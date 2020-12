A koronavírus-járvány idején pedig mindez fokozódik. Nem attól lesz mesébe illő karácsonyunk minél nagyobb a fa vagy minél több az ajándék alatta. Manapság a költekezés és a méreg drága meglepetések egyet jelentenek a szeretettel, holott ez koránt sincs így. A saját készítésű ajándékok, dekorációk és fadíszek többet érnek a boltban megvásárolt társaiknál, hiszen ezekbe időt és energiát fektettünk, nem utolsó sorban pedig a legfontosabbat: szeretetet.

Az egyik legegyszerűbb ilyen dekor a világító üveg

Nem kell hozzá más, mint egy üres sörös vagy boros üveg és egy égősor. Ezzel a két "hozzávalóval" egy igazán mutatós díszt készíthetsz, ami nem mellesleg szuper menő!

A kupakokból pedig készíthetsz über cuki hóember fadíszeket. Amennyiben a kupak belső felülete nem fehér, akkor akrill festékkel fesd át. Ezt követően válasszunk ki egy szép szalagot, fektessük ki az asztalra, majd 3 kupakot ragasszunk rá a hátoldalára. A szalag végét hajtsuk vissza a legfelső kupaknál, így megkapjuk az akasztót is. Miután megszáradt a festék megrajzolhatod a hóemberke pofiját és a hasán lévő gombokat. A nyakába szalagból, vagy zsinórból akár sálat is kreálhatsz.

A spájzban van egy csomó felesleges tésztád, de nem tudsz velük mit kezdeni? Esetleg azon gondolkodtál, hogy kidobod? Ne tedd, hiszen zseniális és egyedi karácsonyi dekorációkat készíthetsz belőlük. A díszek elkészítését pedig pontról pontra követheted a felvételeken.

A legnagyobb klasszikusok

A fenyőág, gesztenye, dió, toboz, a jól bevált szárított narancskarika, fahéjrúd pedig soha sem lesz ódivatú. Ezekből könnyen készíthetsz asztal dekorációt, fa és ajtódíszt.

Vagy akár ott a mézeskalács....

A hagyományos mézeskalács recepttel egy igazi karácsonyi finomságot valamint mutatós díszeket is készíthetünk, tiszta haszon! Ezeket kedvünkre díszíthetjük és formálhatjuk. A dekornak szánt sütik tetejére tegyünk kisebb lyukakat, amikor jobban kiszáradtak. Ezután egy vékonyabb cérnát bújtassunk át rajta, így gyorsan és könnyedén kész is az akasztóval ellátott mézeskalácsunk. Már mehet is a fára!

Újrahasznosított télapó manó

Az imádni való manó bábukhoz nincs másra szükséged, mint egy kis műanyag palackra, ami a mikulás segítőinek testét fogja alkotni. Ezt meg kell töltened valamilyen nehezékkel. Lehet ez só, homok, vagy akár macskaalom is. A ducibb test érdekében célszerű a palackra húzni sok-sok páratlan zoknit, ami már nem szükséges. Ezt követően egy régi ruha anyagával beborítjuk mindezt, célszerű ott megragasztani a ruhácskát, ahová később a manó orra és szakálla kerül majd. Ha ezzel is megvagyunk, ugyanebből az anyagból sodorj két arányos méretű kezecskét, amit majd az oldalára ragaszthatsz, egy másik színű anyagból pedig két kis kesztyűt is csinálhatsz neki. Ezután neki eshetünk az orrának, ami egy vattával kitömött testszínű nylon harisnya, ezt is felragasztjuk. A nózi köré pedig szintén vattát tehetünk szakállként, vagy esetleg egy olyan szörmés ruhát, amit már nem hordunk.

A következő lépés a manó cipője. Vágj ki egy akkora korongot, amekkora a palack alja és ragaszd rá. Itt célszerűbb valamilyen sötét anyaggal dolgoznod, ugyanis jobban mutat, ha sötétebb a csizmácskája. Ezután ugyanebből a ruhából vágj két szív alakú formát, amit újra kitömhetsz vattával, végül pedig ragaszd össze őket, és rögzítsd a palack aljához. Ezt pedig egy újabb koronggal fedd le, hogy ne látszódjon a ragasztás. A legutolsó lépés pedig a manó sapkája. Itt érdemes valamilyen régi kötött pulcsinak az ujját használni, hiszen ha levágod, akkor csak a tetejét kell összekötnöd, a másik felét pedig csak ráhúzod a palackra.

A dekoráció mellett pedig az ajándékozás is lehet környezetbarát. Ha jól mozogsz a konyhában csinálhatsz lekvárokat, szörpöket, likőröket. Ezek a meglepetések nagyon boldoggá tehetik a szeretteidet. Amennyiben nem erősséged a főzés ajándékozz időt és élményeket, hiszen remélhetőleg 2021 tavaszán és nyarán már több lehetőségünk lesz kimozdulni az otthonunkból.