lerakódással kell megküzdened, amikor eljön a rendes takarítás ideje. A szakértői útmutatók szerint a rendszeres, kisebb takarítás is hatékonyabb, mint megvárni, amíg vastag vízkőréteg alakul ki.

Ha viszont már most is fehér és homályos az üveg, először el kell távolítani a meglévő vízkövet. Erre savas vízkőoldó, például citromsav alkalmas lehet: hatékony és kellemetlen szag nélkül használható megoldás. Ezután jöhet a vízlehúzó, hogy ne kelljen néhány nap múlva elölről kezdened az egészet.

Egy dologra azért figyelj

A zuhanykabin üvegét nem érdemes durva súrolószerekkel vagy karcoló eszközökkel nekiesni. Ezek megsérthetik a felületet, a speciális bevonattal ellátott üvegeknél pedig különösen fontos ellenőrizni a gyártó tisztítási előírásait.

A lényeg tehát meglepően prózai: nem akkor kell megküzdened a vízkővel, amikor már látod. Ha minden zuhanyzás után néhány másodperc alatt lehúzod az üvegről a vizet, jóval kevesebb dolgod lesz vele később.

És igen, ez az a házimunka, ami tényleg gyorsabban megvan, mint amennyi idő alatt elolvastad ezt a cikket.

A következő cikkeink is érdekelhetnek:

Egy mozdulat és kiderül, kényelmes lesz-e a magassarkú: így teszteld vásárlás előtt

A felpróbálás során azonnal tudsz dönteni.

Eltűnik a penész és extra frissek lesznek a ruhák: ezt a 2 dolgot tedd a mosógépbe

Hiába mosod ki alaposan a ruhákat, mégis dohos marad a szaguk? Két hozzávalóval megoldhatod a problémát.

Carbonara helyett: 10 perc alatt elkészül ez a krémes tészta, és csak négy dolog kell hozzá

Néha a legegyszerűbb ételek okozzák a legnagyobb örömet. Ez a barnított vajjal, misóval és parmezánnal készülő tészta kevesebb mint tíz perc alatt az asztalra kerül, mégis olyan gazdag, krémes és összetett az íze, mintha órákig dolgoztunk volna vele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu