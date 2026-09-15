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7 készség, amit az X generáció már gyerekkorában tökélyre fejlesztett, és amire a Z generációnak esélye sincs

korosztály generáció készség
Simon Péter
2026.09.15.
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Ha a 70-es, 80-as vagy 90-es években nőttél fel, jó eséllyel természetesnek tűnt, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen magad oldasz meg. Nem kellett mindenhová szülői kíséret, GPS vagy mobiltelefon, és ha valami elromlott, nem feltétlenül az volt az első gondolat, hogy újat kell venni. Ezekből az élethelyzetekből számos olyan készség született, amely a Z generáció számára már nem magától értetődő.

A mai gyerekeknek minden lépését árgus szemekkel figyelik a szüleik, sokakat autóval szállítanak mindenhova és vissza, az okostelefon folyamatosan a kezükben van, amelyen a szüleik követhetik őket, hogy tudják, mikor, merre járnak. A Z generáció és az alfák nagy kényelemben élnek, és kevés önállóságra van szükségük a hétköznapokban, ami számos készség kialakulását ellehetetleníti. Olyan készségekét, amelyeket az X generáció és a milleniálok szinte észrevétlenül, gyerekkorukban fejlesztettek tökélyre. 

Z generáció gyerekek nem töltenek annyi időt egyedül, mint a képen látható X generációsok töltöttek
A korábbi generációk gyerekként jóval több időt töltöttek felnőtt felügyelete nélkül, mint a Z generáció,
Forrás: 123rf

Milyen készségekre volt szüksége a 70-es, 80-as vagy 90-es években a gyerekeknek – ami a Z generációsokban és az alfákban nincs meg?

  • A korábbi generációk gyerekei jóval több időt töltöttek felnőtt felügyelete nélkül.
  • Megtanulták felmérni a veszélyeket, amikor egyedül közlekedtek vagy intézték a dolgaikat.
  • Térképpel és telefon nélkül is elboldogultak.
  • Sokuknak már gyerekként meg kellett tanulniuk főzni és saját magukat ellátni.
  • A hibázás, a nehézségek kezelése és az önálló időbeosztás is a mindennapok része volt.

Tudtak, hogyan vigyázzanak magukra

A 70-es, 80-as és 90-es évek gyerekei közül sokan jóval nagyobb szabadságot kaptak, mint a mai gyerekek. Egyedül mentek iskolába, intéztek kisebb ügyeket, közlekedtek a városban, és közben meg kellett tanulniuk felismerni, mely helyzetek biztonságosak és melyek nem.

A „latchkey generation”, vagyis kulcsos gyerekek kifejezés is erre a nagyobb önállóságra utal. Nem volt mindig ott egy felnőtt, aki azonnal közbelépett, ezért a gyerekek a saját tapasztalataikból tanulták meg felmérni a kockázatokat.

Telefon és GPS nélkül is hazataláltak

Ma egy ismeretlen helyen szinte automatikusan előkerül a telefon, régebben viszont maradt a térkép, az útbaigazítás vagy a saját tájékozódási képesség.

Ez nem pusztán kényelmetlenséget jelentett: a gyerekeknek meg kellett tanulniuk, hogyan jutnak el egyik helyről a másikra segítség nélkül. Ha eltévedtek, nem volt egyetlen gombnyomásra elérhető útvonaltervező.

Megtanultak főzni maguknak 

A régebbi generációk gyerekei közül sokan már fiatalon besegítettek a házimunkába, főztek a testvéreiknek vagy saját maguknak, és nem volt kéznél egy alkalmazás, ahonnan bármikor ételt lehetett rendelni.

A készség lényege nem feltétlenül az volt, hogy mesterszakács váljon belőlük, hanem hogy képesek legyenek ellátni magukat.

A kulcsos gyerekek egyedül jártak haza, és maguk oszották be az idejüket.
Forrás: 123rf

A nehézségekkel is meg kellett birkózniuk

Ha egy dolgozat rosszul sikerült, otthon maradt a következmény. Ha valaki elfelejtette aláíratni az ellenőrzőjét vagy egy szükséges papírt, nem biztos, hogy a szülő azonnal közbelépett.

Ez az önállóság és a hibák következményeinek megtapasztalása felelősségtudatot alakíthatott ki.

Internet nélkül is tudtak információt keresni

Enciklopédiák, könyvtárak, katalógusok – ezekkel kellett boldogulniuk azoknak, akik valamilyen kérdésre választ kerestek. Az információ megszerzése több időt és türelmet igényelt, ezért azt is meg kellett tanulniuk, hogyan különböztessék meg a megbízható információt a téves állításoktól.

Ha valami elromlott, megpróbálták megjavítani

A „vegyünk újat” helyett gyakran a „hogyan tudnánk megjavítani?” volt az első kérdés. Egy bicikli, játék vagy háztartási tárgy javítása sokszor nem választás, hanem szükségszerűség volt.

Ez a problémamegoldó szemlélet felnőttként is hasznos készség maradhatott.

Saját maguk osztották be az idejüket

A házi feladat, a házimunka, a barátokkal töltött idő és a különböző kötelezettségek között maguknak kellett eligazodniuk. Nem minden programhoz tartozott szülői emlékeztető, és nem volt állandó felnőtt felügyelet.

A YourTango szerint éppen ez az önállóság az egyik olyan készség, amely felnőttként is sokat érhet. A világ azóta természetesen rengeteget változott, és a Z generációs és alfa gyerekek egészen más környezetben nőnek fel. De az önállóság, a problémamegoldás és a felelősségvállalás ma is ugyanolyan értékes készségek.

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