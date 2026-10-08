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Új generáció a divathetek kifutóin: a legnagyobb sztárok gyerekei szorítják ki a szupermodelleket - Galéria

galéria sztárcsemete divathét
Horváth Angéla
2026.10.08.
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Korszakváltás zajlik a nemzetközi divatvilágban. A legfrissebb New York-i és párizsi bemutatókon már nem a szupermodellekre és hollywoodi ikonokra figyel a közönség: a legnagyobb divatházak kifutóit és az első sorokat a hírességek gyermekei hódították meg - közülük sokan most először mutatták meg magukat a nagyközönségnek. A reflektorfénybe lépő sztárcsemeték nemcsak híres szüleik szépségét és karizmáját örökölték, de bizonyították azt is, hogy tökéletesen otthonosan mozognak a divat fővárosainak pezsgő, ám sokszor könyörtelen világában.

A tavaszi–nyári kollekciókat felvonultató divathetek hangulatát egyértelműen a sztárcsemeték határozták meg. Néhány híres szülő meghatottan figyelte a nézőtér első soraiból lányaik vagy fiaik első lépéseit a kifutón, míg mások a zártkörű bemutatókra és az exkluzív gálaestekre vitték magukkal utódaikat. Az alábbi galériában összegyűjtöttük a sztárgyerekek legemlékezetesebb pillanatait: mutatjuk, hogyan lett Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Heidi Klum vagy John Travolta gyermeke fiatal felnőttből egyetlen pillanat alatt a divatvilág legújabb múzsája.

Sztárcsemeték a nagy divatheteken - Felismered ki kinek a lánya lehet? Ha nem, görgess le a galériáért!
Sztárcsemeték a nagy divatheteken - Felismered ki kinek a lánya lehet? Ha nem, görgess le a galériáért!

Sztárcsemeték a nagy divathetek kifutóin - Kattints a képre a galériáért: 

Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya a Miu Miu show-ján Párizsban
Lily Brant, Stephanie Seymour szupermodell lánya az Alaïa kifutáján a párizsi divathéten
Kai Schreiber, Liv Schreiber és Naomi Watts lánya a Valentino kifutóján Párizsban
Nicole Kidman és kisebbik lánya, Faith Margaret Kidman Urban
Sunday Rose Kidman Urban a Calvin Klein kifutóján New Yorkban
Willa Lou Deary, Keri Russell lánya a Louis Vuitton bemutatóra érkezett Párizsba
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Heidi Klum és 16 éves lánya, Lou Sulola Samuel a BoF500 Gálán, Párizsban
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