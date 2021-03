A párkapcsolatokban egyáltalán nem szokatlan, hogy van korkülönbség a felek között, de csak akkor nem, ha a férfi javára van. Az még mindig egy kicsit különös, ha a nő az idősebb, pedig egyre több férfi találja meg az igazit egy nála idősebb nő személyében. Azt mondják, hogy az ilyen nők pontosan tudják, hogy mit akarnak, magabiztosak, van élettapasztalatuk, amelyek nagyon vonzó tulajdonságok, és ezért is választják sokszor őket a fiatalabb férfiak. Tulajdonképpen az okok nem is számítanak, hiszen a szívnek nem lehet parancsolni. Azt szereti, akit szeretni akar. A sztárvilágban mindenesetre bőven előfordulnak ilyen párosok, ők azok.

Heidi Klum és Tom Kaulitz - 17 év különbségHeidi Klum szerelmi életében rengeteg fordulat volt. Az első házassága hamar kihűlt, és az utána következő kapcsolatai sem alakultak valami fényesen. A Formula–1-es mogultól, Flavio Briatorétól született gyermeke, de mivel a férfi megcsalta, amikor várandós volt, nem maradtak együtt. A modell ezután jött össze Seallel, 9 évig voltak házasok. Heidi Klum a csalódások után egy nála 17 évvel fiatalabb férfival találta meg a boldogságot. 2019-ben házasodtak össze a zenésszel, aki nem más, mint az egykori Tokio Hotel egyik frontembere.





Priyanka Chopra Jonas és Nick Jonas - 11 év különbségA színésznő és az énekes 2018-ban mondták ki a boldogító igent, és ha külön nem hívták volna rá fel a figyelmet, senkinek fel sem tűnt volna, hogy van közöttük 11 év korkülönbség. Prianka Chopra sugárzóan szép, karrierjét szépségversenyekkel kezdte, de színésznőként is számos alaklommal bizonyított. Az egész világ felfigyelt tehetségére, természetesen Nick Jonas is, aki Twitteren szedte fel a színésznőt. Egyszerűen csak írt neki egy privát üzenetet azzal, hogy meg kellene ismerkedniük, és így is tettek.



Deborra-Lee Furness és Hugh Jackman - 13 év különbségHugh Jackman és Deborra kapcsolata nem csak a köztük lévő korkülönbség miatt érdekes, hanem azért is, mert nagyon hosszú ideje vannak együtt boldogságban. Habár a magánéletüket nem teregetik ki, annyi tudható, hogy a szerelmük, ami 1995-ben kezdődött, még mindig tart. Egy közös szereplés hozta őket össze, akkoriban Ausztráliában Deborra sokkal nagyobb sztár volt, Hugh Jackman ezért hozzá sem mert szólni. Szerencsére a színésznő egy bulin kérdőre vonta a félénk Jackmant, így derült ki, hogy valójában mindketten oda vannak egymásért. 1996-ban össze is házasodtak.



Janza Kata és Pesák Ádám – 22 év különbségJanza Kata és Pesák Ádám között 22 év korkülönbség van, és sosem titkolták, hogy kaptak néhány furcsa pillantás emiatt, de az idő őket igazolja. 5 éve alkotnak egy párt, noha 2018-ban egy rövid időre különváltak, az sosem volt kérdés, hogy őszintén szeretik egymást. Magánéletüket megtartják maguknak, de Janza Kata annyit elárult, hogy kapcsolatuk kezdetén Pesák Ádám volt a bátrabb, ő tartott egy kicsit a színház és a családja véleményétől, de nem volt oka félni: gyermekei is örülnek annak, hogy édesanyjuk megtalálta az igazit.



Polyák Lilla és Gömöri András Máté – 16 év különbségA két színész őszintén nyilatkoznak kapcsolatukról, sok apróságot tudtunk meg már szokásaikról, és azt sem rejtik véka alá, hogy bizony szoktak köztük nézeteltérések lenni. Máté nem is olyan rég avatta be az embereket abba, hogyan zajlik köztük a vitatkozás: amolyan olaszosan, vagyis meglehetősen hangosak, viszont nagyon hamar kibékülnek. Az viszont biztos, hogy a viták mellett töretlenül szeretik egymást. 2018-ban házasodtak össze, amelyről csak utólag számoltak be a rajongóiknak és a nyilvánosságnak.