Új generáció a divathetek kifutóin: a legnagyobb sztárok gyerekei szorítják ki a szupermodelleket - Galéria

Korszakváltás zajlik a nemzetközi divatvilágban. A legfrissebb New York-i és párizsi bemutatókon már nem a szupermodellekre és hollywoodi ikonokra figyel a közönség: a legnagyobb divatházak kifutóit és az első sorokat a hírességek gyermekei hódították meg - közülük sokan most először mutatták meg magukat a nagyközönségnek. A reflektorfénybe lépő sztárcsemeték nemcsak híres szüleik szépségét és karizmáját örökölték, de bizonyították azt is, hogy tökéletesen otthonosan mozognak a divat fővárosainak pezsgő, ám sokszor könyörtelen világában.

A tavaszi–nyári kollekciókat felvonultató divathetek hangulatát egyértelműen a sztárcsemeték határozták meg. Néhány híres szülő meghatottan figyelte a nézőtér első soraiból lányaik vagy fiaik első lépéseit a kifutón, míg mások a zártkörű bemutatókra és az exkluzív gálaestekre vitték magukkal utódaikat. Az alábbi galériában összegyűjtöttük a sztárgyerekek legemlékezetesebb pillanatait: mutatjuk, hogyan lett Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Heidi Klum vagy John Travolta gyermeke fiatal felnőttből egyetlen pillanat alatt a divatvilág legújabb múzsája. Sztárcsemeték a nagy divatheteken - Felismered ki kinek a lánya lehet? Ha nem, görgess le a galériáért! Sztárcsemeték a nagy divathetek kifutóin - Kattints a képre a galériáért:

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