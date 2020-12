Loknik és szalagA lokni minden alkalomra szuper megoldás, ha azonban elegáns akarsz lenni, a kócos beach wave stílus helyett most törekedj a nagyobb és szabályosabb hullámokra. Ezt elérheted hajcsavarókkal vagy hajsütővassal is. Ám ami igazán karácsonyi hangulatot ad majd a frizurádnak, az a piros szalag. Húzd át a loknik alatt a tarkódnál és kösd össze a fejtetőn a homlokodnál egy apró masniban. Néhány tincset akár hagyhatsz előreomlani az arcodba.

Ünnepi copf hajpánttalElőször érdemes lágy hullámokat varázsolnod a hajadba ehhez a frizurához. Tegyél fel egy elegáns hajpántot úgy, hogy elől két vastag tincset hagyj lógni. Fogd össze a hajad középen, de ez a két lokni maradjon ki. Majd ezután ezeket csavard hátra, tekerd a copf köré, és rögzítsd hullámcsattal. Ha meg akarod bolondítani kicsit, az egyik tincset fond be, és így csavard a lófarokra.

Könnyű fonat oldalraA fonatok hatalmas népszerűségnek örvendenek, mind lazább programokhoz, mind pedig elegáns alkalmakra kiváló döntés. Válaszd el oldalt a hajad, és kezdj egy francia fonást azon az oldalon, ahová több haj került. Semmiképp se legyen szoros, a lazaság a lényeg, nem is kell hajszálpontosnak lennie. Vezesd végig az arcod mellett, úgy hogy a vállaidra omoljon a copf. A végére tehetsz masnit. Utólag is meglazíthatod kicsit az arcodnál, hogy tökéletes legyen az összhatás.

Csini csat félhosszú hajhozHa vállig érő hajad van, és nem tudod összefogni vagy kontyba tűzni, attól még varázsolhatsz mesés, elegáns frizurát. Egy hajgöndörítővel hullámosítsd be a hajad, majd válaszd el oldalt. Ahol kevesebb haj maradt, fogd meg az első tincseket, és csavard hátra, vagy egyszerűen tűrd a füled mellé, és egy nagyobb, trendi csattal rögzítsd, ez fogja igazán ünnepivé varázsolni a frizurád.

Röviden elegánsAmennyiben egész rövid, vagány hajad van, de most szeretnéd kicsit nőiesebbé varázsolni a megjelenésed, nincs más dolgod, mint beszerezni egy elegáns hajpántot, gyöngyökkel, masnival vagy akár strasszkövekkel, de egy egyszerű letisztult darabbal is eléred a kellő hatás. Tűrd hátra vele a tincsidet a homloknál, így az arcodat is jól kiemeli ez a viselet, és jöhet egy szuper smink hozzá!

Cuki konty masnivalFogd a hajad lófarokba a fejed búbján, majd nagyjából az egyharmadánál megint gumizd össze. A copf végét vezesd át az első gumi alatt. Húzd szét kétoldalt az így kapott kis kontyot, az elől lógó tincset válaszd kétfelé és csavard körbe mindkét irányba a copfon, majd rögzítsd hullámcsattal. A konty két végét szintén csatold le hullámcsattal a fejedhez, majd tűzz a konty közepére egy kis masnit. Ebből készíthetsz egy hasonló verziót hajfánkkal is, nézd meg a videót!

Letisztult egyenes gyöngyökkelAz egyenes haj mindig elegáns megjelenést sugároz. Így ha úgy érzed, egy valóban gyors, egyszerű, de mégis ünnepi frizurát szeretnél, egyszerűen vasald ki a tincseidet. Most újra nagy divatját éljük a hatalmas csattoknak, a gyöngyök idén különösen hódítanak, hát még az ünnepekkor! Használhatod őket mindkét oldalra vagy csak az egyikre, tűzheted a homlokodhoz vagy oldalra a füled mellé illetve mögé. Bárhogyan is döntesz, biztosan tündökölni fogsz vele.