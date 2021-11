Sokan vannak, akik télen mondják ki a boldogító igent, így teszik maguk számára még szebbé és emlékezetessé az év legcsodálatosabb időszakát, az adventet. Összegyűjtöttünk tíz sztárt, akik decemberben kötötték össze életüket szívük választottjával.

Nick Jonas és Prijanka Chopra

Tinilányok százezrei vannak belebolondulva Nick Jonasba, a hamarosan a harmadik X-et taposó énekesbe. Az ő szívüket törte össze a srác 2018-ban, amikor egy, december 1-jén kezdődő többnapos lagzival ünnepelte házasságát az indiai színésznővel, Prijanka Choprával.

J.K. Rowling és Neil Murray

A Harry Potter-regények írójának sajnos becsődölt az első házassága, nem csak anyagilag, érzelmileg is megviselte a válás. Az élet végül kirántotta őt a bajból, hiszen ekkor csaptak le mágikus könyvsorozatának első részére. Már befutott íróként ment újra férjhez, Neil Murray skót orvoshoz, kereken húsz évvel ezelőtt.

Kate Winslet és Edward Abel Smith

Kate-nek sem volt sok szerencséje a magánéletben. Első, hosszan tartó kapcsolata tragédiával ért véget, Stephen Tredre ugyanis összeköltözésük után betegségben elhunyt. A színésznő ezután háromszor is megházasodott, legutóbb 2012. december 5-én mondta ki a boldogító igent a brit milliárdos, Richard Banson unokaöccsének, Edward Abel Smith-nek.

Will Smith és Jada Pinkett Smith

A Men in Black sztárja éppen abban az évben vette feleségül kedvesét, amikor bemutatták a Sötét zsaruk első részét. A pár 1997. december 31-én, egy baltimore-i hotelben kötötték össze az életüket. Kapcsolatuk immáron 23 éve tart, két közös gyermekük, egy fiuk és egy lányuk van. Házasságuk nem épp szokványos, ugyanis nyitott kapcsolatban élnek.

Katherine Heigl és Josh Kelley

A romantikus komédiák koronázatlan királynője, valamint A Grace klinika sztárja másfél évvel az eljegyzése után, karácsony előtt tett örök hűségről fogadalmat az énekes Josh Kelley-nek. A pár még 2005-ben ismerkedett meg, amikor Katherine szerepelt Josh egyik videóklipjében. A pár hamar össze is költözött, ám az eljegyzés után mégis szétcuccoltak. Ugyanis azt szerették volna, ha a házasságuk tiszta lappal indul. A nászéjszaka, azaz 2006 óta ismét együtt élnek.

Emily VanCamp és Josh Bowman

A két fiatal sorozatsztár ugyan télen tartotta az esküvőjét, mégsem szállingózott a hó, amikor megcsókolták egymást az oltár előtt. Emily és Josh ugyanis fogta magát és egyenesen a Bahamákra szöktek, ott mondták ki szűk családi körben a boldogító igent.

Chris Hemsworth és Elsa Pataky

A Marvel-filmek sztárja, Thor megszemélyesítője 2010 decemberében vette feleségül a magyar felmenőkkel rendelkező spanyol modellt és színésznőt, Elsa Patakyt. A párnak 2012-ben született meg első közös gyermeke, egy kislány, akit egy fiú ikrek követett két évvel később.

Meghan Trainor és Daryl Sabara

Meghan, akinek az All About That Bass című sláger hozta meg a világhírnevet, 2018-ban, a karácsonyt megelőző napokban ment férjhez Daryl Sabarához. A dátum nem csak azért különleges, mert közel esik a szentestéhez, hanem azért is, mert december 22-én van Meghan születésnapja.