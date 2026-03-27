Az első nemzedék, amely hivatalosan is butább, mint az előző, de azt hiszik, zsenik

A Z generáció, vagyis az 1995-2010 között született korosztály a digitális technológiával együtt nőtt fel, ezért más értékrendet és életstílust képvisel, mint az előző generációk. Ez a nemzedék a globalizált, gyorsan változó világban tanulta meg, hogyan kell alkalmazkodni a technológiai és társadalmi változásokhoz. Egy kutatás szerint azonban a Z generációsok emiatt butábbak, mint az elődök. Íme a kutatás részletei.

A Z generációsok erősen függnek a telefontól és a közösségi oldalaktól.

Forrás: Getty Images

Generációs különbségek a munkahelyen és társadalmi normákban is feszültséget okozhatnak.

A Z generáció tagjai tényleg butábbak?

A Z generáció tagjai rendkívül önállóak, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi és online kapcsolatokra. Tisztelik a szabadságot, az önkifejezést és szociálisan érzékenyek, valamint környezettudatosak is. A pozitív tulajdonságok mellett ugyanakkor rövidebb ideig tudnak koncentrálni, kisebb a lexikális tudásuk is. A Z generáció az első olyan generáció, amely az iskolában rosszabbul teljesített, mint az előtte járó nemzedékek – állítja a kutatást végző tudós, Dr. Jared Cooney Horvath.

„Gyakorlatilag minden kognitív mérőszámon alulteljesítettek: az alapvető figyelem, a memória, az írás-olvasási készségek, a számolás, a végrehajtó funkciók és az általános IQ területén is” – idézi a tudóst a New York Post. A szakember szerint különösen aggasztó, hogy miközben a Z generációsok alulteljesítenek, többségük azt gondolja magáról, hogy kivételesen intelligens.

A kutatás szerint, a Z generáció kognitív nehézségei abból fakadhatnak, hogy ők az első nemzedék, amely állandó képernyőhasználat mellett nőtt fel. Ez az online jelenlét pedig a tanulást nem segíti, hanem kifejezetten gátolja, hiszen a gyerekek a fontos információkat nem megjegyzik, hanem egy pillanat alatt kikeresik. Ez hosszú távon rossz hatással van a memória, a matematikai képességek valamint a nyelvi és írásbeli készségek fejlődésére is. „Az ember biológiailag arra van programozva, hogy más emberektől szerezzen tudást és tapasztalatot. Ennek révén tanuljon, és nem pedig pontokba szedett összefoglalók nézegetésével” − vélekedik a tudós.