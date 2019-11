Hozzávalók:

zab (1 főre kb. 10 ek.)

1 ek. méz

1 kk. fahéj

1 csipet szegfűszeg

1 banán

1 marék mag (dió, mogyoró, mandula, kesudió)

1 ek. aszalt áfonya

1 kk. kandírozott narancshéj

Elkészítése:

Az alaprecept szerint egy csésze zabhoz adunk két csésze folyadékot. Ez minden zabkása alapja, de ezt sem kell túl szigorúan méricskélni, rögtön rá fogsz érezni, hogy mennyi folyadékot vesz fel a zab. Csináld ezúttal fele víz, fele kókusztej variációban, egyébként csak vízzel és csak tejjel is készítheted.

Az úszkáló zabpelyhet tedd a tűzre, és dobj hozzá egy evőkanál mézet. Ha kerülöd az édesítőszereket, akkor ezt akár ki is hagyhatod, hiszen a banán szuper természetes édesítőszer, ami kellően megízesíti majd a zabkását. A fűszerek is mehetnek az edénybe, mi ezúttal fahéjjal és egy kevés szegfűszeggel ajánljuk, ettől kap egy kis mézeskalácsos ízvilágot. Egyébként variálhatod még a fűszerezést szerecsendióval, gyömbérrel, kardamommal, ezek is a karácsonyi ízvilágot erősítik. Amikor elkezd bugyogni és sűrűsödni a zabkása, akkor vedd le a gázról.

Ekkor keverd hozzá a villával összenyomkodott banánt, majd mehet bele az aszalt áfonya és a magok. Az igazi karácsonyi ízvilág kedvéért dobj még egy kevés kandírozott narancshéjat is a tetejére, ami ugyan nem mentes a cukortól, de ekkora mennyiségben szinte elhanyagolható.