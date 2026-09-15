7 készség, amit az X generáció már gyerekkorában tökélyre fejlesztett, és amire a Z generációnak esélye sincs

A mai gyerekeknek minden lépését árgus szemekkel figyelik a szüleik, sokakat autóval szállítanak mindenhova és vissza, az okostelefon folyamatosan a kezükben van, amelyen a szüleik követhetik őket, hogy tudják, mikor, merre járnak. A Z generáció és az alfák nagy kényelemben élnek, és kevés önállóságra van szükségük a hétköznapokban, ami számos készség kialakulását ellehetetleníti. Olyan készségekét, amelyeket az X generáció és a milleniálok szinte észrevétlenül, gyerekkorukban fejlesztettek tökélyre.

A korábbi generációk gyerekként jóval több időt töltöttek felnőtt felügyelete nélkül, mint a Z generáció,

Forrás: 123rf

Milyen készségekre volt szüksége a 70-es, 80-as vagy 90-es években a gyerekeknek – ami a Z generációsokban és az alfákban nincs meg? A korábbi generációk gyerekei jóval több időt töltöttek felnőtt felügyelete nélkül.

Megtanulták felmérni a veszélyeket, amikor egyedül közlekedtek vagy intézték a dolgaikat.

Térképpel és telefon nélkül is elboldogultak.

Sokuknak már gyerekként meg kellett tanulniuk főzni és saját magukat ellátni.

A hibázás, a nehézségek kezelése és az önálló időbeosztás is a mindennapok része volt.

Tudtak, hogyan vigyázzanak magukra

A 70-es, 80-as és 90-es évek gyerekei közül sokan jóval nagyobb szabadságot kaptak, mint a mai gyerekek. Egyedül mentek iskolába, intéztek kisebb ügyeket, közlekedtek a városban, és közben meg kellett tanulniuk felismerni, mely helyzetek biztonságosak és melyek nem.

A „latchkey generation”, vagyis kulcsos gyerekek kifejezés is erre a nagyobb önállóságra utal. Nem volt mindig ott egy felnőtt, aki azonnal közbelépett, ezért a gyerekek a saját tapasztalataikból tanulták meg felmérni a kockázatokat.

Telefon és GPS nélkül is hazataláltak

Ma egy ismeretlen helyen szinte automatikusan előkerül a telefon, régebben viszont maradt a térkép, az útbaigazítás vagy a saját tájékozódási képesség.

Ez nem pusztán kényelmetlenséget jelentett: a gyerekeknek meg kellett tanulniuk, hogyan jutnak el egyik helyről a másikra segítség nélkül. Ha eltévedtek, nem volt egyetlen gombnyomásra elérhető útvonaltervező.

Megtanultak főzni maguknak

A régebbi generációk gyerekei közül sokan már fiatalon besegítettek a házimunkába, főztek a testvéreiknek vagy saját maguknak, és nem volt kéznél egy alkalmazás, ahonnan bármikor ételt lehetett rendelni.