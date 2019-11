Te is azok közé tartozol, akik eddig csak halogatták a karácsonyi készülődést? Nos, megsúgom, nem vagy egyedül. Az utolsó napokban rohangálsz ajándékokat venni, még sehogy se állsz az ünnepi menüvel? Ezekben ugyan nem tudunk segíteni, de a lakás- és a karácsonyfa-díszítésben igen. Olyan szép és végtelenül egyszerű ötleteket hoztunk, melyeket akár 23-án este is, egy kellemes karácsonyi album meghallgatása közben el tudsz készíteni.

Hópelyhek

Egyrészt számos sablont lehet letölteni az internetről, de magad is kedvedre kivághatsz formákat az élre hajtott papírból. Ezeket aztán teheted ablakra, falra, de akár a karácsonyfára is. Nagyobb gyerekekkel is remek elfoglaltság. Számukra még érdekesebb, hogy az általuk kigondolt minta miként mutat a papírlap szétnyitása után.

Mini asztaldísz

Végy egy hurkapálcikát, ragaszd egy kis üveg kupakjára, majd vágd össze a már kiolvasott újság, magazin lapjait és kezd el a pálcikára felhúzni őket. Egyedül arra kell figyelned, hogy rétegenként egyre kisebb papírdarabok kerüljenek a fádra. A tetejére tehetsz egy apró papírcsillagot, felturbózhatod egy cseréppel és némi műmohával is.

Készíts csodaszép díszeket

Nem is hinnéd, milyen egyszerű gömbdíszeket és egyéb szépségeket alkotni csupán pár kellék segítségével. Légy kreatív, játssz a papír mintáival, vagy épp fesd be őket.