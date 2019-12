Horváth Tomi és párja idei karácsonya más lesz, mint az eddigiek. Beköltöztek ugyanis az első közös otthonukba, ezért most az egész család hozzájuk érkezik majd a szeretet ünnepén. Az énekes felesége ideges is egy kicsit, és Horváth Tomi is izgul, ennek ellenére mindketten nagyon várják, hogy vendégül láthassák a szeretteiket. Elárulták, hogyan készülnek fel a karácsony estére.