A 2020-as trendelőrejelzések szerint a karácsony a natúr színek jegyében telik. A karácsonyfa is akkor lesz divatos, ha természetes anyagokból saját magunk készítünk rá díszeket . Ehhez pedig az egyik legmegfelelőbb anyag a só-liszt gyurma.

A só-liszt gyurmához mindössze három összetevőre van szükségünk:

- sóra

- lisztre

- vízre

Az arányok: 2:1:1. Mennyiséget nem írunk, mindenki szabadon eldöntheti, mennyi díszre van szüksége. Bögrével például így néz ki: 2 bögre liszt, 1 bögre víz, 1 bögre só.

Tipp: Ha fél bögrényi liszt helyett étkezési keményítőt és még két evőkanálnyi olajat teszünk a tésztához, akkor sokkal selymesebb lesz. Könnyebb gyúrni és formázni is.

A só-liszt gyurma elkészítése:

Keverjük össze alaposan a sót és a lisztet. Adjuk hozzá a vizet és gyúrjuk sima, egynemű tésztává. Ha ragacsos lenne, tehetünk még egy kis lisztet hozzá. Akkor jó, ha elválik a kezünktől. Ha elkészültünk, már formázhatjuk is.

Tipp: A tésztát formázás előtt is színezhetjük, ha a gyereknek ehhez lenne kedve. Vegyük figyelembe azonban, hogy a gyurma száradásával a színek is veszítenek élénkségükből. Ha erős színű díszeket szeretnénk, akkor száradás után kell festeni.

A díszek formázása:

Szórjunk lisztet a gyúródeszkára, és nyújtsuk ki a tésztát egyenletesen kb. fél centi vastagra. Ha nem szeretnénk, hogy a karácsonyfa ágait lehúzza a díszek súlya, megpróbálhatjuk vékonyabbra is. Ezután szúrjuk ki formákkal a díszeket, és a lisztes felükkel tegyük őket egy tepsire, majd hurkapálcával csináljuk meg a helyet az akasztóknak is. Ügyelni kell rá, hogy a lyuk elég nagy legyen, hogy kényelmesen lehessen befűzni a cérnát.

A só-liszt gyurma sütése / szárítása:

A só-liszt gyurma nem szereti a magas hőfokot. Ha túl forró a sütő, akkor rettentően törékeny lesz, és fel is hólyagosodhat. A következők szerint járjunk el fél cm vastag tészta esetén: 30 percen keresztül süssük 60 fokon, aztán 30 percig 100 fokon, majd két órán át 120 fokon. Akkor érte el a tészta a megfelelő szárazságot, ha a hátoldalának a közepe is kemény.

A só-liszt gyurma festése és lakkozása:

Ha már kikeményedett a gyurma, befesthetjük és lakkozhatjuk a díszeket. Használhatunk vízfestéket vagy temperát. Vízfesték esetén kevés vízzel dolgozzunk, hogy a színek élénkek legyenek, és fessük át legalább két rétegben a díszeket. A mintáknak és színeknek csak a fantáziánk szabhat határt. Tartósítani lakkozással lehet, a legjobb, ha valamilyen vízbázisú terméket használunk.