"Nem csodálom, hiszen tele van színes fényfüzérekkel és játékokkal. Nálunk ez a hagyomány, most is legalább kétszáz darab játékos dísz csüng a fán, amelyeket Félix nagyon szívesen leszedne. És mivel a kisfiam most négykézláb gyorsabb, mint én két lábon, az életemet térdelve töltöm, hogy harminc centin belül legyek hozzá, és időben elkapjam, mielőtt leránt, megtapogat valamit, vagy felmászik valahova. A karácsony is azzal telik majd, hogy megmentsem magától" - mesélte Lilu a Blikknek.