A karácsony előtti vásárlás a legtöbb embernek örömteli tevékenység, ugyanis ki ne szeretné meglepni szeretteit a lehető legtökéletesebb ajándékkal. Most, a koronavírusjárvány azonban a meglepetések keresgélését is beárnyékolhatja, hiszen a legtöbben nem szeretnénk esélyt adni arra, hogy a zsúfolt boltokban elkapjuk a fertőzést. Most azonban még nincsen tömeg, így ha semmiképpen nem a netes vásárlást választod, próbáld meg most beszerezni a karácsonyfa alá valót. Cikkünkben ahhoz adunk tippeket, hogyan tudsz a legpraktikusabban és veszélymentesen vásárolni.

Rendelj online!

Bár nagyon praktikus, ha az interneten rendeled meg az ajándékot, a mai napig sokan tartanak tőle. Igaz, hogy szinte minden árucikket vissza lehet küldeni, ha mégsem azt kapjuk, amire számítottunk, de sokan ezt körülményesebbnek tartják, mint ha személyesen vásárolnának. Mindenesetre most a koronavírus-járvány idején okosabban teszed, ha online vásárolsz, és ha előrelátó vagy, ezzel sem vársz heteket. Ha esetleg most derül ki, hogy mégsem tetszik, amit a csomagban találsz, még simán van idő egy cserére karácsonyig. Azt se feledd el, hogy online rendeléssel a legtöbb holmit kedvezménnyel kapod meg, így sok esetben akkor is jobban jársz, ha a kiszállításért fizetned kell.

Shopingolj ésszel!

Ha te az a típus vagy, aki szereti alaposan megnézni, hogy mit vásárol, akkor úgysincs olyan körülmény, ami eltántorítana a személyes vásárlástól. Neked mindenképpen azt javasoljuk, hogy már most nézz körül, és szerezd be az ajándékokat. Egyrészt a járványügyi intézkedések napról napra változhatnak, másrészt pedig Covid ide vagy oda, most is lesznek szép számmal azok, akik az utolsó héten rohamozzák meg a boltokat, amelyek biztosan sok ember megbetegedéséhez vezetnek.

Ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy egymagad vásárolj ajándékot szeretteidnek, jó ötlet lehet az is, ha összefogtok, és közösen vesztek egy nagyobb ajándékot szüleiteknek vagy a rokonoknak. Így a költségek is megoszlanak, ráadásul a vásárlást egy ember is el tudja intézni, nem kell mindenkinek külön-külön végigvadásznia a boltokat.

Do It Yourself!

Ha jó a kézügyességed és túlteng benned a kreativitás, fő vagy kiegészítő ajándékként te is készíthetsz meglepetést. Ha így döntesz, itt csak az alapanyagokat kell megvásárolnod, ha pedig valóban jól ismered azt, akinek elkészíted az ajándékot, egy életen át megbecsült és féltve őrzött emléket adsz szerettednek. Ez ugyan költségkímélő, de egyáltalán nem biztos, hogy olcsó megoldás: egy szívvel-lélekkel elkészített meglepetés sokaknak többet jelent egy drágább, de személytelen árucikknél. Ráadásul 2020 karácsonyán semmi nem adhat nagyobb örömöt annál, mint ha egészségben láthatjuk szeretteinket.