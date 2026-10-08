Új generáció a divathetek kifutóin: a legnagyobb sztárok gyerekei szorítják ki a szupermodelleket - Galéria

A tavaszi–nyári kollekciókat felvonultató divathetek hangulatát egyértelműen a sztárcsemeték határozták meg. Néhány híres szülő meghatottan figyelte a nézőtér első soraiból lányaik vagy fiaik első lépéseit a kifutón, míg mások a zártkörű bemutatókra és az exkluzív gálaestekre vitték magukkal utódaikat. Az alábbi galériában összegyűjtöttük a sztárgyerekek legemlékezetesebb pillanatait: mutatjuk, hogyan lett Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Heidi Klum vagy John Travolta gyermeke fiatal felnőttből egyetlen pillanat alatt a divatvilág legújabb múzsája.
Sztárcsemeték a nagy divathetek kifutóin - Kattints a képre a galériáért:
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