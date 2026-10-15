A Z generáció annyira különlegesnek hiszi magát, hogy már a szerelemre sem képes: a szülők is hibásak

A Z generáció számára a függetlenség és az önmegvalósítás kiemelt jelentőségű, ez azonban a párkapcsolatokban komoly akadályt jelenthet. Daniel Cox, az American Enterprise Institute kutatója azt vizsgálja, hogyan nehezítheti meg a fiatalok szerelmi életét az a nevelési szemlélet, amely szerint minden gyermek különleges, és az ő igényei az elsők.
- Egy új könyv szerint a mai nevelési szokások a párkapcsolatokra is hatással vannak.
- A fiatalok körében egyre kevésbé központi cél a tartós párkapcsolat.
- A túlzott szülői figyelemnek váratlan következményei lehetnek.
- A társkereső alkalmazások tovább nehezíthetik az elköteleződést.
- A kutató szerint egy fontos készség hiányozhat a sikeres kapcsolatokhoz.
A Z generáció jellemzői: mindenki különleges, de ki hajlandó alkalmazkodni?
Daniel Cox a Generation Uncoupled: America’s New Gender Divide and the Crisis of Human Connection című könyvében vizsgálta azt a kérdést, hogy vajon a Z generációt mi akadályozza a szerelem és a tartós párkapcsolat kialakítésában. A kutató szerint a szülők egyre több energiát fordítanak arra, hogy gyerekeik minden lehetőséget megkapjanak, a mindennapok az ő igényeik köré szerveződnek, és nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
A kutató úgy véli, ennek ára lehet: a fiatalok kevésbé tanulják meg az együttműködést, az önzetlenséget és a kompromisszumkötést.
„A szülők vezetőkből szurkolókká váltak, akik megtapsolják, bármilyen irányt választanak is a gyermekeik” – fogalmaz könyvében. Cox szerint ha valaki abban nő fel, hogy különleges bánásmód jár neki, felnőttként nehezebben alakíthat ki egyenrangú kapcsolatot. A Z generáció intelligenciájáról is sok vita folyik, Cox azonban nem a képességeiket kérdőjelezi meg, hanem azt, hogyan tanulnak meg másokhoz alkalmazkodni.
A romantikus kapcsolat már nem elsődleges cél
A könyvben ismertetett adatok szerint a Z generáció tagjainak alig több mint felének volt valamilyen romantikus kapcsolata tinédzserként. A megkérdezett tizenéveseknek pedig mindössze körülbelül a fele tartja nagyon valószínűnek, hogy élete nagy részében ugyanazzal a személlyel lesz házas.
Cox szerint a szülők is inkább a tanulást, az anyagi biztonságot és a karriert hangsúlyozzák, mint a családalapítást.
„Egyre több család nevel rendkívül sikeres fiatalokat, akiknek nehézséget okoz megérteni, mivel tartoznak másoknak” – írja. Míg a 90-es évek gyerekei és a Z generáció között számos különbség fedezhető fel, a kutató szerint a mai fiataloknál különösen hangsúlyossá vált az egyéni célok előtérbe helyezése.
Tökéletes partner kellene, kompromisszum nélkül
A könyv szerint a társkereső alkalmazások tovább erősíthetik az irreális elvárásokat. A végtelennek tűnő kínálat azt az illúziót keltheti, hogy valahol biztosan létezik egy partner, aki minden feltételnek megfelel. Cox szerint a romantikus kapcsolat így könnyen az egyéni igények kielégítésének eszközévé válhat, miközben háttérbe szorul a kölcsönös alkalmazkodás.
A kompromisszum árulásnak tűnhet, mert már nem az eltérő értékek vagy érdekek összehangolásáról szól, hanem az identitás elnyomásáról
– írja.
A kutató álláspontja szerint azonban egy tartós kapcsolat nem működhet úgy, hogy kizárólag az egyik fél kívánságai számítanak.
A Z generáció mettől meddig tart?
A Z generációsnak leggyakrabban az 1995 és 2012 közötti években születetteket hívják, bár egyes kutatások és besorolások szerint 1996-tól 2010-ig vagy 2012-ig tart. Zoomereknek, iGenerációnak vagy digitális bennszülötteknek is nevezik őket. Az Y generáció, vagyis a Milleniálok előzik meg őket, és az Alfa generáció követi.
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