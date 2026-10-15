A Z generáció annyira különlegesnek hiszi magát, hogy már a szerelemre sem képes: a szülők is hibásak

A Z generáció számára a függetlenség és az önmegvalósítás kiemelt jelentőségű, ez azonban a párkapcsolatokban komoly akadályt jelenthet. Daniel Cox, az American Enterprise Institute kutatója azt vizsgálja, hogyan nehezítheti meg a fiatalok szerelmi életét az a nevelési szemlélet, amely szerint minden gyermek különleges, és az ő igényei az elsők.

A z generáció nem tud kezelni egy romantikus kapcsolatot.

Forrás: 123rf.com

Egy új könyv szerint a mai nevelési szokások a párkapcsolatokra is hatással vannak.

A fiatalok körében egyre kevésbé központi cél a tartós párkapcsolat.

A túlzott szülői figyelemnek váratlan következményei lehetnek.

A társkereső alkalmazások tovább nehezíthetik az elköteleződést.

A kutató szerint egy fontos készség hiányozhat a sikeres kapcsolatokhoz.

A Z generáció jellemzői: mindenki különleges, de ki hajlandó alkalmazkodni?

Daniel Cox a Generation Uncoupled: America’s New Gender Divide and the Crisis of Human Connection című könyvében vizsgálta azt a kérdést, hogy vajon a Z generációt mi akadályozza a szerelem és a tartós párkapcsolat kialakítésában. A kutató szerint a szülők egyre több energiát fordítanak arra, hogy gyerekeik minden lehetőséget megkapjanak, a mindennapok az ő igényeik köré szerveződnek, és nem biztos, hogy ez a jó megoldás.

A kutató úgy véli, ennek ára lehet: a fiatalok kevésbé tanulják meg az együttműködést, az önzetlenséget és a kompromisszumkötést.

„A szülők vezetőkből szurkolókká váltak, akik megtapsolják, bármilyen irányt választanak is a gyermekeik” – fogalmaz könyvében. Cox szerint ha valaki abban nő fel, hogy különleges bánásmód jár neki, felnőttként nehezebben alakíthat ki egyenrangú kapcsolatot. A Z generáció intelligenciájáról is sok vita folyik, Cox azonban nem a képességeiket kérdőjelezi meg, hanem azt, hogyan tanulnak meg másokhoz alkalmazkodni.

A romantikus kapcsolat már nem elsődleges cél

A könyvben ismertetett adatok szerint a Z generáció tagjainak alig több mint felének volt valamilyen romantikus kapcsolata tinédzserként. A megkérdezett tizenéveseknek pedig mindössze körülbelül a fele tartja nagyon valószínűnek, hogy élete nagy részében ugyanazzal a személlyel lesz házas.

Cox szerint a szülők is inkább a tanulást, az anyagi biztonságot és a karriert hangsúlyozzák, mint a családalapítást.

„Egyre több család nevel rendkívül sikeres fiatalokat, akiknek nehézséget okoz megérteni, mivel tartoznak másoknak” – írja. Míg a 90-es évek gyerekei és a Z generáció között számos különbség fedezhető fel, a kutató szerint a mai fiataloknál különösen hangsúlyossá vált az egyéni célok előtérbe helyezése.