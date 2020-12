Az advent és a karácsony úgy vélem, minden családnál a fergeteges eszem-iszom időszaka, amikor még azok is sutba dobják a kemény diétát, akik egyébként egész évben nagyon tudatosan figyelnek az étkezésükre. Ilyenkor azonban nem csak az ételekkel, de az italokkal is sokan „bűnöznek".

Az adventhez és a karácsonyhoz számos finomság köthető. Ilyenkor mindenki lázasan mézeskalácsot süt, halat paníroz, de a halászlé, a töltött káposzta, a bejgli és a mákos guba is sok helyen az ünnepi menü része. Ám milyen italokat fogyasszunk, netán készítsünk ebben az időszakban? Mutatom a két legfinomabbat, ezeket ráadásul könnyen és gyorsan összedobhatod magad is.



Forralt borA legegyszerűbb, ugyanakkor legismertebb téli ital a forralt bor. Meleg, fűszeres, testet-lelket átjáró ital ez, amely személy szerint nekem a kedvencem ebből az időszakból.

Ha forralt bort akarunk készíteni, mindig ügyeljünk arra, hogy minőségi alapanyagot válasszunk. Tehát ne a legolcsóbb bort vegyük meg hozzá – persze ne is a legdrágábbat -, mert hiába teszünk bele sok fűszert, silány alapanyagból csak silány végeredmény születhet! A bor egyébként lehet fehér és vörös egyaránt, bár tény, hogy a klasszikus téli ital az utóbbiból készül.



Hozzávalók

1 üveg bor (7.5 dl)

6 dl víz

100 g cukor

2 rúd fahéj

7 szem szegfűszeg

½ vaníliarúd belseje

1 citrom (héja és leve)





Elkészítés

A vaníliarudat hosszában kettészeljük és kikaparjuk a benn található magokat, a citromot jól megmossuk, lereszeljük a héját, majd félbevágjuk és kicsavarjuk a levét. Ezeket és a többi fűszert a vízzel együtt beletesszük egy lábasba, felforraljuk, majd pár percig gyöngyözve főzzük. Egy óra pihentetés után a fűszeres vizet leszűrjük, visszatesszük a tűzre és hozzáöntjük a bort. Ha felforraljuk, az alkohol nagyobb része elpárolog (ilyenkor is maradhat benne, úgyhogy aki vezet, az ne igyon belőle!), ám ha csak melegítjük, akkor az alkohol megmarad.



TojáslikőrA tojáslikőr általában szintén nagy sikert szokott aratni mind az adventi időszakban, mind az ünnepi asztalnál. Édes, krémes felnőtt nyalánkság ez, amely nem utolsó sorba remek saját készítésű ajándék is lehet a karácsonyfa alatt.



Hozzávalók:

3 nagyobb tojás sárgája

1 dl tej

4 ek. cukor

2.5 dl fehér rum

4 dl habtejszín

2 csomag vaníliás cukor





Elkészítés

Egy fémtálban (habüstben) keverjük össze a tejet és a tejszínt, adjuk hozzá a cukrokat, majd egy kézi habverő segítségével habarjuk el a folyadékban a tojások sárgáját. Egy nagy lábast töltsünk meg félig vízzel és tegyük fel forrni, majd ha már lobog, akkor vegyük takarékra a lángot és helyezzük úgy a tojásos, tejszínes keverékkel teli fémtálat a lábasra, hogy ne érjen az alja a vízbe. Folyamatos kavargatás mellett sűrítsük a keverékünket a vízgőz felett megfelelő állagúra, de vigyázzunk, nehogy tojásrántottát csináljunk belőle túlzott hőkezeléssel. Miután kész, töltsük lezárható üvegekbe a tojáslikőrt és fogyasztásig tároljuk a hűtőben. Nagyjából két hétig áll el, ha addig meg nem isszuk.