2026. márc. 27., péntek Hajnalka

Az első nemzedék, amely hivatalosan is butább, mint az előző, de azt hiszik, zsenik

iq Z generáció kognitív képességek
Simon Benedek
2026.03.27.
Egy új kutatás szerint az új generációk rosszabbul teljesítenek, mint a korábbiak. A szakemberek szerint kimondható, hogy a Z generációra ez hatványozottan igaz.

A Z generáció, vagyis az 1995-2010 között született korosztály a digitális technológiával együtt nőtt fel, ezért más értékrendet és életstílust képvisel, mint az előző generációk. Ez a nemzedék a globalizált, gyorsan változó világban tanulta meg, hogyan kell alkalmazkodni a technológiai és társadalmi változásokhoz. Egy kutatás szerint azonban a Z generációsok emiatt butábbak, mint az elődök. Íme a kutatás részletei. 

A Z generációsok erősen függnek a telefontól és a közösségi oldalaktól. 
  • A Z generációsok (1995-2010) digitális környezetben nőttek fel.
  • Egy kutatás szerint a korosztály kognitív teljesítménye az előző generációkhoz képest alacsonyabb.
  • A folyamatos képernyőhasználat rontja a memóriát, a matematikai és nyelvi készségeket.
  • Generációs különbségek a munkahelyen és társadalmi normákban is feszültséget okozhatnak.

A Z generáció tagjai tényleg butábbak?

A Z generáció tagjai rendkívül önállóak, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi és online kapcsolatokra. Tisztelik a szabadságot, az önkifejezést és szociálisan érzékenyek, valamint környezettudatosak is. A pozitív tulajdonságok mellett ugyanakkor rövidebb ideig tudnak koncentrálni, kisebb a lexikális tudásuk is. A Z generáció az első olyan generáció, amely az iskolában rosszabbul teljesített, mint az előtte járó nemzedékek – állítja a kutatást végző tudós, Dr. Jared Cooney Horvath.

„Gyakorlatilag minden kognitív mérőszámon alulteljesítettek: az alapvető figyelem, a memória, az írás-olvasási készségek, a számolás, a végrehajtó funkciók és az általános IQ területén is” – idézi a tudóst a New York Post. A szakember szerint különösen aggasztó, hogy miközben a Z generációsok alulteljesítenek, többségük azt gondolja magáról, hogy kivételesen intelligens.

A kutatás szerint, a Z generáció kognitív nehézségei abból fakadhatnak, hogy ők az első nemzedék, amely állandó képernyőhasználat mellett nőtt fel. Ez az online jelenlét pedig a tanulást nem segíti, hanem kifejezetten gátolja, hiszen a gyerekek a fontos információkat nem megjegyzik, hanem egy pillanat alatt kikeresik. Ez hosszú távon rossz hatással van a memória, a matematikai képességek valamint a nyelvi és írásbeli készségek fejlődésére is. „Az ember biológiailag arra van programozva, hogy más emberektől szerezzen tudást és tapasztalatot. Ennek révén tanuljon, és nem pedig pontokba szedett összefoglalók nézegetésével” − vélekedik a tudós.

Generációs különbségek és a generációs szakadék

A Z generáció jellemzőit a legtöbben már nagyon jól ismerik: gyakran eltérő értékeket és életfelfogást képviselnk, ami a generációs különbségek és a generációs szakadék megjelenéséhez vezethet. Például a munkahelyi elvárások, a kommunikációs stílus és a társadalmi normák tekintetében is teljesen másképp gondolkodnak, mint az X vagy Y generáció tagjai, ami komoly feszültségeket generál a mindennapokban is.  

