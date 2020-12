Minden idők legnépszerűbb karácsonyi dalainak listáján, a most következők egészen biztosan előkelő helyen végeznének. Ám most nem a népszerűségük alapján rendeztük őket egy TOP10-es listába, hanem az éves jogdíjaikból befolyó összegek alapján.

Minden dal, kiadása óta önálló életet él, tehát annak, aki részesül a jogdíjaikból, gyakorlatilag a kisujját sem kell mozdítania, és minden évben érkezik a számlájára egy nagyobb összeg.Természetesen ehhez szükség volt egy jó dalra, amit az emberek azóta is nagy élvezettel hallgatnak karácsony tájékán és ehhez mérten sok előadó fel is dolgozott.

10. Cliff Richard: Mistletoe And Wine – 40 millió forint

Cliff Richard nem sokat lát a jogdíjakból, mivel az 1988-as karácsonyi No1 dal nagy részét 12 évvel korábban, egy háromfős írócsapat komponálta egy musicalhez.

9. East 17: Stay Another Day – 42 millió forint

A kelet-londoni együttes dalszövegírója, Tony Mortimer nem karácsonyi dalnak szánta. Az 1994-es számot öccsének írta, aki meghalt. Ám a kiadó úgy gondolta, a szám érzelmes szövege miatt jobban eladható lenne karácsony környékén. Így lett némi hangszerelési változtatást követően a banda ünnepi dala, ami a mai napig szép bevételt hoz nekik.

8. Jona Lewie: Stop The Cavalry – 48 millió forint

Az 1980-as, leginkább háborúellenes dal jelenleg is Lewie jövedelmének felét adja. Egyébként ő maga írta, és a felvételkor ő játszik a hangszereken is.

7. Wizzard: I Wish It Could Be Christmas Every Day – 71 millió forint

Az 1973-as dal, a brit rádiók egyik legjátszottabb ünnepi kedvence.

6. Paul McCartney: Wonderful Christmastime – 123 millió forint

A korábbi The Beatles tag, Paul McCartney 1979-ben adta ki ezt a karácsonyi dalt, melyet ő írt és felvételekor minden hangszeren maga játszott. Egy, a szórakoztató iparban dolgozó ügyvéd így nyilatkozott: „McCartney okos volt, mert nem csak, hogy ő maga írta és rögzítette, de olyan dalt is készített, amely kiállja az idő próbáját."

5. Bing Crosby : White Christmas - 133 millió forint

Az 1942-es dal nem csak minden idők legnagyobb példányszámban eladott karácsonyi lemeze, hanem a legsikeresebb kislemez is, mely világszerte több mint 50 millió példányban kelt el.

4. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You – 151 millió forint

Ez az 1994-es karácsonyi dal talán a legmegosztóbb: vagy imádják, vagy gyűlölik. Mariah Carey mindössze 15 perc alatt írta meg a számot, Walter Afanasieff producerrel közösen. Az énekesnő, amikor megkérdezték, hogy tudja-e mi a szám sikerének titka, csak annyit válaszolt, hogy ő szenvedélyesen imádja a karácsonyt, ez pedig érződik dalán is.

3. The Pogues: Fairytale Of New York – 159 millió forint

Az 1987-ben kiadott karácsonyi dal megjelenésekor ugyan csak a második helyig jutott, de rendszeresen vezeti a minden idők legnagyobb karácsonyi dalaiból álló listákat.

Az egyik szerzője, Shane MacGowan egyébként nem is igazán kedveli a karácsonyt, épp ezért számára is meglepő, hogy írt egy ilyen sikeres ünnepi dalt.

2. Wham!: Last Christmas – 190 millió forint

Mielőtt George Michael szólókarrierbe kezdett, a Wham együttes frontembereként megírta egyik legsikeresebb dalát. 1984 decemberében jelent meg, és máig a legromantikusabb karácsonyi „kellék". Állítólag George Michael egy focimeccs közben írta meg a szövegét.

1. Slade: Merry Xmas Everybody – 206 millió forint

A brit rockegyüttes dala a hatodik és egyben utolsó kislemezek is egyben, melyet 1973 decemberében adtak ki az Egyesült Királyságban. Kilenc hétig vezette az ottani toplistát. Sok reklámban és filmben használták, valamint használják a mai napig.

Forrás: The Sun